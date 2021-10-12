Home
நிலப் பயன்பாடு குறித்து பொதுமக்களிடம் கருத்து

நகர மறுசீரமைப்பு ஆணையம் பொதுமக்களின் கருத்துகளைச் சேகரிக்கிறது. கோப்புப்படம் / ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

வருங்­கா­லத்­தில் சிங்­கப்­பூ­ரின் நிலத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்துவது என்­பது குறித்து இம்­மா­தம் முதல் பொது­மக்­கள் தங்­க­ளின் கருத்­து­களை முன்­வைக்­க­லாம். மெய்­நிகராக நடத்­தப்­ப­ட­வுள்ள கலந்­துரை­யா­டல்­களில் பொது­மக்­கள் தங்­க­ளின் கருத்­து­க­ளைப் பகிர்ந்து­கொள்­ள­லாம். நகர மறுசீர­மைப்பு ஆணை­யம் கலந்­து­ரை­யா­டல்­களை நடத்­துகிறது.

தனது நீண்ட கால நிலப் பபயன்பாட்டுத் திட்­டங்­களை ஆராய ஆணை­யம் பொது­மக்­க­ளி­டம் கருத்­து­களைச் சேக­ரிக்­கும் நட­வ­டிக்­கையை எடுத்து வரு­கிறது. நட­வடிக்­கை­யின் இரண்­டாம் கட்­டம் இப்­போது தொடங்­கு­கிறது. அடுத்த 50 ஆண்­டு­க­ளை­யும் தாண்டி நிலத்தை எவ்­வாறு பயன்­ப­டுத்­து­வது என்­ப­தற்கு வழி­­காட்­டி­யாக இத்­திட்­டங்­கள் இருக்­கும். ஒவ்­வொரு 10 ஆண்­டு­க­ளுக்­கும் திட்­டங்­கள் மறு­ப­ரி­சீ­லனை செய்­யப்­படும். மாறி­வ­ரும் சூழல், போக்­கு­கள் ஆகி­ய­வற்­றைக் கருத்­தில் கொண்டு திட்­டங்­கள் மறு­பரிசீலனை செய்­யப்­படும்.

ஆணை­யம் எடுக்­கும் நட­வ­டிக்­கை­யின் இரண்­டாம் கட்­டத்­தில், சிங்­கப்­பூ­ரின் வருங்­கா­லத்தை வடி­வமைக்க குறிப்­பாக நான்கு அம்­சங்­க­ளைக் கருத்­தில் கொள்­ள­லாம் எனத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. அனை­வரை­யும் உள்­ள­டக்­கு­வது, சூழ­லுக்­கேற்ப மாறிக்­கொண்டு மீள்­திறனுடன் இருப்­பது, நீடித்த நிலைத்­தன்மை, வித்­தி­யா­ச­மா­க­வும் பிறர் விரும்­பும் வகை­யிலும் இருப்­பது ஆகி­யவை இந்த நான்கு அம்­சங்­கள்.

பல பிரி­வு­க­ளைச் சேர்ந்த குடி­யி­ருப்­பா­ளர்­க­ளுக்­கும் பொருந்­தும் மலி­வான, பல வகை வீடு­கள் இருக்­கும் பேட்­டை­களை உரு­வாக்­கு­வது அனை­வ­ரை­யும் உள்­ள­டக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ரா­கும் என்று ஆணை­யம் குறிப்­பிட்­டது. புதி­தாக உரு­வெடுக்கும் பொரு­ளி­யல், தொழில்­நுட்­பப் போக்­கு­க­ளைக் கருத்­தில் கொண்டு வருங்­கா­லத்­தில் வேலை­யி­டங்­க­ளை­யும் வீடு­க­ளை­யும் வடி­வமைப்­பது சூழ­லுக்­கேற்ப மாறிக்­கொண்டு மீள்­தி­ற­னு­டன் இருக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ரைக் குறிக்­கும் என்­றும் நீடித்த நிலைத்­தன்மை அம்­சத்­தைப் பொறுத்­த­வரை தனது தேவை­களைப் பூர்த்­தி­செய்­யும் அதே வேளை­யில் தன்­னி­டம் இருக்­கும் குறை­வான வளங்­களை உப­யோகித்து சுற்­றுச்­சூ­ழ­லுக்கு உகந்த வகை­யில் சிங்­கப்­பூர் செயல்­ப­ட­வேண்­டும் என்­றும் ஆணை­யம் சொன்­னது.

மேலும், சிங்­கப்­பூர் தொடர்ந்து வர்த்­த­கர்­க­ளை­யும் சுற்­றுப்­ப­ய­ணி­களை­யும் ஈர்க்­க­வேண்­டும். அதே நேரத்­தில் சிங்­கப்­பூ­ரின் அடை­யா­ளம் வலு­வாக இருக்­க­வேண்­டும், குடி­மக்­க­ளுக்­குப் பழக்­க­மான நக­ராக அது விளங்­க­வேண்­டும். இந்த வகை­யில் சிங்­கப்­பூர் வித்­தி­யாசமா­க­வும் பிறர் விரும்­பும் வகை­யி­லு­ம் இருக்­க­வேண்­டும் என்று ஆணை­யம் கூறி­யது.

நிலப் பயன்­பாட்­டுத் திட்­டங்­களை ஆரா­யும் மெய்­நி­கர் கலந்­து­ரை­யா­டல்­கள் இம்­மா­தம் 24ஆம் தேதி முதல் வரும் டிசம்­பர் மாதம் நான்­காம் தேதி­வரை நடை­பெ­றும். நட­வ­டிக்­கை­யின் முதற்­கட்­டம் கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் சென்ற மாதம் வரை நீடித்­தது. அதில் இடம்­பெற்ற கருத்­தாய்­வில் 5,600க்கும் அதி­க­மா­னோர் கலந்­து­கொண்­ட­னர், கலந்­து­ரை­யா­டல்­க­ளி­லும் பயிலரங்­கு­க­ளி­லும் சுமார் 200 பேர் பங்­கேற்­ற­னர்.