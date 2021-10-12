நான்கு ஆண்டுகளில் 11,533 குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன
கிருஷ்ணகிரி: தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் 11,533 குழந்தை திருமணங்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் அறியும் சட்டம் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. இந்நிலையில், இத்தகைய திருமணங்கள் அதிகம் நடக்கும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் 3,326 பெண்கள் இளம் வயதில் கருத்தரித்துள்ளதும் அம்பலமாகி உள்ளது. கொரோனா நெருக்கடி காலத்திலும்கூட பல மாவட்டங்களில் குழந்தை திருமணங்களின் எண்ணிக்கை பலமடங்கு அதிகரித்த நிலையில், இத்தகைய திருமணங்களுக்கு காரணமானவர்கள் மீது 586 வழக்குகள் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
45 நாள்கள் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டம்: அய்யாக்கண்ணு அறிவிப்பு
தஞ்சை: புதிய வேளாண் சட்டங்களை திரும்பப்பெற வேண்டும் என மத்திய அரசை வலியுறுத்தி 45 நாள்கள் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட இருப்பதாக தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவர் அய்யாக்கண்ணு தெரிவித்துள்ளார்.மிக விரைவில் திருச்சியில் தாம் இந்தப் போராட்டத்தை தொடங்க இருப்பதாக தஞ்சையில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் குறிப்பிட்டார். விவசாயக் கடன்களை தமிழக அரசு தள்ளுபடி செய்யவேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
நான்கு இடங்களில் ஒலிம்பிக் மையம்
புதுக்கோட்டை: தமிழகத்தில் நான்கு இடங்களில் ஒலிம்பிக் மையங்கள் அமைக்கப்படும் என சுற்றுச்சூழல் துறை மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், நான்கு மாவட்டங்களில் இந்த மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் எந்தெந்த இடங்கள் என்பது பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டார்.
கனிம வள கடத்தல்: சீமான் சாடல்
குமரி: குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள மலைகள் உடைக்கப்பட்டு, தமிழகத்தின் கனிம வளங்கள் கேரளாவுக்கு கடத்தப்படுவ தாக நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் குற்றம்சாட்டி உள்ளார். இந்தக் கடத்தலை தடுத்து நிறுத்தவேண்டும் என்று வலியுறுத்தி தக்கலையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றுப் பேசிய அவர், தமிழகத்தில் 32 ஆறுகளில் சுமார் 40 அடி ஆழத்துக்கு மணல் அள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார். "கேரளாவில் துறைமுகம் கட்டுவதற்காக தமிழகத்தில் இருந்து மலையை உடைத்துப் பாறைகளைக் கொண்டு செல்கிறார்கள். கேரளாவிலும் மலைகள் உள்ளன என்பது தெரியாதா?," என்று சீமான் கேள்வி எழுப்பினார்.
முதல்வர் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாக விஜயகாந்த் மகன் பாராட்டு
மதுரை: தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாகவும் நல்ல திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருவதாகவும் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் மகன் விஜய பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் திமுக அணியில் தேமுதிக இணையுமா எனும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. இந்நிலையில் கூட்டணி குறித்து காலம்தான் தீர்மானிக்கும் என விஜய பிரபாகரன் கூறியுள்ளார்.
நிறம் மாறிய பாம்பன் கடல்பகுதி
ராமேசுவரம்: ராமேசுவரம் அருகே உள்ள பாம்பன் கடல் பகுதி திடீரென பச்சை நிறத்துக்கு மாறியதால் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் பரபரப்பு நிலவியது. பச்சையாக பாசி படர்ந்தது போல் காணப்பட்ட கடற்பகுதி குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் தகவல் பரவியதை அடுத்து, ஏராளமானோர் அங்கு கூடினர். இந்நிலையில் அக்டோபர் இறுதிவரை மன்னார்வளைகுடா கடல் பகுதியில் 'நாட்டிலூகா' என்ற ஒரு வகை பச்சைப்பாசிகள் கடலில் படரும் என்றும் இந்த பாசிகள் காற்றின் வேகத்தால் கரை ஒதுங்கி அழிந்துவிடும் என்றும் மத்திய கடல் மீன் ஆராய்ச்சி நிலைய தலைமை விஞ்ஞானி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். காற்றின் வேகம் இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் இந்தப் பாசிகள் கடல் நீர் முழுவதும் படர்ந்து குறிப்பாக கரையோரத்தில் உள்ள கடல் பகுதியை பச்சை நிறமாக்கிவிடும்," என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.