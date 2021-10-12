ஜார்ஜ் டவுன்: மலேசியாவில் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான பயணங்கள் நேற்று முதல் அனுமதிக்கப்பட்டு வருவதால் பினாங்கு தீவு விரைவில் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இவ்வார இறுதியில் அத்தீவுக்கு சுமார் 50,000 பேர் வருவார்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சுற்றுலாத் துறை மற்றும் புத்தாக்க பொருளியலுக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் மாநில உயர் அதிகாரியான இயோ ஹின், நீண்டகாலமாக ஆவலுடன் காத்திருக்கும் ஹோட்டல் நடத்துநர்களும் சுற்றுலாத் துறையினரும் பயணிகளை வரவேற்க தயாராக இருக்கின்றனர் என்றார்.
ஹோட்டல்கள் இவ்வார இறுதியில் 60 முதல் 70 விழுக்காடு நிரம்ப வாய்ப்புள்ளது என்று பினாங்கில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் திரு இயோ ஹின் தெரிவித்தார்.
பயணிகளின் சுகாதார, பாதுகாப்புக்காக கொவிட்-19 நிர்வாக நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதில் ஹோட்டல் நடத்துநர்களும் சுற்றுலாத் தலங்களும் கவனமுடன் இருப்பதாகவும் அவர் சொன்னார்.
ஜோகூரிலும் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகரிக்கவிருக்கிறது. சிங்கப்பூரி லிருந்து கால் எட்டும் தொலைவில் உள்ள ஜோகூரின் ஹோட்டல்கள், கடைத்தொகுதிகள் இவ்வார இறுதியில் மீண்டும் பரபரப்புடன் இயங்குவதை எதிர்பார்க்க முடியும்.
இதற்கிடையே மலேசியாவில் தொற்றுச் சம்பவங்கள் குறைந்து வருகின்றன. மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எல்லைகள் திறக்கப்பட்ட முதல் நாளான நேற்று புதிதாக 6,709 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர். நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து 9வது நாளாக நேற்றும் 10,000க்கும் கீழ் தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன. இது, மலேசிய மக்களிடம் புதிய நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.