Home
quick-news-icon

பினாங்கு சுற்றுலா சூடுபிடிக்கிறது

1 mins read
e1ef4d96-400a-4ab1-9123-2be2c83009dc
மாநிலங்களுக்கு இடையிலான எல்லைகள் திறக்கப்பட்ட முதல் நாளான நேற்று காலை பினாங்கு மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்து அதிகரித்து காணப்பட்டது. படம்: பெர்னாமா -

ஜார்ஜ் டவுன்: மலே­சி­யா­வில் மாநி­லங்­க­ளுக்கு இடை­யி­லான பய­ணங்­கள் நேற்று முதல் அனு­ம­திக்­கப்­பட்டு வரு­வ­தால் பினாங்கு தீவு விரை­வில் இயல்பு நிலைக்­குத் திரும்­பும் என எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கிறது.

இவ்­வார இறு­தி­யில் அத்­தீ­வுக்கு சுமார் 50,000 பேர் வரு­வார்­கள் என மதிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது.

சுற்­று­லாத் துறை மற்­றும் புத்தாக்க பொரு­ளி­ய­லுக்கு பொறுப்பு வகிக்­கும் மாநில உயர் அதி­கா­ரி­யான இயோ ஹின், நீண்­ட­கா­ல­மாக ஆவ­லு­டன் காத்­தி­ருக்­கும் ஹோட்­டல் நடத்­து­நர்­களும் சுற்­று­லாத் துறை­யி­ன­ரும் பய­ணி­களை வர­வேற்க தயா­ராக இருக்­கின்­ற­னர் என்றார்.

ஹோட்­டல்­கள் இவ்­வார இறு­தி­யில் 60 முதல் 70 விழுக்­காடு நிரம்ப வாய்ப்­புள்­ளது என்று பினாங்­கில் நிகழ்ச்சி ஒன்­றில் திரு இயோ ஹின் தெரி­வித்­தார்.

பய­ணி­க­ளின் சுகா­தார, பாது­காப்­புக்­காக கொவிட்-19 நிர்­வாக நடை­மு­றை­களைப் பின்­பற்­று­வ­தில் ஹோட்­டல் நடத்­து­நர்­களும் சுற்­று­லாத் தலங்­களும் கவ­ன­மு­டன் இருப்­ப­தா­க­வும் அவர் சொன்­னார்.

ஜோகூ­ரி­லும் மக்­கள் நட­மாட்­டம் அதி­க­ரிக்­க­வி­ருக்­கிறது. சிங்­கப்­பூரி லிருந்து கால் எட்­டும் தொலை­வில் உள்ள ஜோகூ­ரின் ஹோட்­டல்­கள், கடைத்­தொ­கு­தி­கள் இவ்­வார இறு­தி­யில் மீண்­டும் பர­ப­ரப்­பு­டன் இயங்­கு­வதை எதிர்­பார்க்க முடி­யும்.

இதற்­கி­டையே மலே­சி­யா­வில் தொற்­றுச் சம்­ப­வங்­கள் குறைந்து வரு­கின்­றன. மாநி­லங்­க­ளுக்கு இடை­யி­லான எல்­லை­கள் திறக்­கப்­பட்ட முதல் நாளான நேற்று புதி­தாக 6,709 பேர் தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட்­ட­னர். நாடு முழு­வ­தும் தொடர்ந்து 9வது நாளாக நேற்­றும் 10,000க்கும் கீழ் தொற்­றுச் சம்­ப­வங்­கள் பதி­வா­கி­யுள்­ளன. இது, மலே­சிய மக்­க­ளி­டம் புதிய நம்­பிக்­கையை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.