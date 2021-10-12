மூவருக்கு நோபெல் பரிசு
ஸ்டாக்ஹோம்: கலிஃபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தைச் சேர்ந்த டேவிட் கார்ட், மேசசூசட்ஸ் தொழில்நுட்பக் கல்விக் கழகத்தின் ஜோஷ்வா ஆங்ரிஸ்ட், ஸ்டான்ஃபர்ட் பல்கலைக் கழகத்தின் கியூடோ இம்பென்ஸ் ஆகியோர் பொருளியலுக்கு ஆற்றிய பங்குக்காக நோபெல் பரிசு பெறுகின்றனர்.
ஆசிரியர்களுக்கு தடுப்பூசி கட்டாயம்
வெலிங்டன்: நியூசிலாந்தில் ஆசிரியர்கள், சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள், உடற்குறையுள்ளோருக்குத் தடுப்பூசி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக்லாந்தில் கட்டுப்பாடுகளை மேலும் ஒரு வாரத்துக்கு நீட்டித்த பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டர்ன் தடுப்பூசி சிலருக்கு கட்டாயமாக்கப்படுவது குறித்து அறிவித்தார். அதிவேகத்தில் பரவக்கூடிய 'டெல்டா' கிருமிக்கு எதிரான போரில் தோல்வியடைந்து, கிருமித்தொற்றை முற்றிலும் ஒழிக்கும் தனது நீண்டகாலத் திட்டத்தை நியூசிலாந்து கைவிட்டுள்ளது.
லெபனானில் பயங்கர தீ விபத்து
பெய்ரூட்: தெற்கு லெபனானில் எரிபொருள் சேமிக்கும் இடத்தில் நேற்று தீ விபத்து நிகழ்ந்தது. கரும்புகை கிளம்பியதால் தீயை அணைக்க தீயணைப்பாளர்கள் கடுமையாகப் போராடினர். அருகில் இருந்த சேமிப்புத் தொட்டிகளுக்குத் தீ பரவாமல் இருக்க அவை குளிரூட்டப் பட்டதாக ராணுவத்தினர் கூறினர். சிடோன் நகரிலிருந்து எட்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் இந்த எரிபொருள் சேமிப்புக் கிடங்கு உள்ளது.