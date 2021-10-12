Home
இரும்புச் சத்து குறைபாடு இதயநோயை ஏற்படுத்தலாம்

நடுத்­தர வய­தில் இரும்­புச் சத்­துக் குறை­பாடு உள்­ள­வர்­க­ளுக்கு பின்­னா­ளில் இத­ய­நோய் ஏற்­படும் அபா­யம் அதி­க­முள்­ள­தாக ஆய்­வா­ளர்­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.

நடுத்­தர வய­தில் போதிய அள­வுக்கு உட­லில் இரும்­புச் சத்து இல்­லா­விட்­டால், பத்­தாண்­டு­களில் மார­டைப்பு ஏற்­படும் சாத்­தி­யம் 10% அதி­கம் ஆவ­தாக புதிய ஆய்­வில் கூறப்­பட்­டது.

ஐரோப்­பிய இத­ய­நோய் சிகிச்­சைச் சங்­கம் வெளி­யி­டும் 'இஎஸ்சி ஹார்ட் ஃபெய்லி­யர்' எனும் சஞ்­சி­கை­யில் அந்த ஆய்வு வெளி­யி­டப்­பட்­டது.

ஆனால், இது ஒரு கூர்­நோக்கு ஆய்வு என்­றும் இரும்­புச் சத்­துக்­கும் இத­யத்­தின் நல­னுக்­கும் இடையே உள்ள தொடர்பை இன்­னும் தெளி­வாக்க கூடு­தல் ஆய்­வு­கள் தேவை என்­றும் ஆய்­வா­ளர்­கள் கூறி­னர்.

அத­னால் அவ­ச­ரப்­பட்டு இரும்­புச் சத்து மாத்­தி­ரை­களை அதி­கம் உட்­கொள்­ளத் தேவை­யில்லை.

இது குறித்த நீண்­ட­கா­லக் கண்­கா­ணிப்பு ஆய்வு நடத்­தப்­பட்­டது. இதில் 55 வய­துக்கு மேற்­பட்ட சுமார் 12,000 ஐரோப்­பி­யர்­கள் ஆய்வு செய்­யப்­பட்­ட­னர்.

ஆய்­வின் தொடக்­கத்­தில் அவர்­க­ளுக்கு உடல் பரு­மன், புகைப்­பி­டிக்­கும் பழக்­கம், நீரி­ழிவு நோய் போன்ற இதய நோய் அபா­யக் கூறு­கள் உள்­ள­னவா என்று ஆரா­யப்­பட்­டது. அவர்­க­ளுக்கு உட­லில் இரும்­புச் சத்து குறை­வாக உள்­ளதா என்­றும் சோதிக்­கப்­பட்­டது. பின்­னர் இவர்­க­ளின் உடல்­நி­லையை ஆய்­வா­ளர்­கள் 13 ஆண்­டு­க­ளுக்­குக் கண்­கா­ணித்­த­னர்.

ஆய்­வு செய்­யப்­பட்­ட­வர்­களுக்கு இரும்­புச் சத்து குறை­பாடு இருந்­தி­ரா­விட்­டால் 5 விழுக்­காட்டு மர­ணங்­கள், இத­ய­நோ­யால் ஏற்­பட்ட 12 விழுக்­காட்டு மர­ணங்­கள் ஆகி­யவை ஏற்­பட்­டி­ருக்­காது என்று ஆய்வு முடி­வு­கள் காட்­டின. அதே வேளை­யில் 11 விழுக்­காட்­டி­ன­ருக்கு இதய நோய் ஏற்­பட்­டி­ருக்­காது என்­றும் ஆய்வு காட்­டி­யது.

இரும்­புச்­சத்­தைப் பயன்­ப­டுத்தித் தான் நம் உடல் நுரை­யீ­ர­லில் இருந்து உட­லின் அனைத்து பாகங்­க­ளுக்­கும் உயிர்­வா­யுவை ரத்த அணுக்­கள் எடுத்­துச் செல்­லும் என்று மருத்­து­வர்­கள் கூறி­னர்.

இரும்பு சத்­துக் குறை­பாட்­டால் தலைசுற்­றல், தொடர்ச்­சி­யான சோர்வு, அதி­கக் குளிர்நடுக்கம், தலை­சுற்­றல், மூச்சுத் திண­றல், பசி­யின்மை, வெளி­றிய தோல், சேதம் அ­டைந்த முடி போன்ற மற்ற பிரச்­சி­னை­களும் ஏற்­ப­டு­கின்­றன.

இவற்­றைத் தவிர்க்க இரும்­புச்­சத்து நிறைந்த கீரை வகை­கள், பூசணி விதை­கள், முட்­டை­க்கோசு, திராட்சை, பீட்­ரூட் போன்ற உணவு ­களை அதி­கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்­டும் என்று நிபு­ணர்­கள் ஆலோ­சனை கூறி­னர்.