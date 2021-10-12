நடுத்தர வயதில் இரும்புச் சத்துக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு பின்னாளில் இதயநோய் ஏற்படும் அபாயம் அதிகமுள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
நடுத்தர வயதில் போதிய அளவுக்கு உடலில் இரும்புச் சத்து இல்லாவிட்டால், பத்தாண்டுகளில் மாரடைப்பு ஏற்படும் சாத்தியம் 10% அதிகம் ஆவதாக புதிய ஆய்வில் கூறப்பட்டது.
ஐரோப்பிய இதயநோய் சிகிச்சைச் சங்கம் வெளியிடும் 'இஎஸ்சி ஹார்ட் ஃபெய்லியர்' எனும் சஞ்சிகையில் அந்த ஆய்வு வெளியிடப்பட்டது.
ஆனால், இது ஒரு கூர்நோக்கு ஆய்வு என்றும் இரும்புச் சத்துக்கும் இதயத்தின் நலனுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை இன்னும் தெளிவாக்க கூடுதல் ஆய்வுகள் தேவை என்றும் ஆய்வாளர்கள் கூறினர்.
அதனால் அவசரப்பட்டு இரும்புச் சத்து மாத்திரைகளை அதிகம் உட்கொள்ளத் தேவையில்லை.
இது குறித்த நீண்டகாலக் கண்காணிப்பு ஆய்வு நடத்தப்பட்டது. இதில் 55 வயதுக்கு மேற்பட்ட சுமார் 12,000 ஐரோப்பியர்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டனர்.
ஆய்வின் தொடக்கத்தில் அவர்களுக்கு உடல் பருமன், புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம், நீரிழிவு நோய் போன்ற இதய நோய் அபாயக் கூறுகள் உள்ளனவா என்று ஆராயப்பட்டது. அவர்களுக்கு உடலில் இரும்புச் சத்து குறைவாக உள்ளதா என்றும் சோதிக்கப்பட்டது. பின்னர் இவர்களின் உடல்நிலையை ஆய்வாளர்கள் 13 ஆண்டுகளுக்குக் கண்காணித்தனர்.
ஆய்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இரும்புச் சத்து குறைபாடு இருந்திராவிட்டால் 5 விழுக்காட்டு மரணங்கள், இதயநோயால் ஏற்பட்ட 12 விழுக்காட்டு மரணங்கள் ஆகியவை ஏற்பட்டிருக்காது என்று ஆய்வு முடிவுகள் காட்டின. அதே வேளையில் 11 விழுக்காட்டினருக்கு இதய நோய் ஏற்பட்டிருக்காது என்றும் ஆய்வு காட்டியது.
இரும்புச்சத்தைப் பயன்படுத்தித் தான் நம் உடல் நுரையீரலில் இருந்து உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் உயிர்வாயுவை ரத்த அணுக்கள் எடுத்துச் செல்லும் என்று மருத்துவர்கள் கூறினர்.
இரும்பு சத்துக் குறைபாட்டால் தலைசுற்றல், தொடர்ச்சியான சோர்வு, அதிகக் குளிர்நடுக்கம், தலைசுற்றல், மூச்சுத் திணறல், பசியின்மை, வெளிறிய தோல், சேதம் அடைந்த முடி போன்ற மற்ற பிரச்சினைகளும் ஏற்படுகின்றன.
இவற்றைத் தவிர்க்க இரும்புச்சத்து நிறைந்த கீரை வகைகள், பூசணி விதைகள், முட்டைக்கோசு, திராட்சை, பீட்ரூட் போன்ற உணவு களை அதிகம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் ஆலோசனை கூறினர்.