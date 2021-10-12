Home
முகக்கவசம் அணிவதால் ஏற்படும் தலைவலியும் அவற்றுக்கான தீர்வுகளும்

பெருந்­தொற்­றுச் சூழ­லில் கடந்த ஒன்­றரை ஆண்­டு­க­ளாக முகக்­க­வ­சம் அணி­வது நம் அன்­றாட இயல்­பா­கி­விட்­டது. இன்­னும் குறைந்­தது ஒன்று அல்­லது இரண்டு ஆண்டு களுக்கு முகக்­க­வ­சங்­கள் அணி வதைத் தவிர்க்க முடி­யாது என்­றும் கூறப்­ப­டு­கிறது.

எனி­னும் சில­ருக்கு நீண்ட நேரம் முகக்­க­வ­சம் அணி­வ­தால் தலை­வலி, தாடை வலி, தண்­ணீர் தட்­டுப்­பாடு போன்ற பிரச்­சி­னை­கள் ஏற்­ப­டத் தான் செய்­கின்­றன. குறிப்­பாக தலை­வலி இதில் குறிப்­பி­டத்­தக்க பிரச்­சி­னை­யாக உள்­ளது.

முகக்­க­வ­சம் அணி­யும்­போது கீழ் தாடை எலும்பை மண்டை ஓட்­டு­டன் இணைக்­கும் மூட்­டில் அழுத்­தம் ஏற்­ப­டு­வதே இந்­தத் தலை வலிக்­குக் கார­ணம் என்று கூறப்­ப­டு­கிறது.

நீண்­ட­நே­ரம் மிக­வும் இறுக்­க­மான முகக்­க­வ­சத்தை அணி­யும்­போது, நம் தாடை அசை­வ­தற்கு உத­வும் தசை­க­ளுக்­கும் திசுக்­க­ளுக்­கும் எரிச்­சல் ஏற்­ப­டு­கிறது. எனவே தாடையை பாதிக்­கும் நரம்­பு­கள் மூளைக்கு வலிக்­கான சமிக்­ஞை­களை அனுப்­பு­கின்­றன.

நமக்­குப் பாது­காப்­பைத் தரும் முகக்­க­வ­சத்தை வெளி­யில் செல்­லும்­போது கழற்ற இய­லாது. அது சட்­ட­வி­ரோ­த­மா­ன­தும்­கூட. ஆனால் இதைச் சமா­ளிக்க நாம் வேறு வழி­க­ளைப் பின்­பற்­ற­லாம்.

முக்­கி­ய­மாக தாடை­யை­யும் பற்­க­ளை­யும் எவ்­வாறு வைத்­துள்­ளீர்­கள் என்று கவ­னிக்க வேண்­டும். மன அழுத்­த­மும் கவ­லை­யும் இருந்­தால், இயல்­பா­கவே தாடை­யின் தசை­களை இறுக்­கு­வோம். பற்­க­ளைக் கடிப்­போம். இவற்­றைச் செய்­வ­தைத் தவிர்க்க வேண்­டும்.

தாடையை இயல்­பாக வைத்­துக்­கொள்­ள­வும். பற்­க­ளைக் கடிக்க வேண்­டாம். இது தலை­வலி, தாடை வலிக்­குத் தீர்­வாக இருக்­கும்.

அத்­து­டன், அம­ரும்­போது, முதுகை நேராக வைத்­தி­ருப்­பது நல்­லது. நமது முதுகை நேராக வைத்­தி­ருக்­கா­விட்­டால், தசை­க­ளுக்கு அழுத்­தம் அதி­க­மா­கும். இது கீழ் தாடை மூட்டு வலிக்­கும் இட்­டுச் செல்­லும்.

சில பயிற்­சி­களும் இந்த தலை வலி­யை­யும் தாடை வலி­யை­யும் குறைக்க உத­வக்­கூ­டும்.

இலே­சான கழுத்து அசை­வுப் பயிற்­சி­க­ளைச் செய்­ய­லாம். அத்­து­டன் கன்­னங்­க­ளை­யும் நெற்­றிப் பகு­தி­யை­யும் தேய்த்து விட­லாம்.

தியா­னம், மன அழுத்­தத்­தைக் குறைக்க உத­வும் பயிற்­சி­கள் ஆகி­ய­வற்­றை­யும் செய்­ய­லாம்.

ஆனால் எது­வா­யி­னும், முகக்­க­வ­சம் கொவிட்-19 தொற்­றுக்கு எதி­ரான முக்­கிய கேட­ய­மா­கும். நம் உடல்­ந­லத்­தைக் காக்க இந்த முகக்­க­வங்­கள் இன்­னும் சில ஆண்­டு­கள் தேவை என்­ப­தால் அசௌ­க­ரி­யங்­களை நாம் பொறுத்­தாக வேண்­டும்.