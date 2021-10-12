பெருந்தொற்றுச் சூழலில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக முகக்கவசம் அணிவது நம் அன்றாட இயல்பாகிவிட்டது. இன்னும் குறைந்தது ஒன்று அல்லது இரண்டு ஆண்டு களுக்கு முகக்கவசங்கள் அணி வதைத் தவிர்க்க முடியாது என்றும் கூறப்படுகிறது.
எனினும் சிலருக்கு நீண்ட நேரம் முகக்கவசம் அணிவதால் தலைவலி, தாடை வலி, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படத் தான் செய்கின்றன. குறிப்பாக தலைவலி இதில் குறிப்பிடத்தக்க பிரச்சினையாக உள்ளது.
முகக்கவசம் அணியும்போது கீழ் தாடை எலும்பை மண்டை ஓட்டுடன் இணைக்கும் மூட்டில் அழுத்தம் ஏற்படுவதே இந்தத் தலை வலிக்குக் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.
நீண்டநேரம் மிகவும் இறுக்கமான முகக்கவசத்தை அணியும்போது, நம் தாடை அசைவதற்கு உதவும் தசைகளுக்கும் திசுக்களுக்கும் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. எனவே தாடையை பாதிக்கும் நரம்புகள் மூளைக்கு வலிக்கான சமிக்ஞைகளை அனுப்புகின்றன.
நமக்குப் பாதுகாப்பைத் தரும் முகக்கவசத்தை வெளியில் செல்லும்போது கழற்ற இயலாது. அது சட்டவிரோதமானதும்கூட. ஆனால் இதைச் சமாளிக்க நாம் வேறு வழிகளைப் பின்பற்றலாம்.
முக்கியமாக தாடையையும் பற்களையும் எவ்வாறு வைத்துள்ளீர்கள் என்று கவனிக்க வேண்டும். மன அழுத்தமும் கவலையும் இருந்தால், இயல்பாகவே தாடையின் தசைகளை இறுக்குவோம். பற்களைக் கடிப்போம். இவற்றைச் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
தாடையை இயல்பாக வைத்துக்கொள்ளவும். பற்களைக் கடிக்க வேண்டாம். இது தலைவலி, தாடை வலிக்குத் தீர்வாக இருக்கும்.
அத்துடன், அமரும்போது, முதுகை நேராக வைத்திருப்பது நல்லது. நமது முதுகை நேராக வைத்திருக்காவிட்டால், தசைகளுக்கு அழுத்தம் அதிகமாகும். இது கீழ் தாடை மூட்டு வலிக்கும் இட்டுச் செல்லும்.
சில பயிற்சிகளும் இந்த தலை வலியையும் தாடை வலியையும் குறைக்க உதவக்கூடும்.
இலேசான கழுத்து அசைவுப் பயிற்சிகளைச் செய்யலாம். அத்துடன் கன்னங்களையும் நெற்றிப் பகுதியையும் தேய்த்து விடலாம்.
தியானம், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் பயிற்சிகள் ஆகியவற்றையும் செய்யலாம்.
ஆனால் எதுவாயினும், முகக்கவசம் கொவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிரான முக்கிய கேடயமாகும். நம் உடல்நலத்தைக் காக்க இந்த முகக்கவங்கள் இன்னும் சில ஆண்டுகள் தேவை என்பதால் அசௌகரியங்களை நாம் பொறுத்தாக வேண்டும்.