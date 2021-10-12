மணம் வீசும் மலர்களுக்காகவும் இலைகளுக்காகவும் அறியப்படும் லெவண்டர் செடி, நறுமணப் பொருட்களையும் சோப் கட்டி களையும் செய்வதற்கும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
ஆனால் நறுமணைத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சில மருத்துவ குணங்களும் உண்டு.
நறுமண எண்ணெய்களில் லெவெண்டர் பயன்படுத்தப்படும் காரணம் அதில் உள்ள ரசாயனங்கள் தான் என்று அமெரிக்க இயற்கு மருத்துவ நிபுணர் டாக்டர் மைக்கல் முரே கூறினார். அதில் உள்ள எண்ணெய் மூக்கின் நரம்பை இன்னும் மேம்பட்ட வகையில் இயங்க வைக்கின்றன. இதை மூளை உள்வாங்கு கிறது.
லெவெண்டரில் உள்ள கூறுகள் அமைதியை உண்டாக்குகின்றன என்றும் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கின்றன என்றும் மருத்துவ ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளதாக அவர் கூறினார். கவலையும் சோர்வும் குறைவதும் தூக்கத்தின் தரம் மேம்படுவதும் இந்த ஆய்வுகளில் தெரிய வந்துள்ளது.
லெவெண்டரை ஊட்டச்சத்துப் பொருட்களிலும் சேர்க்கும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.
லெவெண்டரை உட்கொண்டால் உடலநலனுக்குப் பலன்கள் உள்ளன என்று தெரிந்தபோதும் அவற்றைச் சரியான அளவில் உட்பொள்வது அவசியம். லெவெண்டர் இதயத் துடிப்பையும் உயர் ரத்த அழுத்தத்தையும் குறைப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன என்றும் டாக்டர் முரே கூறினார்.