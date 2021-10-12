Home
quick-news-icon

லெவண்டர் தரும் பலன்கள்

1 mins read
e0b9c9f6-c556-44e6-970d-6568dbc24fa6
மருத்துவ குணங்களும் கொண்ட லெவெண்டர் செடி. கோப்புப் படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ் -

மணம் வீசும் மலர்­க­ளுக்­கா­க­வும் இலை­க­ளுக்­கா­க­வும் அறி­யப்­ப­டும் லெவண்­டர் செடி, நறு­ம­ணப் பொருட்­க­ளை­யும் சோப் கட்­டி ­க­ளை­யும் செய்­வ­தற்­கும் பல்­லா­யி­ரம் ஆண்­டு­க­ளா­கப் பயன்­படுத்­தப்­ப­டு­கிறது.

ஆனால் நறு­ம­ணைத்­துக்கு அப்­பாற்­பட்டு சில மருத்­து­வ குணங்களும் உண்டு.

நறு­மண எண்­ணெய்­களில் லெவெண்­டர் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் கார­ணம் அதில் உள்ள ரசா­ய­னங்­கள் தான் என்று அமெ­ரிக்க இயற்கு மருத்­துவ நிபு­ணர் டாக்­டர் மைக்­கல் முரே கூறி­னார். அதில் உள்ள எண்­ணெய் மூக்­கின் நரம்பை இன்­னும் மேம்­பட்ட வகை­யில் இயங்க வைக்­கின்­றன. இதை மூளை உள்­வாங்கு ­கிறது.

லெவெண்­ட­ரில் உள்ள கூறு­கள் அமை­தியை உண்­டாக்­கு­கின்­றன என்­றும் மன அழுத்­தத்தைக் குறைக்­கின்­றன என்­றும் மருத்­துவ ஆய்­வு­களில் தெரிய வந்­துள்­ள­தாக அவர் கூறி­னார். கவ­லை­யும் சோர்­வும் குறை­வ­தும் தூக்­கத்­தின் தரம் மேம்­ப­டு­வ­தும் இந்த ஆய்­வு­களில் தெரிய வந்­துள்­ளது.

லெவெண்­டரை ஊட்­டச்­சத்­துப் பொருட்­க­ளி­லும் சேர்க்­கும் போக்கு அதி­க­ரித்­துள்­ளது.

லெவெண்­டரை உட்­கொண்­டால் உட­ல­ந­ல­னுக்­குப் பலன்­கள் உள்­ளன என்று தெரிந்­த­போ­தும் அவற்­றைச் சரி­யான அள­வில் உட்­பொள்­வது அவ­சி­யம். லெவெண்­டர் இத­யத் துடிப்­பை­யும் உயர் ரத்த அழுத்­தத்­தை­யும் குறைப்­ப­தாக ஆய்­வு­கள் காட்­டு­கின்­றன என்­றும் டாக்­டர் முரே கூறி­னார்.