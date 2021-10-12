உங்களால் ஒரு காலைத் தூக்கி மற்றொரு காலில் நன்றாக நிற்க முடிந்தால் நீங்கள் நல்ல உடல்நலம் பெற்றுள்ளீர்கள் என்றும் உங்கள் ஆயுள் கூடலாம் என்றும் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
ஒரு காலில் நிற்பதற்கும் நம் உடல் அசைவு கூடுவதற்கும் தொடர்பு இருப்பதாக ஆய்வு காட்டு கிறது. வாழ்க்கைத் தரம், ஆயுளுக்கான அறிகுறியாகவும் அது கருதப்படுகிறது.
உடல்நலன் உள்ளவர்களால் குறைந்தது 20 வினாடி ஒரு காலில் நிற்க முடியாவிட்டால், அவர்களின் மூளையில் உள்ள சிறிய ரத்தநாளங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகரிப்பதாகவும் சிந்தனைகளைப் புரிந்துகொள்ளும் ஆற்றல் குறைவதாகவும் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
கருவுற்றல், மாதவிடாய் நிற்பது, நோய்கள், முதுமையில் ஓய்வு போன்றவற்றாலும் நேராக நின்று ஒருகாலைத் தூக்கி நிற்கும் ஆற்றல் பாதிக்கப்படுகிறது. இவை நம் உடல் அசைவுகளைக் குறைப்பதே அதற்கு முக்கிய காரணம்.
மனித உடல் நிமிர்ந்து நிற்கும்போது அதற்கு சமநிலை அதிகம் இல்லை. தள்ளாடும். நல்ல உடல் நலம் உள்ளபோது கண்கள், உள்காதுகள், தசைகள், மூட்டுகள் போன்றவை அனுப்பும் தகவல்களை மூளையும் மத்திய நரம்பு மண்டல மும் ஒருங்கிணைக்கும். பின்னர் பாதங்கள், கணுக்கால்கள், கால்கள், கைகள் ஆகியவற்றில் சரியான தசைகளைச் சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்தி ஒருவர் தம்மை நிலைப்படுத்திக்கொள்வார்.
ஒரு காலைத் தூக்கி நிற்பது, ஒற்றைக் காலில் குதிக்கும் பயிற்சிகள் போன்றவற்றைச் செய்தால் சமநிலை அதிகரிக்கும். அதனால் உடல்நலனும் மேம்படும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.எனினும் மருத்துவரின் ஆலோச னைப்படி ஈடுபடுவது சிறந்தது.