Home
quick-news-icon

'உடல்நலன் மேம்பட ஒற்றைக் காலில் நில்லுங்கள்'

1 mins read

உங்­க­ளால் ஒரு காலைத் தூக்கி மற்­றொரு காலில் நன்­றாக நிற்க முடிந்­தால் நீங்­கள் நல்ல உடல்­ந­லம் பெற்­றுள்­ளீர்­கள் என்­றும் உங்­கள் ஆயுள் கூட­லாம் என்றும் ஆய்­வு­கள் காட்­டு­கின்­றன.

ஒரு காலில் நிற்­ப­தற்­கும் நம் உடல் அசைவு கூடு­வ­தற்­கும் தொடர்பு இருப்­ப­தாக ஆய்வு காட்டு­ கிறது. வாழ்க்­கைத் தரம், ஆயுளுக்கான அறி­கு­றி­யா­க­வும் அது கரு­தப்­ப­டு­கிறது.

உடல்­ந­லன் உள்­ள­வர்­க­ளால் குறைந்­தது 20 வினாடி ஒரு காலில் நிற்க முடி­யா­விட்­டால், அவர்­களின் மூளை­யில் உள்ள சிறிய ரத்­த­நா­ளங்­கள் பாதிக்­கப்­படும் அபா­யம் அதி­க­ரிப்­ப­தா­க­வும் சிந்­த­னை­க­ளைப் புரிந்­து­கொள்­ளும் ஆற்­றல் குறை­வ­தா­க­வும் ஆய்­வு­கள் காட்­டு­கின்­றன.

கரு­வுற்­றல், மாத­வி­டாய் நிற்­பது, நோய்­கள், முது­மை­யில் ஓய்வு போன்­ற­வற்­றா­லும் நேராக நின்று ஒரு­கா­லைத் தூக்கி நிற்­கும் ஆற்­றல் பாதிக்­கப்­ப­டு­கிறது. இவை நம் உடல் அசை­வு­களைக் குறைப்­பதே அதற்கு முக்­கிய கார­ணம்.

மனித உடல் நிமிர்ந்து நிற்­கும்­போது அதற்கு சம­நிலை அதி­கம் இல்லை. தள்­ளா­டும். நல்ல உடல்­ ந­லம் உள்­ள­போது கண்­கள், உள்­கா­து­கள், தசை­கள், மூட்­டு­கள் போன்­றவை அனுப்­பும் தக­வல்­களை மூளை­யும் மத்­திய நரம்பு மண்­ட­ல மும் ஒருங்­கி­ணைக்­கும். பின்­னர் பாதங்­கள், கணுக்­கால்­கள், கால்­கள், கைகள் ஆகி­ய­வற்­றில் சரி­யான தசை­க­ளைச் சரி­யான நேரத்­தில் பயன்­ப­டுத்தி ஒரு­வர் தம்மை நிலைப்­ப­டுத்­திக்­கொள்­வார்.

ஒரு காலைத் தூக்கி நிற்­பது, ஒற்­றைக் காலில் குதிக்­கும் பயிற்­சி­கள் போன்­ற­வற்­றைச் செய்­தால் சம­நிலை அதி­க­ரிக்­கும். அத­னால் உடல்­ந­ல­னும் மேம்­படும் என்று மருத்­து­வர்­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.எனினும் மருத்துவரின் ஆலோச னைப்படி ஈடுபடுவது சிறந்தது.