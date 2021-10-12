ஜாவா சமூகத்தினரின் பாரம்பரிய ஜாமு மூலிகை மருத்துவமுறை பற்றி அறிந்துகொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. வரும் சனிக்கிழமை 16ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரை ஜாமு பாரம்பரிய மருத்துவம் பற்றிய உரைக்கு தேசிய மரபுடைமைக் கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
ஜாமு மருத்துவ முறையில் பயன்படுத்தப்படும் மூலிகைகள், அவற்றின் கலவைகள், அவற்றை உட்கொள்ளும் முறைகள் ஆகியவை பற்றிய அடிப்படைத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ஸூம் செயலி வழியிலாக, ஆங்கிலத்தில் இடம்பெறும் இந்த உரையில் எல்லா வயதினரும் கலந்துகொள்ளலாம். நிகழ்ச்சிக்குப் பதிந்துகொள்ள: https://peatix.com/event/3023976/view
அதேபோல சீனத் தேநீர் பற்றிய ரசனை வகுப்புக்கும் தேசிய மரபுடைமைக் கழகம் வரும் சனிக்கிழமை அன்று ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
தேநீர் போடுவதும் அதை அருந்துவதும் சீனக் கலாசாரக் கூறுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகின்றன.
இது பற்றிய உரை வரும் 16ஆம் தேதி நண்பகல் 12 மணி முதல் பிற்பகலை 1 மணி வரை இணையம் வழியாக நடைபெறும். மேல்விவரம் அறிய: https://peatix.com/event/3023932/view.