ஜாமு மூலிகை மருத்துவமும் சீன தேநீர் விருந்தும்

பெரும்பாலும் இஞ்சி, மஞ்சள், கிராம்பு போன்றவற்றை ஜாமு மருத்துவ முறை பயன்படுத்துகிறது. படம்: மம்மிஸ் மசாஜ் -
ஜாவா சமூ­கத்­தி­ன­ரின் பாரம்­பரிய ஜாமு மூலிகை மருத்­து­வ­முறை பற்றி அறிந்­து­கொள்ள விரும்­பு­ப­வர்­க­ளுக்கு நல்ல வாய்ப்பு. வரும் சனிக்­கி­ழமை 16ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரை ஜாமு பாரம்­ப­ரிய மருத்­து­வம் பற்­றிய உரைக்கு தேசிய மர­பு­டை­மைக் கழ­கம் ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது.

ஜாமு மருத்­துவ முறை­யில் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் மூலி­கை­கள், அவற்­றின் கல­வை­கள், அவற்றை உட்­கொள்­ளும் முறை­கள் ஆகி­யவை பற்­றிய அடிப்­ப­டைத் தக­வல்­களைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஸூம் செயலி வழி­யி­லாக, ஆங்­கி­லத்­தில் இடம்­பெ­றும் இந்த உரை­யில் எல்லா வய­தி­ன­ரும் கலந்­து­கொள்­ள­லாம். நிகழ்ச்­சிக்­குப் பதிந்­து­கொள்ள: https://peatix.com/event/3023976/view

அதேபோல சீனத் தேநீர் பற்றிய ரசனை வகுப்­புக்­கும் தேசிய மர­பு­டை­மைக் கழ­கம் வரும் சனிக்­கி­ழமை அன்று ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளது.

தேநீர் போடு­வ­தும் அதை அருந்­து­வ­தும் சீனக் கலா­சா­ரக் கூறு­களில் ஒன்­றா­கக் கரு­தப்­ப­டு­கின்­றன.

இது பற்­றிய உரை வரும் 16ஆம் தேதி நண்­ப­கல் 12 மணி முதல் பிற்­ப­கலை 1 மணி வரை இணை­யம் வழி­யாக நடை­பெ­றும். மேல்­வி­வ­ரம் அறிய: https://peatix.com/event/3023932/view.