தமிழ்க் கதைகளையும் கவிதைகளையும் இலவசமாகப் படிப்பதற்காக சுமார் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட 'பின்ஜ்' (BYNGE) செயலி தமிழ் வாசகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இச்செயலியில் இடம்பிடித் துள்ள நெடுங்கதைகளையும் மற்ற படைப்புகளையும் உலகம் எங்கும் பல்லாயிரம் வாசகர்கள் வாசித்து வருகின்றனர்.
நோஷன்பிரெஸ் எனும் இந்திய அச்சக நிறுவனம் இந்தச் செயலியைக் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கியது.
வரலாறு, திகில், காதல், சமூகம் என பல்வகைப் படைப்புகள் 'பின்ஜ்' செயலியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கல்கி, நா.பார்த்தசாரதி, லா.ச.ராமாமிர்தம், ராஜம் கிருஷ்ணன், வல்லிக்கண்ணன், சு.சமுத்திரம் போன்ற மூத்த எழுத்தாளர்களின் கதைகளும் மனுஷ்யபுத்திரன், சாரு நிவேதிதா, ராஜேஷ் குமார், பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர், இந்திரா சௌந்தர்ராஜன், பா.ராகவன், லக்ஷ்மி சரவணகுமார் போன்ற தற்காலப் படைப்பாளிகளின் படைப்புகளும் செயலியில் இடம்பெற்றுள்ளன.
திகில், வரலாறு சார்ந்த கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு இருப்பது தெரிகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்திரா சௌந்திரராஜன் எழுதிவரும் நந்திபுரம் தொடர்கதை இதுவரை கிட்டத்ட்ட 2 மில்லியன் வாசகர்களை அடைந்துள்ளது.
ஆர்வம் இருந்தால் நீங்களும் வாசிக்கலாம்.