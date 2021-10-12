Home
'பின்ஞ்' செயலியில் தமிழ்க் கதைகளுக்கு வரவேற்பு

தமிழ்க் கதை­க­ளை­யும் கவி­தை­க­ளை­யும் இல­வ­ச­மா­கப் படிப்­ப­தற்­காக சுமார் ஆறு மாதங்­க­ளுக்கு முன்­னர் உரு­வாக்­கப்­பட்ட 'பின்ஜ்' (BYNGE) செயலி தமிழ் வாச­கர்­க­ளி­டையே நல்ல வர­வேற்­பைப் பெற்­றுள்­ளது.

இச்செயலியில் இடம்பிடித் துள்ள நெடுங்­க­தை­க­ளை­யும் மற்ற படைப்­பு­க­ளை­யும் உல­கம் எங்­கும் பல்­லா­யி­ரம் வாச­கர்­கள் வாசித்து வரு­கின்­ற­னர்.

நோஷன்­பி­ரெஸ் எனும் இந்­திய அச்­சக நிறு­வ­னம் இந்­தச் செய­லியைக் கடந்த ஏப்­ரல் மாதம் தொடங்­கி­யது.

வர­லாறு, திகில், காதல், சமூ­கம் என பல்­வ­கைப் படைப்­பு­கள் 'பின்ஜ்' செய­லி­யில் பதி­வேற்­றம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன.

கல்கி, நா.பார்த்­த­சா­ரதி, லா.ச.ராமா­மிர்­தம், ராஜம் கிருஷ்­ணன், வல்­லிக்­கண்­ணன், சு.சமுத்­தி­ரம் போன்ற மூத்த எழுத்­தா­ளர்­க­ளின் கதை­களும் மனுஷ்­ய­புத்­தி­ரன், சாரு நிவே­திதா, ராஜேஷ் குமார், பட்­டுக்­கோட்டை பிர­பா­கர், இந்­திரா சௌந்­தர்­ரா­ஜன், பா.ராக­வன், லக்ஷ்மி சர­வ­ண­கு­மார் போன்ற தற்­காலப் படைப்­பா­ளி­க­ளின் படைப்­பு­களும் செய­லி­யில் இடம்­பெற்­றுள்­ளன.

திகில், வர­லாறு சார்ந்த கதை­க­ளுக்கு நல்ல வர­வேற்பு இருப்­பது தெரி­கிறது. உதா­ர­ணத்­துக்கு இந்­திரா சௌந்­தி­ர­ரா­ஜன் எழு­தி­வ­ரும் நந்­தி­பு­ரம் தொடர்­கதை இது­வரை கிட்­டத்ட்ட 2 மில்­லி­யன் வாச­கர்­களை அடைந்­துள்­ளது.

ஆர்­வம் இருந்­தால் நீங்­களும் வாசிக்­க­லாம்.