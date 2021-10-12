Home
தோட்டக் கலையைத் தொடங்க இலவச விதைகள்

இலவசக் கீரை விதைகளைப் பெறுவதற்கான பதிவு வரும் 31ஆம் தேதி வரை நடை­பெ­று­கிறது. ஒரு வீட்டுக்கு விதைகள் அடங்கிய ஒரு பொட்டலம்தான் வழங்கப்படும். படம்: தேசிய பூங்காக்கள் கழகம் -

இந்த கொவிட்-19 காலத்­தில், வீட்டுப் பொறுப்­பு­களும் வேலைப் பளுவும் அதி­கம் இருந்­த­போ­தும் தோட்­டக் கலை­யில் சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் காட்­டும் ஆர்­வம் கூடியுள்ளது.

அதி­லும் தாங்­களே வளர்த்த காய்­க­றி­களை வேளாண்மை செய்து சமைத்து உண்­ப­தில் பல­ருக்­கும் திருப்தி கிடைக்­கிறது. சமூ­கத் தோட்­டங்­களில் செடி­கள் வளர்க்­கும் போக்­கும் அதி­க­ரித்­துள்­ளது.

தோட்­டக் கலை­யில் ஆர்­வ­முள்­ள­வர்­கள் தேசிய பூங்­காக்­கள் கழ­கம் இல­வ­ச­மாக வழங்­க­வுள்ள காய்­கறி மற்றும் கீரை விதை­க­ளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

சுமார் 400,000 கீரை, காய்­கறி விதை­களைக் கழ­கம் வழங்­க­வுள்­ளது. முட்­டைக்­கோசு, காய் லான் கீரை, கங்­ கோங் கீரை, பாயாம் கீரை போன்­ற­வற்­றின் விதை­கள் இவற்­றில் அடங்­கும்.

சிங்­கப்­பூ­ரின் உண­வுத் தேவை­களில் 30 விழுக்­காட்டை உள்­ளூ­ரில் உற்­பத்தி செய்­யும் இலக்­குக்கு இத்­திட்­டம் உத­வு­கிறது.

இதற்­கான பதிவு நேற்று முன்­தி­னம் தொடங்கி, வரும் 31ஆம் தேதி வரை நடை­பெ­று­கிறது. ஒரு வீட்­டுக்கு விதை­கள் அடங்­கிய ஒரு பொட்­ட­லம்­தான் வழங்­கப்­படும். தேசிய பூங்­காக்­கள் கழ­கம் உள்­ளூர் முக­வ­ரி­க­ளுக்குத்தான் விதைப் பொட்­ட­லங்­களை அனுப்­பும்.

சிங்­கப்­பூ­ரர்­கள் விதை­க­ளைப் பரி­மா­றிக் கொள்­வார்­கள் என்று நம்­பு­வ­தாக கழ­கம் கூறி­யுள்­ளது.

இல­வச விதை­க­ளைப் பெற பின்­வ­ரும் இணை­யப் பக்­கத்­தில் பதிந்­து­கொள்­ள­லாம்: https://go.gov.sg/seed-pack-registration. அல்­லது 64991099 எனும் எண்ணை அழைத்து முக­வ­ரி­யைப் பதிவு செய்­ய­லாம்.