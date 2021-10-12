இந்த கொவிட்-19 காலத்தில், வீட்டுப் பொறுப்புகளும் வேலைப் பளுவும் அதிகம் இருந்தபோதும் தோட்டக் கலையில் சிங்கப்பூரர்கள் காட்டும் ஆர்வம் கூடியுள்ளது.
அதிலும் தாங்களே வளர்த்த காய்கறிகளை வேளாண்மை செய்து சமைத்து உண்பதில் பலருக்கும் திருப்தி கிடைக்கிறது. சமூகத் தோட்டங்களில் செடிகள் வளர்க்கும் போக்கும் அதிகரித்துள்ளது.
தோட்டக் கலையில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் தேசிய பூங்காக்கள் கழகம் இலவசமாக வழங்கவுள்ள காய்கறி மற்றும் கீரை விதைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
சுமார் 400,000 கீரை, காய்கறி விதைகளைக் கழகம் வழங்கவுள்ளது. முட்டைக்கோசு, காய் லான் கீரை, கங் கோங் கீரை, பாயாம் கீரை போன்றவற்றின் விதைகள் இவற்றில் அடங்கும்.
சிங்கப்பூரின் உணவுத் தேவைகளில் 30 விழுக்காட்டை உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்யும் இலக்குக்கு இத்திட்டம் உதவுகிறது.
இதற்கான பதிவு நேற்று முன்தினம் தொடங்கி, வரும் 31ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஒரு வீட்டுக்கு விதைகள் அடங்கிய ஒரு பொட்டலம்தான் வழங்கப்படும். தேசிய பூங்காக்கள் கழகம் உள்ளூர் முகவரிகளுக்குத்தான் விதைப் பொட்டலங்களை அனுப்பும்.
சிங்கப்பூரர்கள் விதைகளைப் பரிமாறிக் கொள்வார்கள் என்று நம்புவதாக கழகம் கூறியுள்ளது.
இலவச விதைகளைப் பெற பின்வரும் இணையப் பக்கத்தில் பதிந்துகொள்ளலாம்: https://go.gov.sg/seed-pack-registration. அல்லது 64991099 எனும் எண்ணை அழைத்து முகவரியைப் பதிவு செய்யலாம்.