மரண தண்டனைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு
தனது காதலியை கேலாங்கில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் கொலை செய்த குற்றத்துக்காக வெளிநாட்டு ஊழியர் ஒருவருக்கு கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அந்தத் தீர்ப்புக்கு எதிராக 31 வயது அகம்மது சலிம் எனும் பங்ளாதேஷைச் சேர்ந்த வெளிநாட்டு ஊழியர் நேற்று மேல்முறையீடு செய்தார்.
அந்த ஆடவர் 2018, டிசம்பர் 30ஆம் தேதியன்று கோல் டன் டிராகன் ஹோட்டலில் தனது காதலியான இந்தோ னீசியப் பணிப்பெண் நூர்ஹிடாயாத்தி சுராட்டாவைக் கொலை செய்தார் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது. இன்னொரு வருடன் தொடர்பு வைத்து இருந்த அந்த 34 வயது பெண், அந்த ஆடவரைவிட்டு விட்டு தன்னிடம் வரவேண்டும் என்று அகம்மது வற்புறுத்தினார். அதைக் கேட்க மறுத்த நூர்ஹிடா யாத்தியின் கழுத்தை அகம்மது நெரித்து கொன்றார். கழுத்து முறிவு, முதுகுத்தண்டு முறிவு காரணமாக நூர்ஹிடாயாத்தி மரணமுற்றார். இது நன்கு திட்ட மிட்ட கொலை என்று மரண தண்டனை விதித்த உயர் நீதிமன்றம் முன்னதாகக் கூறியது.
நேற்றைய மேல்முறையீட்டின்போது, அகம்மதின் தற்காப்பு வழக்கறிஞர்கள் தனது காதலி தன்னைவிட்டு இன்னொரு வருடன் தொடர்பு வைத்திருக்கிறார் என்ற ஆத்திரத்தில் நிதானத்தை இழந்து அவர் அந்தப் பெண்ணைத் தாக்கி னார். ஆகவே, அவரது கட்டாய மரண தண்டனையைக் குறைக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர். ஆனால், இந்த மேல்முறையீட்டை விசாரித்த மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட குழுவுக்குத் தலைமை தாங்கிய தலைமை நீதிபதி சுந்தரேஷ் மேனன், நிதானத்தை இழந்த கோளாற்றால் அவர் இழைத்த கொடுஞ்செயலைத்தான் நாம் முக்கியமாகக் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும் என்றார்.
மைத்துனரிடம் அத்துமீறிய பெண்
அரியதொரு வழக்காக, தமது 31 வயது மைத்துனரை மானபங்கம் செய்ததாக 33 வயதான சிங்கப்பூர் பெண் ஒருவர் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளார். மானபங்கம், துன்புறுத் தல் உட்பட ஒன்பது குற்றச்சாட்டுகளை அவர் எதிர்நோக்கு கிறார். அந்த ஆடவரின் அடையாளங்களைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு அப்பெண் குறித்த விவரங்கள் வெளியிடப்பட வில்லை.
சிங்கப்பூரின் தென்பகுதியில் அமைந்துள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் கடந்த ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி பின்னிரவில் அப்பெண் தம் கனவனின் சகோதரரைக் கட்டிப்பிடித்து, முதுகில் முத்தமிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் அதிகாலையில் அந்த ஆடவரின் உடலில் தகாத இடத்தில் அவர் கைவைத் ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இவ்வாண்டு ஜூலை மாதத் தில்தான் அப்பெண் சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். ஆனால், அவர் எத்தகைய குற்றங்களுக்காகச் சிறை சென்றார் என்பது தெரியவில்லை.
தண்டனைக் குறைப்பு ஆணையால் முன்னதாகவே விடுவிக்கப்பட்ட அப்பெண், ஜூலை 10 முதல் ஆகஸ்ட் 12 வரை வேறு எந்தத் தவற்றையும் செய்யக்கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால், அவர் அதனைமீறி, ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி தம் மைத்துனரிடம் அத்துமீறி நடந்து கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், அவர்மீதான அண்மைய குற்றச் சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர் கூடுதல் காலம் சிறையில் அடைபட்டிருக்க நேரிடும். இவ்வழக்கில், வழக் கிற்கு முந்திய கலந்துரையாடல் வரும் செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெறும். ஒவ்வொரு மானபங்கக் குற்றத்திற்கும், குற்ற வாளிக்கு ஈராண்டுவரை சிறையும் அபராதம் அல்லது பிரம்படியும் தண்டனையாக விதிக்கப்படலாம். பெண் குற்ற வாளிகளுக்குப் பிரம்படி தண்டனை விதிக்கப்படாது.
'சைக்கிளோட்டியின் மரணம் ஒரு விபத்து'
போதிய அனுபவமற்ற சைக்கிளோட்டியான 49 வயது திருவாட்டி வோங் சியூ யுவென், சைக்கிளில் ஏற முனைந்தபோது, தடுமாறி எதிரே வந்துகொண்டிருந்த பேருந்தின் முன் விழுந்தார் என அவரது மரண விசாரணையில் நேற்று தெரியவந்துள்ளது. திருவாட்டி வோங்கின் மரணத்தை எதிர்பாராத விபத்து என்றும் அதில் எவ்வித சூதும் இல்லை என்றும் தீர்ப்பளித்தார் மரண விசாரணை அதிகாரி ஆதம் நகோடா.
கடந்த மே மாதம் மூன்றாம் தேதி இரவு 8.40 மணிக்கு தமது தோழர் திரு டான் கெங் ஹூனுடன் திருவாட்டி வோங், நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டிருந்தபோது விபத்து நிகழ்ந்தது. பேருந்தின் சக்கரங்களில் சிக்கிய திருவாட்டி வோங், தலையிலும் நெஞ்சுப்பகுதியிலும் ஏற்பட்ட காயங்களால் மாண்டார்.