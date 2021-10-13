Home
பைனியரில் ஐந்து வாகனங்கள் விபத்து; நிலைகுலைந்த காரிலிருந்து ஆடவர் மீட்பு

படம்: சிங்கப்பூர் குடிமைத் தற்காப்பு படையின் ஃபேஸ்புக் -

பைனி­யர் வட்­டா­ரத்­தில் நேற்று முன்தினம் பிற்­ப­கலில் நிகழ்ந்த சாலை விபத்து ஒன்­றில், காரில் சிக்­கிக்­கொண்ட ஆட­வர் ஒரு­வர் மீட்­கப்­பட்­டார்.

ஜாலான் அக­மது இப்­ரா­கிம், பெனோய் சாலைச் சந்­திப்­பில் நிகழ்ந்த இந்த விபத்­தில் ஒரு கன­ரக வாக­னம், ஒரு லாரி, மூன்று கார்­கள் சிக்­கிக்­கொண்­டன.

நண்­ப­கல் 12.20 மணி­ய­ள­வில் இந்த விபத்து குறித்து தனக்­குத் தக­வல் அளிக்­கப்­பட்­ட­தாக சிங்கப்பூர் குடி­மைத் தற்­காப்­புப் படை அதன் ஃபேஸ்புக் பக்­கத்­தில் பதி­விட்­டது.

விபத்து நிகழ்ந்த இடத்­திற்கு விரைந்த அதி­கா­ரி­கள், காரின் ஓட்­டு­நர் இருக்கையில் ஆட­வர் ஒரு­வர் சிக்­கிக்­கொண்­ட­தைக் கண்­ட­றிந்­த­னர். போக்­கு­வ­ரத்து விளக்­குக் கம்­பத்­தின்­மீது அந்த கார் மோதி­யி­ருந்­தது.

நிலை­கு­லைந்து காணப்­பட்ட அந்த காரை நிலைப்­ப­டுத்­திய பிறகே அந்த ஆட­வரை அதி­காரி­கள் மீட்­ட­னர் (படம்).

தேசிய பல்­க­லைக்­க­ழக மருத்­து­வ­ம­னைக்­குக் கொண்டு செல்­லப்­பட்­ட­போது 54 வயது ஓட்­டு­நரும் 53 வயது ஆட­வர், 48 வயது மாது ஆகிய இரு பய­ணி­களும் சுய­நினை­வு­டன் இருந்­த­தாக போலிஸ் கூறி­யது.

விபத்து குறித்த விசா­ரணை தொடர்­கிறது.