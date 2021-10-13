நல்லுறவை விரும்பும் தலிபான்
காபூல்: உலக நாடுகளுடன் நல்லுறவைப் பேண விரும்புவதாக ஆப்கானிஸ்தான் வெளியுறவு அமைச்சர் முல்லா அமீர் கான் முத்தாகி தோஹாவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கூறினார்.
இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு, ஆப்கானிஸ்தானில் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய தலிபான் அமைப்பு, மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து தப்பிக்க மற்ற நாடுகளுடன் நல்லுறவைப் பேண வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், மனிதாபிமான, சமூக-பொருளாதார வீழ்ச்சியைத் தடுக்கும் நோக்கில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு 1 பில்லியன் யூரோ உதவித்தொகையை அறிவித்துள்ளது.
கங்காருக்களைக் கொன்றவர்கள் கைது
சிட்னி: கங்காருக்களைக் கொன்றதற்காக பதின்ம வயதினர் இருவரை போலிசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சனிக்கிழமையன்று இரண்டு வெவ்வேறு சாலைகளில் அவ்விலங்குகள் கொல்லப்பட்டுக் கிடந்ததைத்தொடர்ந்து போலிசார் விசாரணையை மேற்கொண்டனர். கார் மோதி 14 கங்காருக்கள் மாண்டுவிட்டதாக கூறிய நியூ சௌத் வேல்ஸ் போலிசார், அது தொடர்பில் பதின்மவயதினர் இருவரைக் கைது செய்து குற்றம்சாட்டினர்.
பிரேசில் அதிபர்மீது குற்றச்சாட்டு
பாரிஸ்: அமேசான் காடுகளை அழித்ததற்காக பிரேசில் அதிபர் ஜெய்ர் போல்சனரோமீது நேற்று அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. அவர் மனித குலத்திற்கு எதிரான குற்றங்களைச் செய்ததாக அப்போது கூறப்பட்டது. ஆஸ்திரிய சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் அனைத்துலக நீதிமன்றத்தில் நேற்று அதிகாரபூர்வ புகாரைத் தாக்கல் செய்தனர். போல்சனரோ, அவரது நிர்வாகத்திற்கு, சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் நேரடி தொடர்பு இருப்பதால், சட்டப்பூர்வ நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டனர்.
சிட்னியில் குறைந்த கிருமிப் பரவல்
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் நான்கு மாதங்களாக நீடித்த முடக்கநிலை திங்கட்கிழமை தளர்த்தப்பட்டுவிட்ட நிலையில், நேற்று அங்கு இரண்டு மாதங்களில் ஆகக் குறைவான கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாகின. நேற்று நியூ சௌத் வேல்சில் 360 தொற்று சம்பவங்களே பதிவாகின. அவற்றில் பெரும்பாலானவை சிட்னியில் கண்டறியப்பட்டவை. கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் சீராக குறைந்து வருவதாகவும் அனைத்து வர்த்தகங்களும் மேம்படுவதற்கான நிலை உருவாகி இருப்பதாகவும் மாநில முதல்வர் டோமினிக் பெரோட்டெட் தெரிவித்துள்ளார்.