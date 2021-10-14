எண்ணெய்யில் பொரித்த உணவில் கலோரிகள், கொழுப்புச்சத்து போன்றவை அதிகமாகவே இருக்கும். அதனால், இப்போதெல்லாம் பலரும் நாடி வாங்கும் ஒன்று, 'ஏர் ஃபிரையர்'.
இதில் தயாரிக்கப்படும் உணவில் கலோரிகள் 70 முதல் 80% குறைந்திருப்பதுடன் கொழுப்புச்சத்தும் அதிகம் இருக்காது என்று கூறப்படுகிறது.
நெருப்பு அருகே நின்றுகொண்டு சமைப்பதைத் தவிர்க்க முடிவதுடன் சமைக்கும் நேரத்தையும் இச்சாதனம் மிச்சப்படுத்துகிறது.
அதனாலேயே, பலரது வீட்டுச் சமையலறையில் 'ஏர் ஃபிரையர்' இடம்பிடித்துவிட்டது.
மேற்கத்திய உணவை மட்டுமே இதில் தயாரிக்க முடியும் என்று நீங்கள் எண்ணியிருந்தால் உங்கள் மனதை இனி மாற்றிக்கொள்வீர்கள்.
இந்தியர்கள் பலருக்கும் விருப்பமான ஆலு கோபி, கோபி மஞ்சுரியன், தந்தூரி சிக்கன், வெங்காய பகோடா போன்ற உணவுவகைகளையும் 'ஏர் ஃபிரையரில்' சமைக்க முடியும்.
மேலும் ஆரோக்கிய முறையில் ருசி மாறாது தயாரிக்கப்பட்ட உணவை நாம் எளிதில் சமைத்துவிடலாம்.
இன்று ஆலு கோபி, தந்தூரி சிக்கன் ஆகியவற்றுக்கான 'ஏர் ஃபிரையர்' சமையல் குறிப்புகளை உங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்கிறோம்.
பொதுவாக 'ஆலு கோபி' தயாரிக்க மசாலா, வெங்காயம், தக்காளி ஆகியவற்றுடன் காலிஃபிளவர் மற்றும் உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து அடுப்பு மீது வறுத்தெடுப்பார்கள்.
தந்தூரி சிக்கன் பற்றி சொல்லவே வேண்டாம். தந்தூரி அடுப்பில் இட்டு கோழியின் தோல் சற்று கருகும்வரை நெருப்பில் வாட்டுவார்கள்.
இவ்விரண்டையும் 'ஏர் ஃபிரையரில்' எவ்வாறு சமைக்கலாம் என்ற செய்முறையை இனி பார்ப்போம்.
தந்தூரி சிக்கன் (Air-fried Tandoori Chicken)
தந்தூரி மசாலா கலவை:
2 தேக்கரண்டி கரம் மசாலா
1 மேசைக்கரண்டி மல்லித் தூள்
1 தேக்கரண்டி சீரகத் தூள்
1 தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள்
1 தேக்கரண்டி மிளகாய்த் தூள்
1 தேக்கரண்டி பப்ரிக்கா
1 1/2 தேக்கரண்டி உலர்ந்த
வெந்தய இலைகள்
தந்தூரி மசாலா கலவையை தயார் செய்யவும்.
அதனுடன் 1 கிலோ எலும்பில்லா கோழி, 1/4 கப் தயிர், 2 தேக்கரண்டி அரைத்த இஞ்சி, 2 தேக்கரண்டி அரைத்த பூண்டு, 1 மேசைக்கரண்டி எலுமிச்சை சாறு ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.
கோழித் துண்டுகளில் அரை அங்குலத்தில் ஆங்காங்கே வெட்டிவிட்டு கலவையைச் சேர்க்கவும்.
முப்பது நிமிடங்களுக்கு மேல் குளிர்சாதனப் பெட்டியில் வைக்கவும்.
'ஏர் ஃபிரையரில்' சுமார் 10 நிமிடங்களுக்கு 180 டிகிரி செல்சியசில் வைக்கவும்.
'ஏர் ஃபிரையர்' கூடையைத் திறந்து கோழித் துண்டுகளைத் திருப்பிவிட்டு எண்ணெய்யைத் தடவவும். மீண்டும் ஐந்து நிமிடம் வைத்து எடுக்கவும்.
ஆலு கோபி (Air-fried Aloo Gobi)
உருளைக்கிழங்கு, காலிஃபிளவர், வெங்காயம், தக்காளி ஆகியவற்றைச் சிறிதுசிறிதாக வெட்டி வைத்துக்கொள்ளவும்.
அவற்றோடு அரைத்த இஞ்சி, சீரகத் தூள், மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த் தூள், மல்லித் தூள், உப்பு ஆகியவற்றை நன்கு கலந்துவிடவும்.
'ஏர் ஃபிரையரில்' சுமார் 12-15 நிமிடங்களுக்கு 190 டிகிரி செல்சியசில் வைக்கவும்.
தயாரானதும் எடுத்துத் தட்டில் வைத்து எலுமிச்சை சாற்றை ஊற்றிக் கலந்துவிடவும்.
படங்கள்: பைபிங் பாட் கறி, ஸ்பைஸ் கிரேவிங்ஸ்