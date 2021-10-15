சிங்கப்பூர் பலதுறைத்தொழில் கல்லூரியில் கப்பல் மாலுமிகளுக்குப் பயிற்சி வழங்குவதற்கு $1.2 மில்லியன் மதிப்பில் கப்பல்பயணப் பாவனைப் பயிற்சி இயந்திரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தென்கிழக்காசியாவில் முதல் முறையாக இத்தகைய இயந்திரம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.
மேம்பட்ட கப்பல் பயண ஆய்வு பாவனை இயந்திரம் (ஏஎன்ஆர்எஸ்) என்பது அதன் பெயராகும். அதில் கப்பலை வழிநடத்தும் முழுமையான கட்டுப்பாட்டுத் தளமும் உண்மைநிலை போன்ற பாவனைகளை உருவாக்கும் போக்குவரத்துச் சேவைமுறையும் அடங்கியுள்ளன. கடற்துறை மாணவர்கள் கடலுக்குச் செல்லாமல் கப்பலைச் செலுத்த பயிற்சி பெறவும் மதிப்பீடு செய்யப்படவும் இயந்திரம் உதவும்.
இந்த இயந்திரத்தில் பாவனை பயிற்சிமுறையுடன் செயற்கை நுண்ணறிவும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
பயன்படுத்துவோரின் கண் அசைவுகளைக் கண்காணிக்கும் கண்ணாடிகள், மூளையின் மின் இயக்கத்தைப் பதிவு செய்யும் தலையில் அணியும் பட்டைகள் போன்ற உணர்கருவிகளில் பதியப்படும் நுண்ணிய தகவல்களை இயந்திரம் கண்டறிந்துகொள்கிறது.
சிங்கப்பூர் கடற்துறைக் கழகமும் 'கொங்ஸ்பர்க் டிஜிட்டல்' எனும் மென்பொருள் நிறுவனமும் இணைந்து ஏஎன்ஆர்எஸ் இயந்திரத்தை உருவாக்கியுள்ளன.
மனிதத் தவற்றால் ஏற்படும் கடல் விபத்துகளை இந்த இயந்திரம் குறைக்கும் என்று நம்புவதாக அவை கூறின.
ஏஎன்ஆர்எஸ் பாவனை இயந்திரம் மனிதப் பயிற்றுவிப்பாளர்களுக்கு மாற்றாக இருக்காது என்றும் அது அவர்கள் வழங்கும் பயிற்சிக்குத் துணையாக இருக்கும் என்றும் போக்குவரத்து மூத்தத் துணை அமைச்சர் சீ ஹொங் டாட் தெரிவித்தார்.
இயந்திரம் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 11வது சிங்கப்பூர் கடற்துறைக் கழகக் கருத்தரங்கில் திரு சீ நேற்று உரையாற்றினார்.
சிங்கப்பூர் கடற்துறைக் கழகத்துக்கு $80 மில்லியன் உதவித் தொகையையும் அவர் அறிவித்தார்.
அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் திறனாளர்களை ஈர்க்கவும் புதிய அறிவு சார் தொழில்நுட்பங்களில் முதலீடு செய்யவும் கழகம் அந்தத் தொகையைப் பயன்படுத்தும்.