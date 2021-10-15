Home
அண்ணனுக்குச் சிறை, தம்பிக்கு கொரோனா

நேஷன்ஸ் லீக் கிண்ணத்தை வென்றபின் லூக்கஸ் (இடது) - தியோ ஹெர்னாண்டஸ் சகோதரர்கள். படம்: ஏஎஃப்பி -

மட்­ரிட்: அண்­மை­யில் ஐரோப்­பிய நேஷன்ஸ் லீக் காற்­பந்­துப் போட்­டி­யில் வாகை சூடிய பிரான்ஸ் அணி­யில் இடம்­பெற்­றி­ருந்த தற்­காப்பு விளை­யாட்­டா­ளர்­க­ளான லூக்­கஸ் ஹெர்­னாண்­டஸ், தியோ ஹெர்­னாண்­டஸ் சகோ­த­ரர்­க­ளுக்கு இப்­போது நேரம் சரி­யில்லை போலும்!

குடும்ப வன்­முறை தொடர்­பில் கட்­டுப்­பாட்டு ஆணையை மீறி­ய­தற்­காக 25 வயது லூக்­க­சுக்கு ஸ்பா­னிய நீதி­மன்­றம் ஆறு மாதச் சிறைத் தண்­டனை விதித்­துள்­ளது.

ஜெர்­மனி­யின் பயர்ன் மியூ­னிக் குழு­விற்­காக விளை­யா­டி­ வ­ரும் லூக்­கஸ் இன்­னும் பத்து நாள்­களுக்­குள் சிறை செல்ல வேண்­டும். ஆயி­னும், தமக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்­ட­னையை எதிர்த்து இவர் மேல்­முறை­யீடு செய்­துள்­ளார்.

இதற்­கி­டையே, இத்­தா­லி­யின் ஏசி மிலான் குழு சார்­பில் விளை­யாடி வரும் 24 வயது தியோ­விற்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­திப்­படுத்­தப்­பட்­டுள்­ள­தாக அக்­குழு தெரி­வித்துள்ளது.