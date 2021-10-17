'வெளிநாட்டுத் தலையீட்டை தவிர்க்கவேண்டும்'
கொவிட்-19 கொள்ளை நோய்ப் பரவல் சூழலில் அனைத்துலகப் பதற்றநிலை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் சிங்கப்பூர் எவ்வளவு தூரம் வெளிநாட்டுத் தலையீட்டுக்கு உள்ளாகக்கூடும் என்பது நன்கு தெரியவந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சமூக அளவில் பிரிவு ஏற்படும் அபாயமும் உயர்ந்துள்ளது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு இங்குள்ள சீனக் குலமரபுச் சங்கங்கள் சிங்கப்பூர் சமூகத்தின் முக்கிய உறுப்பினர்களாகச் செயல்பட்டு தங்களின் பங்கை ஆற்றவேண்டும் என்று சிங்கப்பூர் சீனக் குலமரபுச் சங்கங்கள் சம்மேளனத்தின் புதிய தலைவர் திரு தாமஸ் சுவா கூறியுள்ளார்.
முன்னாள் நியமன நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான திரு சுவா, சம்மேளனத்தின் நான்காவது தலைவராகப் பொறுப்பேற்றார். சீன மொழியில் தனது பதவியேற்பு உரையை ஆற்றியபோது அவர் இவ்வாறு சொன்னார்.
தொழில்நுட்பத்தை நாடும் அறப்பணி அமைப்புகள்
நன்கொடை நடவடிக்கைகளைத் தொடர்ந்து மெற்கொண்டு உணவுப் பற்றாக்குறை குறித்து குடும்பங்களுக்கு இருக்கும் அச்சத்தைப் போக்க சிங்கப்பூரின் அறப்பணிகள் புதிய வழிகளை நாடுகின்றன. ஆரோக்கியமான உணவைத் தயார்செய்யும் முறைகளை வழங்குவது, 'மைக்ரொகிரீன்ஸ்' எனப்படும் சிறிய வடிவில் உள்ள இலை வகை காய்கறிகளை வளர்ப்பது எப்படி என்பதைக் கற்றுத்தருவது உள்ளிட்டவை அறப்பணிகள் எடுக்கும் முயற்சிகளில் அடங்கும்.
தகுந்த உதவி கிடைப்பதை உறுதிசெய்வதோடு உணவு விநியோகத்தை ஆக்ககரமான முறையில் மேம்படுத்த அரசாங்கமும் உணவு நன்கொடை அமைப்புகளும் தொழில்நுட்பத்தின் உதவியை நாடுகின்றன. 'சேரிட்டி ஃபூட் வொர்க்குரூப்' எனப்படும் உணவு அறப்பணி செயற்குழு, உணவு தரவுத்தளத்தையும் வழிகாட்டியையும் உருவாக்கி வருவதாக சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சின் பேச்சாளர் ஒருவர் ஸ்ட்ரெட்ஸ் டைம்ஸிடம் தெரிவித்தார். 2019ஆம் ஆண்டு, அமைச்சு இச்செயற்குழுவை அமைத்தது.
திரும்பப் பெறப்பட்ட பிரபல 'செரெஸ்' ஆப்பிள் பழச்சாறு
பெட்டுலின் எனப்படும் உணவுப் பொருள் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்ததால் பிரபல 'செரெஸ்' ஆப்பிள் பழச்சாறு பொட்டலங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளதாக சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
பெட்டுலின், பூஞ்சை காளான் உருவாகியிருக்கக்கூடிய ஆப்பிள்களில் இருக்கக்கூடியது. இது, அறுவடைக்கு முன்னர் அல்லது பின்னர் நிகழக்கூடும். அனைத்துலக உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் அமைப்பு 'செரெஸ்' ஆப்பிள் பழச்சாறு பொட்டலங்களைத் விற்பனையிலிருந்து மீட்டுக்கொள்ளுமாறு சிங்கப்பூர் உணவு அமைப்பிடம் கூறியதைத் தொடர்ந்து இந்நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.