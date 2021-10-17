சுமைதாங்கிக் கற்கள் கண்டெடுப்பு
சாத்தூர்: சாத்தூர் அருகே கி.பி. 18ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த இரு சுமைதாங்கிக் கற்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. விருதுநகர் மாவட்டம், சாத்தூர் அருகே கள ஆய்வு மேற்கொண்டபோது 300 ஆண்டுகள் பழமையான இரு சுமைதாங்கிக் கற்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மதுரை மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி வரலாற்றுத் துறை தலைவர் உமா, பேராசிரியர் சிந்து ஆகியோர் கூறியுள்ளனர்
''பொதுவாக சுமைதாங்கிக் கல் என்பது நிறைமாத கர்ப்பிணிகள் பிரசவத்தின்போது வயிற்றில் குழந்தையோடு இறந்துவிட்டால் அவர்களது நினைவாக வைக்கப்படுவது. இப்பகுதியில் கண்டறியப்பட்ட சுமைதாங்கிக் கற்கள், பிரசவத்தில் இறந்துபோன கர்ப்பிணி கச்சம்மாள் என்பவருக்கும் மற்றொரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு கல்லில் மட்டும் பெண்ணின் பெயர் சிதைந்துள்ளது,'' என்று பேராசிரியர்கள் கூறினர். படம்: ஊடகம்
குப்பைமேட்டில் கிடந்த பச்சிளம் குழந்தை
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மாவட்டம், சூளேஸ்வரன்பட்டியில் உள்ள தாய்த்தமிழ் தொடக்கப்பள்ளி அருகே உள்ள குப்பை மேட்டில் பிறந்து சில மணி நேரமே ஆன பச்சிளம் குழந்தை வீசப்பட்டிருந்தது. நீண்ட நேரமாக அழுதுகொண்டிருந்த குழந்தையை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்த போலிசார் குழந்தையை வீசியவர் யார் என விவரம் சேகரித்து வருகின்றனர்.
தங்கத் தோட்டோடு மூதாட்டியின் காதையும் அறுத்துச் சென்ற திருடன்
சேலம்: சேலம் மாவட்டம், தாராமங்கலத்தில் குப்பாயி என்ற மூதாட்டியின் தங்கத் தோட்டை அவரது காதோடு சேர்த்து திருடன் ஒருவன் வெட்டிச் சென்றுள்ளான். இந்தச் சம்பவம் குறித்து போலிசார் பாட்டியிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
மாலை நேரத்தில் தனது வீட்டு வாசலில் அமர்ந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்த குப்பாயி பாட்டியிடம், அவ்வழியாக வந்த ஒரு சந்தேகப் பேர்வழி, ஏதோ ஒரு பெயரைச் சொல்லி அவர்களது முகவரி தெரியுமா என்று கேட்டுள்ளான்.
தனக்கு சரியாக காது கேட்கவில்லை என மூதாட்டி சொன்னதும், காதருகே பேசுவதுபோல் வந்த திருடன், தான் மறைத்துவைத்திருந்த கத்தியை எடுத்து மூதாட்டியின் காதை தங்கத்தோட்டுடன் அறுத்துக்கொண்டு தப்பியோடியுள்ளான்.
அப்துல்கலாம் மணிமண்டபத்தில் ஏராளமானோர் மரியாதை
ராமேசுவரம்: மறைந்த முன்னாள் அதிபர் அப்துல்கலாம் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் உள்ள ராமேசுவரத்தில் பிறந்தார். அவரது 90வது பிறந்தநாள் நேற்று முன்தினம் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்ட நிலையில், ராமேசுவரத்தில் உள்ள கலாம் மணிமண்டபத்தில் பல்வேறு தரப்பினரும் மாணவ-மாணவிகளும் மரியாதை செலுத்தி உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர். அங்கு வந்திருந்த அனைவருக்கும் இலவசமாக மரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டன.
அமைச்சர்: தமிழகத்தில் நான்கு ஒலிம்பிக் அகாடமிகள் அமைக்கப்படும்
சென்னை: வீரர், வீராங்கனைகளை ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்குத் தயார்ப்படுத்தும் வகையில், தமிழகத்தின் நான்கு மண்டலங்களில் ஒலிம்பிக் அகாடமிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. அத்துடன், விளையாட்டு வீரர்கள் அங்கேயே தங்கி பயிற்சி பெறும் வகையில், விளையாட்டு மாநகரமும் உருவாக்கப்பட உள்ளதாக இளைஞர் நலன், விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்துள்ளார். "தமிழர்கள் உடல்நலனைப் பேணவேண்டும். விளையாட்டு வீரர்கள், பயிற்சியாளர்களுக்கு பயிற்சி தரும் வகையில், வெளிநாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்," என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.
'இன்னும் 10 நாள்களுக்குள் தடுப்பூசி போடுவதில் 70% இலக்கு எட்டப்படும்'
சென்னை: சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, "மாநில அரசு தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளதால் விதிமுறைகளைக் காற்றில் பறக்கவிட்டு விடக்கூடாது. இந்திய அளவில் தமிழகம் தடுப்பூசி போடுவதில் 9வது இடத்தில் உள்ளது. தற்போது 5 கோடியே 29 லட்சம் பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 18 வயதிற்கு மேலானோரில் 67% பேருக்குத் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. இன்னும் 10 நாட்களில் 70% என்ற இலக்கை அடைய உள்ளோம். தடுப்பூசியை வீணடிக்காத மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் உள்ளது," என்றார்.