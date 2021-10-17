தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
சந்தானம்: என்னுடன் நடிக்க நாயகிகள் தயங்குகிறார்கள்

1 mins read
29251cb3-a904-4141-93b2-9c78e90a57e2
'சபாபதி' படத்தில் சந்தானம், ப்ரீத்தி ஷர்மா, புகழ். -

முன்­னணி நாய­கி­கள் தம்­மு­டன் இணைந்து நடிக்கத் தயங்­கு­வ­தாக நடி­கர் சந்­தா­னம் கூறி­யுள்­ளார்.

தன்­னு­டன் இணைந்து நடிக்க முடி­யுமா என்று எந்த நாய­கி­யி­ட­மும் தாம் இது­வரை கேட்­ட­தில்லை என்­கி­றார்.

"சந்­தா­னம் நகைச்­சுவை நடி­க­ராக இருந்து கதா­நா­ய­க­னாக மாறி­யுள்­ளார். அவ­ரு­டன் நடித்­தால் நம்­மு­டைய மதிப்பு குறைந்­து­வி­டும் என்று சில நடி­கை­கள் தயங்­கு­கின்­ற­னர். இப்­ப­டிப்­பட்ட எண்­ணத்­து­டன் இருப்­ப­வர்­களை வற்­பு­றுத்தி நடிக்க வைப்­பது சரி­யாக இருக்­காது. அவர்­க­ளாக கதை பிடித்­தி­ருக்­கிறது என்று நடிக்க வந்­தால் பிரச்­சினை இல்லை.

"எல்லா கதை­க­ளி­லும் நடிக்க ஆட்­கள் தேவை. எனவே கதா­பாத்­தி­ரங்­க­ளுக்கு ஏற்ற முகங்­களை தேடிக் கண்­டு­பி­டிக்­கி­றோம். அதே சம­யம் நான் நடிக்­கும் படங்­களில் கதா­நா­ய­கி­க­ளுக்கு பெரி­தாக முக்­கி­யத்­து­வம் இருப்­ப­தில்லை. இது­வும்­கூட முன்­னிலை நடி­கை­க­ளுக்கு நெரு­ட­லாக இருக்­கக்­கூ­டும்," என்­கி­றார் சந்­தா­னம்.

தாம் நாய­க­னாக நடித்­துள்ள பத்து படங்­களில் பெரும்­பா­லா­னவை வசூல் ரீதி­யில் வெற்றி பெற்­றுள்­ள­தாக குறிப்­பி­டு­ப­வர், கதா­நா­ய­க­னாக நடிக்க தொடங்­கிய பிறகு நிறைய இழந்­தி­ருப்­ப­தா­கச் சொல்­கி­றார்.

"நான் நாய­க­னாக நடித்த முதல் படம் 'வல்­ல­வ­னுக்கு புல்­லும் ஆயு­தம்'. இன்று வரை நாய­கன் என்ற பய­ணம் தொடர்­வ­தில் மகிழ்ச்சி. அதே சம­யம் பல போராட்­டங்­க­ளைச் சந்­திக்க வேண்­டி­யுள்­ளது.

"ஒவ்­வொரு பட­மும் ஒவ்­வொரு வித­மான அனு­ப­வத்­தைத் தரு­கிறது. கட­வு­ளின் ஆசி­யால் எனது படங்­கள் குறைந்­த­பட்ச லாபத்­தைத் தரு­கின்­றன," என்­று சொல்லும் சந்­தா­னம் நடிப்பில் அடுத்து 'சபாபதி' படம் வெளியாகிறது.