வெளியீடு காணும் முன்பே பல்வேறு திரைப்பட விழாக்களில் 43 விருதுகளை வாங்கிக் குவித்துள்ளது 'என்றாவது ஒருநாள்' படம்.
அறிமுக இயக்குநர் வெற்றி துரைசாமி இயக்கியுள்ள இப்படம், ஒரு விவசாயக் குடும்பத்தின் கதையைச் சொல்கிறது. மேலும், குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் குறித்தும் பேசுகிறது.
"பல்வேறு உண்மைச் சம்பவங்களை வைத்து இப்படத்தின் கதை பின்னப்பட்டிருக்கிறது.
"தங்கமுத்து என்ற விவசாயி தன் வீட்டில் இரண்டு மாடுகளை வளர்த்து வருகிறார். அவரது மனைவியும் மகனும் அம்மாடுகளிடம் மிகுந்த பாசம் காட்டுகிறார்கள்.
"இந்நிலையில் திடீரென இரு மாடுகளையும் இழக்க நேரிடுகிறது. அதன் பிறகு என்ன நடக்கிறது, அக்குடும்பம் என்னவாகிறது என்பதுதான் கதை.
"கதாநாயகியாக யாரை நடிக்க வைப்பது என்று யோசித்தபோது ரம்யாவின் முகம்தான் என் மனதில் முதலில் தோன்றியது. காரணம், இப்படத்தின் நாயகி பாத்திரம் சவாலானது. மேலும், மண் சார்ந்த முகமும் இருக்க வேண்டும். எனவே, ரம்யாதான் சரியான தேர்வாக இருந்தார்.
"அவரது மகனாக சேதுபதி படத்தில் நடித்த மாஸ்டர் ராகவன் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுள்ளார். கோயம்புத்தூருக்கு அருகே உள்ள வெள்ளக்கோவில் பகுதியில்தான் முழுப்படத்தையும் படமாக்கினோம்," என்கிறார் வெற்றி துரைசாமி.
அண்மையில் வெளியான 'ராமே ஆண்டாலும் ராவணே ஆண்டாலும்' படமும் இதே போன்ற கதைக்களத்தில்தான் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் 'என்றாவது ஒருநாள்' படத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா என்று கேட்டால், அதற்கு வாய்ப்பில்லை என்கிறார்.
"இரு படங்களிலுமே இரண்டு மாடுகள்தான் கதையின் மையமாக உள்ளன. எனினும், எனது படத்தில் குழந்தைத் தொழிலாளர்கள் குறித்தும், அவர்கள் அனுபவிக்கும் வேதனைகள் குறித்தும் அலசி உள்ளோம். பெற்ற மகனை வெளி மாநிலத்துக்கு அனுப்பிவிட்டு வேதனையில் துடிக்கும் பெற்றோரின் சோகத்தையும் பதிவு செய்துள்ளோம்.
"எனவே, இரு படங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. படம் பார்க்கும் ரசிகர்களால் இரு படைப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள முடியும்," என்கிறார் வெற்றி துரைசாமி.
'என்றாவது ஒருநாள்' படம் தற்போது வெளியீடு கண்டுள்ளது.
*** மாதவன், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'விக்ரம் வேதா' திரைப்படம் இந்தியில் மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. மாதவன் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரத்தில் சைஃப் அலி கான், விஜய் சேதுபதி கதாபாத்திரத்தில் ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகிய இருவரும் நடிக்க இருப்பதாக ஏற்கெனவே அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று தொடங்கி உள்ளது.
*** பழைய பாடல்களை 'ரீமிக்ஸ்' செய்வது தமிழ் சினிமா உலகில் அதிகரித்துள்ளது. அண்மையில் 'டிக்கிலோனா' படத்தில் 'பேர் வெச்சாலும்' என்ற 'மைக்கேல் மதன காமராஜன்' படப்பாடலை 'ரீமிக்ஸ்' செய்திருந்தனர்.
தற்போது ராகவா லாரன்ஸ், பிரியா பவானி சங்கர் இணைந்து நடிக்கும் 'ருத்ரன்' படத்துக்காக 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'வீரத்திருமகன்' படத்தில் ஒலித்த 'பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள்' என்ற பாடலை 'ரீமிக்ஸ்' செய்ய உள்ளனர்.
*** செம்மரக் கடத்தலை மையப்படுத்தி உருவாகி வருகிறது 'ரெட் சேன்டல்'. இதில் வெற்றி நாயகனாகவும் தியா மயூரி நாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர். 'கேஜிஎஃப்' படப் புகழ் கருடா ராம் வில்லனாக நடிக்க, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், கணேஷ் வெங்கட்ராம் இருவரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை ஏற்றுள்ளனர்.
கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உண்மைச் சம்பவத்தை வைத்து திரைக்கதை அமைத்துள்ளனராம். படம் முழுவதும் பரபரப்பான காட்சிகள் நிறைந்திருக்கும் என படக்குழுத் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
செம்மரக் கடத்தலை மையமாக வைத்து தெலுங்கிலும் 'புஷ்பா' என்ற படம் தயாராகி வருகிறது.