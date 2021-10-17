தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

43 விருதுகள் பெற்ற படம்

3 mins read
d05f4df3-bc5d-4315-ae9f-c25932551d2b
-

வெளி­யீடு காணும் முன்பே பல்­வேறு திரைப்­பட விழாக்­களில் 43 விரு­து­களை வாங்­கிக் குவித்­துள்­ளது 'என்­றா­வது ஒரு­நாள்' படம்.

அறி­முக இயக்­கு­நர் வெற்றி துரை­சாமி இயக்­கி­யுள்ள இப்­ப­டம், ஒரு விவ­சா­யக் குடும்­பத்­தின் கதை­யைச் சொல்­கிறது. மேலும், குழந்­தைத் தொழி­லா­ளர்­கள் குறித்­தும் பேசு­கிறது.

"பல்­வேறு உண்­மைச் சம்­ப­வங்­களை வைத்து இப்­ப­டத்­தின் கதை பின்­னப்­பட்­டி­ருக்­கிறது.

"தங்­க­முத்து என்ற விவ­சாயி தன் வீட்­டில் இரண்டு மாடு­களை வளர்த்து வரு­கி­றார். அவ­ரது மனை­வி­யும் மக­னும் அம்­மா­டு­க­ளி­டம் மிகுந்த பாசம் காட்­டு­கி­றார்­கள்.

"இந்­நி­லை­யில் திடீ­ரென இரு மாடு­க­ளை­யும் இழக்க நேரி­டு­கிறது. அதன் பிறகு என்ன நடக்­கிறது, அக்­கு­டும்­பம் என்­ன­வா­கிறது என்­ப­து­தான் கதை.

"கதா­நா­ய­கி­யாக யாரை நடிக்க வைப்­பது என்று யோசித்­த­போது ரம்­யா­வின் முகம்­தான் என் மன­தில் முத­லில் தோன்­றி­யது. கார­ணம், இப்­ப­டத்­தின் நாயகி பாத்­தி­ரம் சவா­லா­னது. மேலும், மண் சார்ந்த முக­மும் இருக்க வேண்­டும். எனவே, ரம்­யா­தான் சரி­யான தேர்­வாக இருந்­தார்.

"அவ­ரது மக­னாக சேது­பதி படத்­தில் நடித்த மாஸ்­டர் ராக­வன் இந்­தப் படத்­தில் முக்­கிய கதா­பாத்­தி­ரத்தை ஏற்­றுள்­ளார். கோயம்­புத்­தூ­ருக்கு அருகே உள்ள வெள்­ளக்­கோ­வில் பகு­தி­யில்­தான் முழுப்­ப­டத்­தை­யும் பட­மாக்­கி­னோம்," என்­கி­றார் வெற்றி துரை­சாமி.

அண்­மை­யில் வெளி­யான 'ராமே ஆண்­டா­லும் ராவணே ஆண்­டா­லும்' பட­மும் இதே போன்ற கதைக்­க­ளத்­தில்­தான் உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இத­னால் 'என்­றா­வது ஒரு­நாள்' படத்­துக்கு பாதிப்பு ஏற்­ப­டுமா என்று கேட்­டால், அதற்கு வாய்ப்­பில்லை என்­கி­றார்.

"இரு படங்­க­ளி­லுமே இரண்டு மாடு­கள்­தான் கதை­யின் மைய­மாக உள்­ளன. எனி­னும், எனது படத்­தில் குழந்­தைத் தொழி­லா­ளர்­கள் குறித்­தும், அவர்­கள் அனு­ப­விக்­கும் வேத­னை­கள் குறித்­தும் அலசி உள்­ளோம். பெற்ற மகனை வெளி மாநி­லத்­துக்கு அனுப்­பி­விட்டு வேத­னை­யில் துடிக்­கும் பெற்­றோ­ரின் சோகத்­தை­யும் பதிவு செய்­துள்­ளோம்.

"எனவே, இரு படங்களும் ஒரே மாதிரியாக இருக்காது. படம் பார்க்கும் ரசிகர்களால் இரு படைப்புகளுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள முடியும்," என்கிறார் வெற்றி துரைசாமி.

'என்றாவது ஒருநாள்' படம் தற்போது வெளியீடு கண்டுள்ளது.

*** மாதவன், விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் வெளியாகி வெற்றி பெற்ற 'விக்ரம் வேதா' திரைப்படம் இந்தியில் மொழிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. மாதவன் ஏற்று நடித்த கதாபாத்திரத்தில் சைஃப் அலி கான், விஜய் சேதுபதி கதாபாத்திரத்தில் ஹிருத்திக் ரோஷன் ஆகிய இருவரும் நடிக்க இருப்பதாக ஏற்கெனவே அறிவிப்பு வெளியானது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று தொடங்கி உள்ளது.

*** பழைய பாடல்களை 'ரீமிக்ஸ்' செய்வது தமிழ் சினிமா உலகில் அதிகரித்துள்ளது. அண்மையில் 'டிக்கிலோனா' படத்தில் 'பேர் வெச்சாலும்' என்ற 'மைக்கேல் மதன காமராஜன்' படப்பாடலை 'ரீமிக்ஸ்' செய்திருந்தனர்.

தற்போது ராகவா லாரன்ஸ், பிரியா பவானி சங்கர் இணைந்து நடிக்கும் 'ருத்ரன்' படத்துக்காக 60 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 'வீரத்திருமகன்' படத்தில் ஒலித்த 'பாடாத பாட்டெல்லாம் பாட வந்தாள்' என்ற பாடலை 'ரீமிக்ஸ்' செய்ய உள்ளனர்.­

*** செம்மரக் கடத்தலை மையப்படுத்தி உருவாகி வருகிறது 'ரெட் சேன்டல்'. இதில் வெற்றி நாயகனாகவும் தியா மயூரி நாயகியாகவும் நடித்துள்ளனர். 'கேஜிஎஃப்' படப் புகழ் கருடா ராம் வில்லனாக நடிக்க, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், கணேஷ் வெங்கட்ராம் இருவரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களை ஏற்றுள்ளனர்.

கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற உண்மைச் சம்பவத்தை வைத்து திரைக்கதை அமைத்துள்ளனராம். படம் முழுவதும் பரபரப்பான காட்சிகள் நிறைந்திருக்கும் என படக்குழுத் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

செம்மரக் கடத்தலை மையமாக வைத்து தெலுங்கிலும் 'புஷ்பா' என்ற படம் தயாராகி வருகிறது.