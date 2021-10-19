சவூதி அரேபியாவில்
கொவிட்-19 தளர்வு
சவூதி அரேபியா: சவூதி அரேபியாவில் தொற்றுச் சம்பவங்கள் 100க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளதால் அந்நாட்டு அரசாங்கம் மிகக் கவனமாக கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி வருகிறது. அனைத்து விமான நிலையங்களும் முழு அளவில் செயல்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிறு முதல் திறந்தவெளியில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக இடைவெளி விதிமுறைகளும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. பொது இடங்களில் ஒன்றுகூடவும் உணவகங்கள், திரை யரங்குகள் செயல்படவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்ேதானீசியா- மலேசியா
புதிய பயண ஏற்பாடு
ஜகார்த்தா: இந்தோனீசியாவும் மலேசியாவும் இரு நாடுகளுக்கு இடையே முக்கிய வர்த்தகர்கள் பயணம் செய்ய ஏதுவாக புதிய ஏற்பாட்ைடச் செய்து உள்ளன.
ஜகார்த்தாவில் சந்தித்துப் பேசிய இரு நாட்டின் வெளியுறவு அமைச்சர்கள் கூட்டாக இதனை ேநற்று அறிவித்தனர்.
காணாமல்போன சிறுமி
சிட்னி: சிட்னியில் காணாமல்போன சிறுமியைத் தேடி மீட்கும் பணி தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளது.
பெர்த்திலிருந்து 900 கி. மீட்டர் தொலைவில் உள்ள முகாமில் பெற்றோருடன் சிறுமி கிளியோ ஸ்மித் தங்கியிருந்தார். கடந்த சனிக்கிழமை அவர் கடைசியாக காணப்பட்டார். காலையில் எழுந்ததும் மகளை காணவில்லை என்று பெற்றோர் புகார் அளித்துள்ளதாக போலிசார் கூறினர்.
காலின் போவல் மறைவு
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் முதல் கறுப்பின வெளியுறவு அமைச்சரான காலின் போவல், கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 84.
20ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசியிலும் 21ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்திலும் அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக் கொள்கையை வடிவமைப்பதில் அவர் முக்கிய பங்காற்றினார். முன்னாள் அதிபர் புஷ், பாவல், சிறந்த பொதுச் சேவையாளர் என்று புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.