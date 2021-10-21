தமிழ் முரசு வாசகர்களுக்கு எங்கள் உளங்கனிந்த தீபாவளி வாழ்த்துகள்!
'ஊழியர் தங்குவிடுதியில் கொவிட்-19 நெறிமுறைகளை அமல்படுத்துவதில் குளறுபடி'

கொவிட்-19 இருப்­ப­தாக உறு­தி­செய்­யப்­பட்ட ஊழி­யர்­களை, அவர்­கள் தங்­கி­யி­ருந்த வெஸ்ட்­லைட் ஜாலான் துக்­காங் தங்­கு­வி­டு­தி­யி­லி­ருந்து பரா­ம­ரிப்­புக்­காக வேறு இடத்­திற்கு மாற்­று­வ­தில் தடை ஏற்­பட்­டது. இந்­தத் தடைக்­குப் பல அம்­சங்­களில் குறை­பாடு இருந்­ததே கார­ணம் என்று வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் நிலை­யம் நேற்று தெரி­வித்­தது.

பரி­சோ­தனை மற்­றும் தனி­மைப்­படுத்­து­தல் தொடர்­பான புதிய நெறி­மு­றை­களை அமல்­ப­டுத்­து­வ­தில் குள­று­படி, பரா­ம­ரிப்பு வளா­கங்­க­ளுக்கு மாற்­று­வ­தில் தள­வாட மற்­றும் மனி­த­வ­ளச் சவால்­கள், தங்கு­வி­டு­தி­வா­சி­க­ளுக்­கி­டையே எதிர்­பா­ராத வித­மாக பதி­வான அதி­க­ளவு தொற்று எண்­ணிக்கை போன்­ற­வற்­றைக் குறிப்­பிட்­டார் நிலை­யத்­தின் தலை­வர் இயோ குவாட் குவாங்.

கொவிட்-19 தொற்­றால் பாதிக்­கப்­பட்ட ஊழி­யர்­களை, தங்­கு­வி­டு­தி­யி­லி­ருந்து தகுந்த பரா­ம­ரிப்பு வளா­கங்­க­ளுக்கு அனுப்­பு­வ­தில் தாம­தம் ஏற்­பட்டு வரு­வ­தாக கடந்த வாரம் புகார்­கள் வந்­தன. கடந்த புதன்­கி­ழ­மை­யன்று ஊழி­யர்­கள் அனை­வ­ரும் தங்­க­ளது குமு­றல்­க­ளைக் கூறு­வ­தற்­காக ஒன்­று­தி­ரண்­ட­னர். அவ்­வி­டத்­திற்கு கல­கத்­த­டுப்­புப் போலிசாரும் அனுப்­பப்­பட்­ட­னர்.

பாதிக்­கப்­பட்ட தங்­கு­வி­டு­திக்­குக் கடந்த வெள்­ளிக்­கி­ழ­மை­யன்று வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் நிலை­யத்­தைச் சேர்ந்த குழு­வும் கப்­பல் கட்­டு­மான மற்­றும் கடல் பொறி­யியல் ஊழி­யர்­கள் தொழிற்­சங்­கப் பிர­தி­நி­தி­களும் சென்­றி­ருந்­த­னர்.

தங்­கு­வி­டு­தி­யில் உள்ள குறை­பா­டு­கள் களை­யப்­பட்­ட­னவா, விடு­தி­வா­சி­க­ளின் உடல்­, மன­ந­லன் எவ்­வாறு உள்­ளது போன்­ற­வற்­றைக் கண்­ட­றிய இக்­குழு சென்­றி­ருந்­தது.

உள்­ளூர் ஊட­கங்­களில் தங்­கு­வி­டுதி நில­வ­ரம் குறித்து செய்­தி­கள் வெளி­வந்­ததை அடுத்து ஊழி­யர்­க­ளுக்கு ஏற்­பட்டு வந்த பிரச்­சினை­கள் பெரும்­பா­லும் மறு­நாளே தீர்க்­கப்­பட்­ட­தாக திரு இயோ குறிப்­பிட்­டார்.

"நிலைமை மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்­டதை அடுத்து, கொவிட்-19 இருப்­ப­தாக உறு­தி­செய்­யப்­ப­டு­வோரை இடம் மாற்­றும் செயல்­முறை குறித்த நேரத்­தில் நடப்­ப­தாக விடு­தி­வா­சி­கள் எங்­க­ளி­டம் கூறி­னர். இந்­தச் சுமுக செயல்­முறை தொட­ர­வேண்­டும் என்று அவர்­கள் விரும்­பு­வ­தா­க­வும் கூறி­னர்," என்­றார் அவர்.

இதற்­கி­டையே, தங்­கு­வி­டு­தி­யில் உள்ள ஊழி­யர்­கள் சில­ருக்­குப் புதிய பாது­காப்பு நிர்­வாக நடை­மு­றை­கள் மற்­றும் பரி­சோ­தனை, தனி­மைப்­படுத்­து­தல் நெறி­மு­றை­க­ளுக்­கான கார­ணம் புரி­யா­மல் இருந்­த­தை­யும் தாம் கண்­ட­றிந்­த­தாக திரு இயோ தெரி­வித்­தார். இத­னால் குழப்­ப­மும் குள­று­ப­டி­யும் அதி­க­ரித்­தி­ருக்­கக்­கூடும் என்­றார் அவர்.

இது குறித்து மனி­த­வள அமைச்­சி­டம் தம் குழு தெரி­வித்து இருப்­ப­தா­க­வும் அவர் குறிப்­பிட்­டார்.

முழு­மை­யா­கத் தடுப்­பூசி போட்­டுக்­கொண்ட ஊழி­யர்­க­ளுக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறு­தி­செய்­யப்­பட்­டு தொற்று அறி­கு­றி­கள் இல்­லா­விட்­டால், தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்­கொள்­வ­தற்­காக தங்­கு­வி­டுதி வளா­கத்­தில் ஒதுக்­கப்­பட்ட ஓர் இடத்­தில் 10 நாட்­கள் வரை இருப்­பது, இம்­மா­தத் தொடக்­கம் முதல் நடை­முறைப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட புதிய பாது­காப்பு நிர்­வாக நட­வ­டிக்­கை­யா­கும்.