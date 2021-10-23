கெஜ்ரிவால் போல் தோற்றம் அளிக்கும் சாப்பாட்டுக்கடை உரிமையாளர்
போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த குப்தா பார்ப்பதற்கு அச்சு அசலாக டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் போன்றே காட்சி அளிக்கிறார். குவாலியர் நகரில் இவர் நடத்தி வரும் சாப்பாட்டுக் கடைக்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள் இவரது தோற்றத்தைக் கண்டு முதலில் குழம்பி, பின்னர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். 'பார்ப்பதற்கு டெல்லி முதல்வரைப் போலவே இருக்கிறீர்கள்' என்று பலரும் தம்மிடம் சொல்வதாகக் குறிப்பிட்டுச் சிரிக்கிறார் குப்தா. இவரைப் பற்றி பலர் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
ஆவணப் பணிக்காக ஷாருக்கான் வீட்டுக்குச் சென்ற அதிகாரிகள்
மும்பை: இந்தி நடிகர் ஷாருக்கானின் மும்பை வீட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதாக கூறப்படுவதை அவரது தரப்பு மறுத்துள்ளது. அவரது மகன் மீதான வழக்கு தொடர்பில் சில ஆவணப் பணிகளை முடிப்பதற்காகவே அவரது வீட்டுக்குச் சென்றதாக அதிகாரிகளும் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். இதற்கிடையே, போதைப்பொருள் வழக்கு தொடர்பாக இந்தி நடிகை அனன்யா பாண்டே வீட்டில் போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர். அவரிடம் விசாரணை நடந்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் முதல் முறை: ஒரே சமயத்தில் ஆறு பெண் நீதிபதிகள்
திருவனந்தபுரம்: கேரள நீதித்துறை வரலாற்றில் முதல் முறை யாக அம்மாநில உயர் நீதிமன்றத்தில் ஆறு பெண் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாட்டின் முதல் பெண் நீதிபதியான அண்ணா சான்டி கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்தான். அவர் 1937ஆம் ஆண்டு நீதிபதியாகப் பதவியேற்றார். பின்னர் 1959ஆம் ஆண்டு கேரள உயர் நீதிமன்றத்தின் முதல் பெண் நீதிபதியானார். இந்நிலையில், கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் ஒரே சமயத்தில் ஆறு பெண் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இது குறித்து பலரும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர். இதே வேளையில் கேரள உயர் நீதிமன்றத்தில் 41 நீதிபதிகள் உள்ள நிலையில், அவர்களில் ஆறு பேர் மட்டுமே பெண்கள் என ஒருதரப்பினர் சுட்டிக் காட்டுகின்றனர்.
இந்தியாவுக்கு பில் கேட்ஸ் பாராட்டு
புதுடெல்லி: ஒரு பில்லியன் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டிருப்பது இந்தியாவின் ஆற்றலுக்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது என மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் கூறியுள்ளார். இந்தியாவின் புத்தாக்க, உற்பத்தி திறனுக்கும் லட்சக்கணக்கான சுகாதாரப் பணியாளர்களின் முயற்சிக்கும் கிடைத்த வெற்றி இது என்று தமது டுவிட்டர் பதிவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தமது இந்தப் பதிவுடன் பிரதமர் மோடி, இந்திய சுகாதார அமைச்சர் மண்சுக் மாண்டவியா ஆகியோரின் டுவிட்டர் கணக்குகளையும் அவர் இணைத்துள்ளார்.
அரசு: நிலக்கரி தட்டுப்பாடு நீடிக்கிறது
புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் உள்ள 59 அனல் மின் நிலையங்களில் அடுத்த நான்கு நாள்களுக்கான நிலக்கரி மட்டுமே கையிருப்பில் உள்ளது. இத்தகவலை வெளியிட்டுள்ள மத்திய மின்சார ஆணையம், நாட்டில் நிலக்கரி தட்டுப்பாடு தொடர்ந்து நீடித்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது. எனினும், நிலக்கரி கையிருப்பு இல்லாத அனல் மின் நிலையங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு வரை 17ஆக இருந்த நிலையில், அந்த எண்ணிக்கை 15ஆக குறைந்துள்ளது என்பதை அந்த ஆணையம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. நாட்டின் 135 அனல் மின் நிலையங்களின் நிலக்கரி கையிருப்பை கண்காணித்து வருவதாகவும் 165 ஜிகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படுவதாகவும் அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது.