ப. பாலசுப்பிரமணியம்
காரம் சாப்பிடுவோருக்கு ஆந்திரா முறுக்கு, குழந்தைகள் விரும்பும் 'நட்டேலா எல்மன் குக்கீஸ்', பெற்றோர் சுவைத்து மகிழ 'குவே தார்ட்', 'சுஜி' வகைகள்.
இப்படி 2000ஆம் ஆண்டில் இருந்து குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் ஏற்ற பண்டிகை கால பலகாரங்களின் மொத்த விற்பனை நிறுவனமாக செயல்படுகிறது 'பாவாஸ் டெலிகசிஸ்'.
"இவ்வாண்டு, வழக்கமான தீபாவளிச் சந்தை இல்லையே என்ற ஏக்கம் மக்களுக்கு இருக்கலாம். ஆனால் தீபாவளிக்கு வேண்டிய பொருட்கள் அனைத்தையும் வாங்கிச் செல்வதற்கு லிட்டில் இந்தியா வர்த்தகர்கள் தற்காலிக கடைகளை திறந்து அவற்றை விற்க முயல்கின்றனர்," என்று கூறினார் 'பாவாஸ் டெலிகசிஸ்' உரிமையாளர் திரு முகம்மது ஃபருக்.
இம்முறை 'பாவாஸ் டெலிகசிஸ்' வகைகளை நேரடியாக வாங்கிச் செல்ல, வாடிக்கையாளர்கள் அங்கும் இங்கும் தேட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது.
கேம்பல் லேனில் இந்திய மரபுடைமை நிலையத்திற்கு எதிரே இருக்கும் கடை, எண் 131 டன்லப் ஸ்திரீட், எண் 70 சிராங்கூன் சாலை ஆகிய இடங்களில் பலவகையான பலகாரங்கள் கிடைக்கும். கூடுதலான பலகார வகைகளை வாங்கிச் செல்வோர் தள்ளு படியையும் எதிர்பார்க்கலாம்.
சேலத்தின் பிரபலமான 'ஆட்டையாம்பட்டி' முறுக்கு வகை இவ்வாண்டின் 'பாவாஸ் டெலிகசிஸ்' பலகார வகைகளின் புதுவரவாகும்.
அண்மைய காலமாக, காரமான உருளைக்கிழங்கு 'ஃபிங்கர் சிப்ஸ்', வாழைப்பழ 'சிப்ஸ்', பட்டர்ஸ்காட்ச் குக்கீஸ், கெப்பிசினோ சாக்லட் குக்கீஸ் என புதுவகைகள் அறிமுகம் கண்டுள்ளன.
முடிந்தவரையில் கட்டுப்படியான விலையிலேயே பலகாரங்கள் விற்கப்படுகின்றன என்று கூறிய திரு ஃபருக், மூடியுடன் கூடிய போத்தல்களில் விற்கப்படும் குக்கீஸ் வகைகள் சராசரியாக $16க்கு விற்கப்படுகின்றன என்றார். ஒவ்வொரு போத்தலிலும் சுமார் 40-50 குக்கீஸ் இருக்கும்.
நேரடியாக லிட்டில் இந்தியாவுக்கு வந்து இவற்றை வாங்க முடியாதவர்கள் https://www.bawas.com.sg/ என்ற இணையப் பக்கத்திலிருந்தும் இவற்றை வாங்கலாம். குறிப்பிட்ட தொகைக்கு வாங்கினால் இலவசமாக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும்.
இதற்கு மேலாக 'வாட்ஸ்அப்' செயலி வழியும் பலகாரங்களை வாங்கலாம். இது குறித்த மேல் விவரங்களுக்கு பாவாஸ் டெலிகசிஸ் ஃபேஸ்புக் பக்கத்திற்கு செல்லலாம்.