ப. பாலசுப்பிரமணியம்
தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் சமயத்தில் பல வாடிக்கையாளர்கள் பொலிவான தோற்றத்தை பெற எண் 101 சிராங்கூன் சாலையில் அமைந்துள்ள 'குட்டே' அழகு நிலையத்திற்கு வருவது வழக்கம்.
"கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சூழலிலும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட 'குட்டே'யின் ஊழியர்கள் பாதுகாப்பான முறையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு 'ஃபேஷியல்' சேவை வழங்கி வருகின்றனர்," என்று கூறினார் 'குட்டே' உரிமை யாளர் திரு பி.செல்வராஜூ.
தீபாவளி பண்டிகை சலுகையாக 'குட்டே' அழகு நிலையம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உரிய 'ஃபேஷியல்' சேவைக்கு 35% வரை தள்ளுபடி வழங்குகிறது.
வரும் நாட்களில் 'குட்டே' அழகு நிலைய சேவையை நீங்கள் நாடுவதாக இருந்தால், நிலையத்தின் உறுப்பினர் சலுகை அட்டைக்கு இலவசமாக அங்கேயே நீங்கள் பதிவு செய்யலாம்.
முன்பு இந்த அட்டைக்கு வாடிக்கையாளர்கள் $10 கட்டணம் செலுத்துவதாக இருந்தது.
இந்தச் சலுகை அட்டையை கொண்டு இதர 'குட்டே' சேவை களுக்கும் குறிப்பிட்ட அழகுப் பொருட்களும் 10 விழுக்காடு வரை தள்ளுபடி பெறமுடியும்.
நேரமின்மை காரணத்தினால் 'குட்டே' அழகு நிலையத்திற்கு நேரடியாக வந்து அழகுப் பொருட்களை வாங்க முடியாத வாடிக்கையாளர்களுக்காக இணையம் வழியாகவும் அவற்றை வாங்க 'குட்டே' ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
https://goodayshop.com/ என்ற இணையப் பக்கத்தில் பாதுகாப்பான முறையில் 'ஷாம்பூ', 'லோஷன்', 'ஜோஜோபா எண்ணெய்' போன்ற அழகுப் பராமரிப்பு பொருட்களை வாங்கி, வீட்டுக்கு வந்து விநியோகிக்கும் சேவை வழி அவற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
'குட்டே' இணையப் பக்கத்தில் ஏற்கெனவே சில பொருட்கள் சலுகை விலையில் விற்கப்படுகின்றன.
ஆனால் கொண்டாட்ட உணர்வை வாடிக்கையாளர்களுடன் பகிரும் நோக்கில், வரும் நவம்பர் 1 தேதி முதல் நவம்பர் 7ஆம் தேதி வரையில் இணையப் பக்கத்தில் இடம்பெறும் அனைத்து பொருட்களுக்கும் 20% தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.