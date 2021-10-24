தமிழ் சினிமா நடிகைகள் உடுத்திய ஆடைகள், அணிகலன்கள் பிரபலமாகி விற்பனையாவது வழக்கம். இவ்வாண்டு தீபாவளிக்கு சிங்கப்பூரிலேயே பல நயன்தாராக்களை நாம் காணலாம். நயன்தாரா (படம்) விருது நிகழ்ச்சியில் அணிந்த கழுத்தணி, மூக்குத்தி அம்மன் படத்தில் அணிந்த பட்டுப் புடவை, மூக்குத்தி போன்ற அனைத்தும் இப்போது சிங்கப்பூரிலேயே கிடைக்கின்றன. அப்பர் டிக்சன் சாலையில் உள்ள 'For Desi by Desi' என்னும் கடை சிங்கப்பூரில் இந்திய அணிகலன்கள் விற்பனையில் பிரபலம்.
நயன்தாரா அணிந்த அணிகலன்களை இக்கடையில் விரும்பி வாங்கிச் செல்கின்றனர் வாடிக்கையாளர்கள். "இப்போதெல்லாம் இந்திய ஆடைகள் உடுத்தினால் சிறிய மூக்குத்தி அணிவதை விரும்புகின்றனர் பெண்கள். எங்களது கடையில் பலவித மூக்குத்திகளும் விற்பனையாகின்றன. மூக்குத்தி அம்மன் திரைப்படத்திற்கு பிறகு வாடிக்கையாளர்கள் பெரிய வகை மூக்குத்திகளையும் விரும்பி வாங்கிச் செல்கின்றனர்," என்றார் 'For Desi by Desi' உரிமையாளர் திருமதி ஷோபனா.