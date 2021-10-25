இந்தியாவின் பெங்களூரைச் சேர்ந்த மூன்று வயதுச் சிறுமி ஆர்வி. இவர் கன்னடம், இந்தி மொழிகளில் இந்தியாவின் நகரங்கள், நாள்கள், நிறங்கள், பறவைகள், விலங்குகள், காய்கறிகள், பழங்கள் ஆகியவற்றின் பெயர்களைத் தெளிவாகச் சொல்லி பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி வருகிறார்.
சிறுமி ஆர்வியின் நினைவாற்றலைப் பரிசோதிக்க 'இந்திய சாதனைப் புத்தக' நிறுவனம் மெய்நிகர் முறையில் தேர்வு நடத்தியது.
தேர்வில் அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் படங்களுக்கும் சரியான பெயர்களைச் சொல்லி, இந்திய சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறார் ஆர்வி.
மேலும், இவர் பல்வேறு விலங்குகளின் குரல்களை 'மிமிக்ரி' செய்து, பலகுரல் வித்தகியாகவும் திகழ்ந்து, வியக்க வைத்து வருகிறார். பலரும் இவரைப் பாராட்டி வருகின்றனர்.