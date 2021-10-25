இந்தியத் தலைநகர் புதுடெல்லிக்கு விமானத்தில் பறந்தாள் சிறுமி சஹான்யா. அப்போது, விமானத்தில் தான் கண்டதை சஹான்யாவால் நம்ப முடியவில்லை. காரணம், சஹான்யா விமான நிலையத்திற்குச் சென்று விமானத்தில் ஏறும்போது அவளின் தந்தை கீழே நின்றபடி கையை ஆட்டி, மகளை வழியனுப்பி வைத்தார்.
விமானம் கிளம்பும் நேரத்தில் விமானியின் அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவரைப் பார்த்த சிறுமி சஹான்யா வியப்பில் வாயைப் பிளந்தாள். தான் செல்லும் விமானத்தைத் தன் தந்தைதான் ஓட்டுகிறார் என்று அப்போதுதான் அவளுக்குத் தெரியவந்தது.
அந்த அனுபவம் பற்றி சஹான்யாவிடம் கேட்டபோது, "என் தந்தையுடன் நான் சென்ற முதல் விமானப் பயணம் இது. அவர் என்னை டெல்லிக்கு அழைத்துச் சென்றார். அவரைப் பார்த்ததும் எனக்கு உற்சாகம் கரைபுரண்டது. இதுவே எனது ஆகச் சிறந்த விமானப் பயணம்," என்று கூறினாள். அந்தக் காணொளி சமூக ஊடகங்களில் பலராலும் பார்க்கப்பட்டும் பகிரப்பட்டும் வருகிறது.