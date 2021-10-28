தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
ஒலே குனார் சோல்சியார் தலை தப்பியது இப்போதைக்கு

இங்­கி­லிஷ் பிரி­மி­யர் போட்­டி­யில் மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட், லிவர்­பூல் குழுக்கள் மோது­கிறது என்­றாலே ரசி­கர்­கள் கைகளை பிசை­யாத குறை­யாக ஆவ­லு­டன் எதிர்­பார்த்­துக் காத்­துக்­கி­டப்­பர். அதற்­கேற்­றாற்­போல் அவ்­விரு அணி­களும் சளைக்­கா­மல் விளை­யாடி வெல்­வது எந்­தக் குழு என்­பது இறு­தி­வரை கூற­மு­டி­யா­த­படி விளை­யா­டும்.

ஆனால், ஞாயி­றன்று நடை­பெற்ற போட்டி மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட் ரசி­கர்­கள் தலை­யைத் தொங்­கப்­போ­டும் அள­வுக்கு மிக மோச­மாக இருந்­த­து­டன் யுனை­டெட் குழு 0-5 என்று பரி­தா­ப­மாக தோற்­கும் அள­வுக்கு இருந்­தது.

இதைத் தொடர்ந்து குழு­வின் நிர்­வாகி ஒலே குனார் சோல்­சி­யார் உட­ன­டி­யாக நீக்­கப்­பட்டு புதிய நிர்­வாகி வரு­வார் எனப் பல­ரும் எதிர்­பார்த்­தி­ருந்­த­னர். எனி­னும், இந்த படு­மோ­ச­மான தோல்­விக்­குப் பிற­கும் மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட் குழு­வின் நிர்­வாக சபை சோல்­சி­யாரை உட­ன­டி­யாக நீக்­க­வில்லை.

தற்­போ­தைய நிலை­யில், மான்­செஸ்­டர் யுனை­டெட் ஸ்பர்ஸ், சாம்­பி­யன்ஸ் லீக் போட்­டி­யில் அட்­ட­லான்டா, பின்­னர் மீண்­டும் பிரி­மி­யர் லீக்­கில் மான்­செஸ்­டர் சிட்டி என ஒன்­றன்­பின் ஒன்­றாக மூன்று முக்­கிய ஆட்­டங்­களில் விளை­யாட உள்­ளது. இதில் ஏதா­வது ஒன்­றில், குறிப்­பாக அடுத்து விளை­யா­டப்­போ­கும் ஸ்பர்ஸ் குழு­வி­டம், யுனை­டெட் தோற்­கு­மா­னால், சோல்­சி­யாரின் தலை உருளுவது நிச்சயம் என்ற

பேச்­சு­ அடி­ப­டு­கிறது.