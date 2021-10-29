அனல் மின்நிலையங்களில் மாசுக்
கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் தேவை
கடலூர்: தமிழ்நாட்டில் அரசு, தனியார் சார்பில் செயல்பட்டு வரும் 40 அனல் மின்நிலையங்களில் கடலூரில் செயல்பட்டு வரும் இரு மின் நிலையங்களைத் தவிர மீதமுள்ள 38 அனல் மின் நிலையங்களில் நச்சுவாயு வெளியேற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான கருவிகள் பொருத்தப்படவில்லை. இதனால் சுற்றுச்சூழலும் மனிதர்களின் உடல்நலனும் சீரழிவது கண்டிக்கத்தக்கது; இதை ஒருபோதும் ஏற்கமுடியாது என்று கூறியுள்ள பாமக இளைஞரணித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அனல்மின் நிலையங்கள் அனைத்திலும் உடனடியாக நச்சுவாயுவைக் கட்டுப்படுத்தும் கருவிகள் பொருத்துவதை அரசு உறுதி செய்யவேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
கமலாலய குளம் வழியாக கனரக வாகனங்கள் செல்லத் தடை
திருவாரூர்: தொடர் கனமழை பாதிப்பால், மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலுக்குச் சொந்தமான கமலாலய குளத்தின் தென்கரை சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்தது. இதையடுத்து அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் மணல் மூட்டைகளையும் சவுக்கு மரங்களையும் கொண்டு தடுப்பு அரண்கள் அமைத்து கண்காணித்து வருகின்றனர். தியாகராஜர் கோயில் கமலாலய குளம் வழியாக கனரக வாகனங்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக நகரப் போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சேகர் பாபு: ஐந்து மாதங்களில்
40% சாமி சிலைகளை மீட்டுள்ளோம்
சென்னை: மாநிலம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு கோயில்களில் இருந்தும் காணாமல் போன சாமி சிலைகளை, கடந்த பத்தாண்டு கால 2அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தவர்கள் கண்டுபிடித்ததைவிடவும் கடந்த ஐந்து மாதங்களில் 40% கூடுதலாக சிலைகளைக் கண்டுபிடித்து மீட்டுள்ளோம் என இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
ரூ.500 முதல் ரூ.3,000 வரை தீபாவளி அன்பளிப்பு
புதுச்சேரி: கட்டடத் தொழிலாளர்களுக்கு 3,000 ரூபாயும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு 1,000 ரூபாயும் தீபாவளி பரிசுக் கூப்பனாக வழங்கப்படும் என்று புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார். அதேபோல் புதுவை மாநிலத்தில் வசிக்கும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைத்து ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியின மக்களுக்கும் இப்பண்டிகையின்போது வழங்கப்படும் இலவச வேட்டி-சேலைக்கு பதிலாக தலா ரூ.500 வீதம் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
'சசிகலாவுக்கு இடமில்லை'
சென்னை: சசிகலாவுக்கும் அவரைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் அதிமுகவில் இனி எந்தக் காலத்திலும் இடம் கிடையாது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மீண்டும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளார். ஓபிஎஸ் சகோதரர் ஓ.ராஜா, தினகரன் இல்ல திருமண விழாவில் பங்கேற்றது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, அது குறித்து கட்சி தலைமையே முடிவெடுக்கும் என்று பதிலளித்தார்.
ஆசிரியர்கள் சொத்துக் கணக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு
சென்னை: தமிழகத்தில் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள், கல்வி அலுவலர்கள் ஆகிய அனைவரும் தங்களது சொத்துக் கணக்கு விவரங்களையும் கடன் விவரங்களையும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுகவிலிருந்து பஷீர் நீக்கம்
சென்னை: அதிமுக சிறுபான்மையினர் நலப்பிரிவு துணைச்செயலர் ஜே.எம்.பஷீர் அப்பொறுப்பிலிருந்து நீக்கப்படுவதாக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமியைத் துரோகி என அறிக்கை வெளியிட்ட அதிமுக பிரமுகர் கட்சியை விட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளார்.