முன்னாள் தலைமை சட்ட அதிகாரி மீது நஜிப் வழக்கு

கோலா­லம்­பூர்: மலே­சி­யா­வின் முன்­னாள் தலைமைச் சட்ட அதி­கா­ரி­யான டோமி தாமஸ் மீது அந்­நாட்­டின் முன்­னாள் பிர­த­மர் நஜிப் துன் ரசாக் (படம்) மான நஷ்ட வழக்­குத் தொடர்ந்­துள்­ளார்.

திரு டோமி தாமஸ் 'ஜஸ்­டிஸ் இன் த வைல்­டர்­னஸ்' (திக்­குத் தெரி­யாத காட்­டில் நீதித் துறை) என்ற தமது சுய­ச­ரி­தைப் புத்­த­கத்­தில் மலே­சி­யா­வில் பர­ப­ரப்­பாகப் பேசப்­பட்ட மங்­கோ­லிய அழகி அல்­டன்­டுயா கொலை செய்­யப்­பட்­டது பற்றி திரு நஜிப்­பின் நற்­பெ­ய­ருக்கு களங்­கம் விளை­விக்­கும் வகை­யில் அந்­தப் புத்­த­கத்­தில் எழு­தி­யி­ருந்­த­தாகக் கூறப்­ப­டு­கிறது.

அல்­டன்­டுயா ஷாரிபூ என்ற 28 வயது மங்­கோ­லிய மாது துப்­பாக்­கி­யால் சுட்­டுக் கொல்­லப்­பட்டு பின்­னர் அவ­ரது உடல் குண்டு வைத்து தகர்க்­கப்பட்டது.

இதைச் செய்­த­தா­கக் கூறி போலிஸ் அதி­ர­டிப் படை­யைச் சேர்ந்த இரு­வ­ருக்கு மரண தண்­டனை விதிக்­கப்பட்டது.

அந்த இரு போலிஸ் அதி­ர­டிப் படை வீரர்­களும் அப்­பொ­ழுது திரு நஜிப்­பின் பாது­காப்புப் படைப் பிரிவை சேர்ந்­த­வர்­கள்.

எனி­னும், அந்­தக் கொலைக்­கும் தனக்­கும் எவ்­வி­தத் தொடர்­பும் இல்லை என்று திரு நஜிப் கூறி வந்­துள்­ளார்.

இந்த வழக்­கில் அந்­தப் புத்­த­கத்­தின் பதிப்­பா­ளர்­க­ளான 'ஜிபி கெராக்­பு­டாயா' என்ற நிறு­வ­னத்­தின் மீதும் முன்­னாள் மலே­சி­யப் பிர­த­மர் நஜிப் துன் ரசாக் வழக்­குத் தொடுத்­துள்­ளார்.

திரு தாம­ஸின் பதவிக்காலத்தில் அவர் மலாய்க்­காரர்­க­ளுக்கு எதி­ரா­ன­வர் என்ற சர்ச்சை கிளம்­பி­யது.

அவ­ரு­டைய சுய­ச­ரி­தை­யில் அவர் மலாய் இனத்­த­வ­ருக்கு எதி­ராக பல அவ­மா­ன­க­ர­மான கருத்­து­களை அள்ளி வீசி­ய­தாக அவர் மீது புகார் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

மலாய் இனத்­த­வ­ரி­டையே பெரு­ம­ள­வில் சர்ச்­சையை எற்­ப­டுத்­தியது. அந்­தப் புத்­த­கம்.

மலே­சி­யா­வின் பக்­கத்­தான் ஹரப்­பான் அரசு, ஆட்­சி­ய­மைத்த 22 மாதங்­களே ஆன நிலை­யில், கவிழ்­ந்தது இங்கு நினைவுகூரத்தக்கது.

திரு தாம­ஸின் சுய­ச­ரி­தைப் புத்­த­கத்­தில் அல்­டன்­டுயா கொலை பற்றி ஓர் அத்­தி­யா­யம் உள்­ளது. அதி­லுள்ள பல பத்­தி­கள் தமது நற்­பெ­ய­ருக்கு களங்­கம் விளை­விப்­ப­தாக உள்­ளது என திரு நஜிப் வழக்­கில் கூறி­யுள்­ளார்.

இதன் தொடர்­பில் இழப்­பீடு கேட்டு தாம் விடுத்த கோரிக்கை கடி­தத்­துக்கு திரு தாமஸ் சரி­வர பதில் தர­வில்லை என்று திரு நஜிப் முறை­யிட்­டுள்­ளார்.