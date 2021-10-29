நெகிழிப் பொருள்களை மென்மையானதாக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 'தாலேட்' எனும் வேதிப்பொருள், மெக்னோல்ட்ஸ், பர்கர் கிங், பீட்சா ஹட், டோமினோஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி துரித உணவுக்கடைகளில் இருந்து வாங்கிய உணவுப்பொருள்களில் இருந்தது ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த உணவுக்கடைகளில் இருந்து ஹாம்பர்கர், ஃபிரைஸ், சிக்கன் நக்கெட், சிக்கன் பரிட்டோ, சீஸ் பீட்சா உள்ளிட்ட 66 உணவுவகைகளை ஆய்வாளர்கள் வாங்கி ஆய்வு செய்தனர்.
அவற்றில் 80% உணவுவகைகளில் 'டிஎன்பிபி', 70% உணவு வகைகளில் 'டிஇஎச்பி' ஆகிய 'தாலேட்'டுகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
இவ்விரு வேதிப்பொருள்களும் இனப்பெருக்கச் சுகாதாரப் பிரச்சினைகளுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
நாளமில்லாச் சுரப்பிகளைப் பாதிக்கவல்ல 'தாலேட்'டுகள், அழகு சாதனப் பொருள்கள், சலவைப்பொருள், ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய கையுறைகள் போன்றவற்றின் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.
ஆஸ்துமா, குழந்தைகளிடம் மூளை பாதிப்பு உள்ளிட்ட கடுமையான உடல்நலக் குறைபாடுகளை ஏற்படுத்தும் அபாயத்தையும் 'தாலேட்'டுகள் கொண்டுள்ளன.
இதுகுறித்த ஆய்வுக் கட்டுரை, அமெரிக்காவின் ஜார்ஜ் வாஷிங்டன், டெக்சஸில் உள்ள சௌத்வெஸ்ட் ஆய்வுக் கழகம், போஸ்டன் பல்கலைக்கழகம், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் ஆய்வாளர்களால் இந்த வார வெளிப்பாட்டு அறிவியல், சுற்றுப்புற நோய்த்தொற்றியல் சஞ்சிகை யில் வெளியாகியுள்ளது.
சிக்கன் பரிட்டோ, சீஸ்பர்கர் போன்ற இறைச்சி அடங்கிய உணவு வகைகளில் அந்த வேதிப்பொருள்கள் அதிகளவிலும் சீஸ் பீட்சாவில் குறைந்த அளவிலும் இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
ஆயினும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆணையத்தின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பு வரம்புகளுக்குக் குறைவாகவே 'தாலேட்'டுகளின் அளவு இருந்தது.