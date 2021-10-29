தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தமிழ் சிறுவர் நூல்கள் பற்றி சிங்கப்பூர், இந்திய எழுத்தாளர்கள் கலந்துரையாடல்

எட்டு முதல் 12 வயது வரை­ யிலான சிறு­வர்­க­ளுக்­கான தமிழ் நூல்­கள் பற்­றிய ஒரு கலந்­து­ரை­யா­டலை சிங்­கப்­பூர் புத்­தக மன்­றம் நாளை 30ஆம் தேதி நடத்தவுள்ளது.

இந்த வயது சிறு­வர்­க­ளுக்­கான எத்­த­கைய நூல்­களை எழுத்­தா­ளர்­கள் எழு­திக்­கொண்­டி­ருக்­கி­றார்­கள் என்­பது பற்­றி­யும் வெளி­யீட்­டா­ளர்­களும், வாச­கர்­களும் எதிர்­பார்க்­கும் அம்­சங்­கள் பற்­றி­யும் எழுத்­தா­ளர்­கள் இதில் பேசு­வர்­.

சிறு­வர்­க­ளுக்­கான நூல்­களில் தற்­போது பேசப்­படும் கருப்­பொ­ருள்­கள், கதைக் கூறு­கள் பற்­றி­யும் நிகழ்ச்­சி­யில் பேசப்­படும்.

வெவ்­வேறு மொழி­களில் சிறு­வர் நூல் எழு­து­வ­தற்­கான வாய்ப்­பு­கள், அதி­லுள்ள சவால்­கள் பற்றி தெரிந்­து­கொள்ள பங்­கேற்­பா­ளர்­ க­ளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்­கும்.

இந்­தி­யா­வைச் சேர்ந்த விரு­து­ பெற்ற எழுத்­தா­ளர் எஸ்.ராம­கி­ருஷ்­ணன், சிறு­வர் நூல்­களை அதி­கம் எழு­தி­வ­ரும் விழி­யன், உள்­ளூர் எழுத்­தா­ளர் சூர்­ய­ரத்னா ஆகி­யோர் அமர்­வில் கலந்­து­கொள்­வர். எழுத்தாளர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ் இதை வழிநடத்துவார்.

­க­லந்­து­ரை­யா­டல் நாளைக் காலை 11 மணி முதல் பிற்­ப­கல் 12.30 மணி வரை ஸூம் செயலி வழி­யாக நடை­பெ­ற­வுள்­ளது.

நிகழ்ச்சிக்குப் பதிந்துகொள்ள: https://understanding_tamil_mg.eventbrite.sg