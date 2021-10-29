எட்டு முதல் 12 வயது வரை யிலான சிறுவர்களுக்கான தமிழ் நூல்கள் பற்றிய ஒரு கலந்துரையாடலை சிங்கப்பூர் புத்தக மன்றம் நாளை 30ஆம் தேதி நடத்தவுள்ளது.
இந்த வயது சிறுவர்களுக்கான எத்தகைய நூல்களை எழுத்தாளர்கள் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றியும் வெளியீட்டாளர்களும், வாசகர்களும் எதிர்பார்க்கும் அம்சங்கள் பற்றியும் எழுத்தாளர்கள் இதில் பேசுவர்.
சிறுவர்களுக்கான நூல்களில் தற்போது பேசப்படும் கருப்பொருள்கள், கதைக் கூறுகள் பற்றியும் நிகழ்ச்சியில் பேசப்படும்.
வெவ்வேறு மொழிகளில் சிறுவர் நூல் எழுதுவதற்கான வாய்ப்புகள், அதிலுள்ள சவால்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ள பங்கேற்பாளர் களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த விருது பெற்ற எழுத்தாளர் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், சிறுவர் நூல்களை அதிகம் எழுதிவரும் விழியன், உள்ளூர் எழுத்தாளர் சூர்யரத்னா ஆகியோர் அமர்வில் கலந்துகொள்வர். எழுத்தாளர் சித்துராஜ் பொன்ராஜ் இதை வழிநடத்துவார்.
கலந்துரையாடல் நாளைக் காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 மணி வரை ஸூம் செயலி வழியாக நடைபெறவுள்ளது.
நிகழ்ச்சிக்குப் பதிந்துகொள்ள: https://understanding_tamil_mg.eventbrite.sg