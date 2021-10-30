தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

புதிய ரயில் பிரிவு இயக்குநர்

1 mins read

நிலப் போக்­கு­வ­ரத்து ஆணை­யத்தில் ரயில் பிரிவின் புதிய தலை­வ­ராக இங் கீ நாம், 63, நிய­மிக்­கப்­பட்டு இருக்­கி­றார். இவர், திரு சிம் வீ மெங்­கி­டம் இருந்து இந்­தப் பொறுப்பை அக்­டோ­பர் 1 முதல் ஏற்று இருக்­கி­றார்.

திரு இங், தாம்­சன் ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மற்­றும் குறுக்­குத் தீவு வழித்­த­டங்­க­ளின் குழு இயக்­கு­நராகப் பணி­யாற்­று­வார்.

மிக­வும் சிர­ம­மான ஒரு கால­கட்­டத்­தில் திரு இங் இப்பொறுப்பை மேற்­கொள்­வ­தாக கவ­னிப்­பா­ளர்­கள் கூறு­கி­றார்­கள். இந்த ஆணை­யத்­தில் ஏற்­கெ­னவே ரயில் பிரிவுக்கு தலை­மைப் பொறுப்பு வகித்­த­வரான திரு ராஜன் கிருஷ்­ணன், 70, புதிய பொறுப்பை ஏற்க திரு இங் மிக­வும் பொருத்­த­மா­ன­வர் என்றார்.