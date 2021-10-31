அனைத்துலக விமானச்
சேவைகளுக்கு தடை நீட்டிப்பு
புதுடெல்லி: இந்தியா, அனைத்துலக விமானச் சேவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நவம்பர் 30ஆம் தேதி வரை நீட்டித்துள்ளது. கிருமித்தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 23ஆம் தேதி இந்தியாவில் அனைத்துலக விமானச் சேவைகளை இயக்க தடை விதிக்கப்பட்டது. ஆனால் வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் நாடு திரும்புவதற்காக 'வந்தே பாரத்' என்ற பெயரில் இந்தியா சிறப்பு விமானங்களை இயக்கி வருகிறது.
இந்நிலையில் அனைத்துலக விமானச் சேவைகளுக்கு நவம்பர் 30 வரை தடை நீடிக்கும் என்று இந்தியா கூறியுள்ளது. இருப்பினும் அமெரிக்கா, பிரிட்டன், ஐக்கிய அரபு சிற்றரசுகள், கென்யா, பூடான், பிரான்ஸ் உட்பட 28 நாடுகளுக்கு மட்டும் கட்டுபாடுகளுடன் கூடிய சிறப்பு விமானங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தடை சரக்கு விமானங்களுக்கு பொருந்தாது என்று இந்திய விமானப் போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்தது.
ராமர் கோயிலுக்கு இலங்கை
அசோக வனத்தின் கல், செடி
லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோயில் கட்டப்படுகிறது. இந்த நிலையில் இலங்கை மன்னன் ராவணன், அசோக வனத்தில் சீதையை சிறையில் வைத்திருந்ததாக ராமாயண காவியத்தில் பதிவாகி உள்ளது. எனவே அசோக வனத்தின் முக்கியத்துவம் கருதி, அங்கிருந்து கல், செடிகள், அயோத்தி ராமர் கோயிலில் பயன்படுத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இவற்றை ஒப்படைத்த பிறகு பேசிய இந்தியாவுக்கான இலங்கை தூதர் மிலிந்த் மொரடோடா, இரு நாடுகளுக்கு இடையே புதிய ஆன்மீக உறவு உருவாகியுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தியாவில் கிருமித்தொற்று குறைந்து வருகிறது
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 14,313 பேருக்கு தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது இதற்கு முந்தைய நாளுடன் ஒப்பிடுகையில் 11% குறைவு.
இதுவரை கிருமித் தொற்றால் 3,42,59,700 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். நோயிலிருந்து 98.20 விழுக்காட்டினர் குணமடைந்துள்ளனர். இது கடந்த மார்ச் மாதத்திற்குப் பின் மிக அதிகம்.
வெள்ளிக்கிழமை முடிய 24 மணி நேரத்தில் 549 பேர் உயிரிழந்தனர். இதில் கேரளாவில் மட்டும் 86 பேர் உயிரிழந்தனர். கொரோனாவால் மொத்த உயிரிழப்பு 4,97,103க்கு அதிகரித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 1,61,555 பேர் சிகிச்சை பெறுகின்றனர்.