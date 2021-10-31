ஐந்து முதல் 11 வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி
வாஷிங்டன்: ஐந்து முதல் 11 வயது வரையிலான பிள்ளைகளுக்கு தடுப்பூசி போட ஃபைசர், பயோஎன்டெக் தடுப்பூசிகளுக்கு அமெரிக்கா அனுமதியளித்துள்ளது. இதனால் அமெரிக்காவில் உள்ள 28 மில்லியன் குழந்தை களுக்கு தடுப்பூசி போடும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அரசாங்கத்துக்கு ஆலோசனை வழங்கும் உயர்மட்ட மருத்துவக் குழு, பக்கவிளைவுகளைவிட பலன்களே அதிகம் என்று தெரிவித்துள்ளது.
கொரோனா கிருமியின்
மூலம் தெரியவில்லை
வாஷிங்டன்: கொவிட்-19 உருவானது எப்படி என்பதைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று அெமரிக்க உளவுத் துறை தெரிவித்துள்ளது. உயிரியல் ஆயுதமாக அது உருவாக்கப்படவில்லை. விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்குப் பரவியிருக்கலாம் அல்லது ஆய்வுக் கூடங்களிலிருந்து கசிந்திருக்கலாம் என்று கூறிய அமெரிக்க தேசிய உளவுத் துறை, உறுதியாக முடிவு செய்ய போதுமான விவரங்கள் இல்லை என்றது. கொவிட்-19 முதல் முதலில் சீனாவின் வூஹான் நகரிலிருந்து பரவியதால் அது பற்றிய விசாரணைக்கு சீனா முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கவில்லை.