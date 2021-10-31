தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
இரட்டைக் குழந்தையை எதிர்பார்க்கும் ரொனால்டோ

ரொனால்டோவின் இன்ஸ்டகிராம் படம். -

லிஸ்­பன்: தன்­னுடை வாழ்க்­கைத்­துணை இரட்­டைக் குழந்­தையை ஈன்­றெ­டுப்­பார் என்று போர்ச்­சு­கல் காற்­பந்து நட்சத்திரம் கிறிஸ்­டி­யானா ரொனால்டோ, 37, தெரி­வித்­துள்­ளார்.

ஜெர்­ஜினா ரோட்­ரிக்­ஸு­டன் தாம் இருக்­கும் புகைப்­ப­டம் ஒன்­றை­யும் அவர் தமது இன்ஸ்­ட­

கி­ரா­மில் பதி­வேற்றி உள்­ளார்.

"நாங்­கள் இரட்­டைக் குழந்­தை­களை எதிர்­பார்க்­கி­றோம் என்­பதை அறி­விப்­ப­தில் மகிழ்ச்சி அடை­கி­றேன். எங்­கள் இத­யங்­கள் அன்­பால் நிறைந்­துள்­ளன," என்று அவர் அந்­தப் பதி­வில் குறிப்­பிட்­டுள்­ளார். ரொனால்­டோ­வுக்கு ஏற்­கெனவே நான்கு குழந்­தை­கள் உள்­ளன. இவர்­களில் மூன்று குழந்­தை­கள் வாட­கைத் தாய் மூலம் பிறந்­தவை.

ஏழு குழந்­தை­கள் வேண்­டும் என 2017ஆம் ஆண்டு ரொனால்டோ தமது ஆசையை வெளிப்படுத்தி இருந்தார். அந்த ஆண்டில்தான் அவரது நேரடி முதல் குழந்தை பிறந்தது.