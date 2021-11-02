ஆக்லாந்தில் கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிப்பு
வெலிங்டன்: ஆக்லாந்து நகரத்தில் மேலும் ஒரு வாரத்திற்கு கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிக்கப்படுவதாக நியூசிலாந்து அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது. அதன் பிறகு சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் என்று அந்நாட்டு பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டென் கூறினார்.
கிருமித்தொற்றுக்கு எதிராக நியூசிலாந்து போராடி வரும் வேளையில், சில்லறை கடைகள், நூலகங்கள், அருங்காட்சியகங்கள் போன்றவை நவம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றார் அவர்.
ரயிலில் தாக்குதல்; 17 பேர் காயம்
தோக்கியோ: ஜப்பான் தலைநகர் தோக்கியோவில் கோமாளி உடையணிந்த ஆடவர் ஒருவர் ரயிலில் மேற்கொண்ட தாக்குதலில் 17 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். நேற்று முன்தினம் நடந்த இத்தாக்குதலில் காயமடைந்த மூவரின் நிலைமை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. பயணிகள் சிலர் ரயிலில் இருந்து ஏறிகுதித்து வெளியேற முற்படும் காணொளிக் காட்சிகள் இணையத்தில் பகிரப்பட்டன.
கம்போடியாவில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்வு
கம்போடியாவில் தடுப்பூசி இலக்கு எட்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அங்கு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படுவதாக அதன் பிரதமர் ஹுன் சென் சொன்னார். ஆசியாவிலேயே அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக உள்ள கம்போடியாவில் இதுவரை கிட்டத்தட்ட
86 விழுக்காட்டினர் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
16 மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள்தொகையைக் கொண்ட கம்போடியாவில், இரண்டு மில்லியன் மக்களுக்கு, கூடுதல் தடுப்பூசியும் போடப்பட்டுள்ளது.
கிருமித்தொற்றை நிரந்தர நோயாக கையாளத் தயாராகும் மலேசியா
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றை நிரந்தர நோயாகக் கையாளும் நிலைக்குச் செல்வது குறித்து அந்நாட்டின் துணை சுகாதார அமைச்சர் ஆரோன் அகோ டகாங் விளக்கமளித்துள்ளார்.
நாளொன்றுக்கு 1,200க்கும் குறைவான கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள், 10க்கும் குறைவான மரணங்கள் என தொடர்ந்து ஏழு நாட்களுக்குப் பதிவாகும்போதுதான் கிருமித்தொற்றை நிரந்தர நோயாகக் கையாள மலேசியா தயாராக உள்ளதாக அறிவிக்கப்படக்கூடும் என்றார் அவர்.
அத்துடன் மருத்துவமனைப் படுக்கைகளின் பயன்பாடு
30 விழுக்காட்டிற்கும், தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவின் பயன்பாடு
10 விழுக்காட்டிற்கும் குறைவாகவும் இருக்கவேண்டும் என்றும் அவர் சொன்னார்.