தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

தீபாவளி நெரிசல்: போலிஸ் ஆலோசனை, எச்சரிக்கை

1 mins read
17c493bc-08c4-4e1e-82ef-e232e972ebca
-

தீபா­வ­ளித் திரு­நா­ளை­யொட்டி சிராங்­கூன் சாலை­யில் அதிக போக்­கு­வ­ரத்து நெரி­சல் ஏற்­படும் என்று எதிர்­பார்க்­கப்­

ப­டு­வ­தால் சாலை­யைப் பயன்­ப­டுத்­து­ப­வர்­கள் மாற்று வழி­க­ளுக்குத் திட்­ட­மி­டு­

மா­றும் எச்­ச­ரிக்­கை­யு­டன் வாக­னங்­களை ஓட்­டு­மா­றும் கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்டுள்­ள­னர். லிட்­டில் இந்­தி­யா­வில் தீபா­வ­ளிக் கொண்­டாட்­டங்­கள் தொடர்­பில் போலி­சார் விடுத்­துள்ள ஆலோ­ச­னைக் குறிப்­பில், பாதிக்­கப்­பட்ட சாலை­களில் போக்­கு­வ­ரத்தை ஒழுங்­கு­ப­டுத்த துணை போலிஸ் அதி­கா­ரி­கள் நிறுத்­தப்­ப­டு­வார்­கள் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்டுள்­ளது.

சட்­ட­வி­ரோத வாகன நிறுத்­தத்­திற்கு எதி­ரா­கக் கடு­மை­யான நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­படும் என்­றும் போலிஸ் எச்­ச­ரித்துள்­ளது. மேலும், கூட்ட நெரி­ச­லில் குற்­றங்­கள் நடை­பெ­றக்­கூ­டும் என்­ப­தால் பொது­மக்­கள் விழிப்­பு­டன் இருக்­கு­மா­றும் அவர்­கள் கேட்­டுக் கொண்­டுள்­ள­னர்.

பொது­மக்­கள் தங்­க­ளது உடை­மை­க­ளைப் பத்­தி­ர­மா­கப் பார்த்­துக்கொள்­ளு­மா­றும் அதி­க­மான நகை­கள் அணிந்து செல்­வதை­யும் தேவைக்கு மிகுந்த பணம் எடுத்­துச் செல்­வ­தை­யும் தவிர்க்­கு­மா­றும் போலி­சார் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

"சந்­தே­கத்­திற்­கு­ரிய, குற்ற நட­வ­டிக்­கை­க­ளைச் சந்­திக்க நேர்ந்­தால் உட­ன­டி­யாக 999 என்­ற எண்ணை அழைக்­க­வேண்­டும்.

"மத்­தாப்­பு­க­ளைக் கொண்டு தயா­ரிக்­கப்­படும் வெடி­ம­ருந்­துக் கரு­வி­கள் ஆபத்­தா னவை. தீச் சம்­ப­வத்தை ஏற்­

ப­டுத்­தக்­கூ­டி­யவை. இது­போன்ற கரு­வி­க­ளைப் பயன்

­ப­டுத்­து­வோ­ருக்கு ஓராண்டு வரை­யி­லான சிறைத் தண்­டனை, அதி­க­பட்­ச­மாக $5,000 அப­ரா­தம் ஆகி­யன விதிக்­கப்­ப­ட­லாம்.

இச்­சம்­ப­வம் மூலம் யாருக்­கே­னும் காயம் ஏற்­பட்­டால் குற்­ற­வா­ளி­க­ளுக்கு ஏழாண்டு வரை­யி­லான சிறைத் தண்­டனை விதிக்­கப்­ப­ட­லாம் என்­றும் போலி­சா­ரின் அறிக்­கை­யில் குறிப்­பி­டப்­பட்டு உள்­ளது.

தீபா­வ­ளி­யை­யொட்டி லிட்­டில் இந்­தி­யா­வில் அதிக வரு­கை­யா­ளர்­கள் எதிர்­பார்க்­கப் படு­வ­தை­யொட்டி புதிய பாது­காப்பு நிர்­வாக நடை­மு­றை­கள் அறி­விக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தன. அத­னைத் தொடர்ந்து போலி­சின் ஆலோ­ச­னை­யும் எச்­ச­ரிக்­கை­யும் வந்­து­ள்ளது.