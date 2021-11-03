தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
ஆசிரியர்களின் பணிச்சுமையை குறைக்க அதிக நீக்குப்போக்கு

ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பணிச்சு­மை­யையும் மனச்சுமையையும் குறைக்குமாறு பள்ளி தலைமை ஆசி­ரி­யர்­களை கல்வி அமைச்சு கேட்­டுக்­கொண்­டுள்­ளது. பணிக்­குத் தயா­ராக உள்ள ஆசி­ரி­யர்­கள், அவர்­க­ளுக்­கான வேலை நேரம் போன்றவை தொடர்­பில் தெளி­வான தக­வல்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தன் மூலம் பணிச்­சு­மையை அவர்­கள் குறைக்­க­லாம் என்றது அது.

நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் உறுப்­பி­னர்­கள் எழுப்­பிய கேள்­வி­க­ளுக்­குப் பதி­ல­ளித்­து கல்வி அமைச்­சர் சான் சுன் சிங் உரை­யாற்­றி­னார்.

"பள்ளி நேரத்­திற்­குப் பின்­னர், மாண­வர்­க­ளின் பாது­காப்பு மற்­றும் நலன் சம்­பந்­தப்­பட்ட அவ­ச­ரம் தவிர இதர நேரங்­களில் பெற்­றோர்-பள்ளி அலு­வ­லர்­கள் தொடர்­பு­க­ளைத் தவிர்ப்­பது பற்றி பள்­ளித் தலைமை ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு வழி­காட்­டிக் குறிப்­பு­கள் வழங்­கப்­பட்டுள்­ளன.

"வேலை நேரம், சொந்த நேரம் ஆகி­ய­வற்­றுக்கு இடை­யி­லான தெளி­வின்­மை­யைக் குறைக்க இது உத­வும்," என்­றார் அவர்.

ஒவ்­வோர் ஆண்­டும் மன அழுத்­தத்­தால் பாதிக்­கப்­படும் அல்­லது மன­ந­லப் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்கு ஆளா­கும் ஆசி­யர்­க­ளின் எண்­ணிக்கை பற்றி பைனி­யர் தொகுதி உறுப்­பி­னர் பேட்­ரிக் டே கேள்வி எழுப்­பி­னார். ஆசிரியர்களின் உள­வி­யல் பிரச்சி­னை­க­ளைக் குறைக்க எடுக் கப்பட்ட நட­வ­டிக்­கை­கள் என்ன என்­றும் அவர் வின­வி­னார்.

அதே­போல, ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பணிச்­சுமை அதி­க­ரித்­துள்­ளதா என்று வின­விய ஜாலான் புசார் குழுத்­தொ­குதி உறுப்­பி­னர் டாக்­டர் வான் ரிஸால், ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் மன­ந­லத்­துக்­காக எடுக்­கப்­பட்ட நட­வ­டிக்­கை­கள் பற்­றி­யும் கேட்­டி­ருந்­தார்.

கொவிட்-19 கொள்­ளை­நோய் பர­வல் தொடங்­கி­ய­தில் இருந்து புதிய அழுத்­தங்­கள் கார­ண­மாக ஆசி­ரி­யர்­க­ளி­டையே மன­ந­லப் பிரச்­சி­னை­கள் அதி­க­ரித்­தி­ருப்­ப­தாக வெளி­யான தக­வல்­க­ளைத் தொடர்ந்து உறுப்­பி­னர்­கள் இது­போன்ற கேள்­வி­களை மன்­றத்­தில் எழுப்­பி­னர். மாண­வர்­கள் பாது­காப்­பு­டன் கல்வி கற்­பதை உறுதி செய்­ வ­தில் ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பொறுப்­பு­கள் அதி­க­ரித்­தி­ருப்­பதாக திரு சான் ஒப்­புக்­கொண்­டார். நேரடி வகுப்­பு­கள், இணைய வகுப்­பு­கள் என்று வெவ்­வேறு சூழ்­நி­லை­களில் பணி­யாற்­று­வ­தோடு பள்­ளி­யில் யாருக்­கே­னும் தொற்று ஏற்­பட்­டால் அவர்­க­ளு­டன் தொடர்­பில் இருந்­த­வர்­க­ளைக் கண்­ட­றி­யும் வேலை­யும் ஆசி­ரி­யர்­க­ளு­டை­ய­தாகிவிட்­ட­தாக அமைச்­சர் சொன்­னார்.

எனவே ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பணிச்­சு­மை­யைக் குறைக்க அதிக

நீக்­குப்­போக்­கு­டன் நடந்­து­கொள்­ளு­மா­றும் தொழில்­நுட்­பங்­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­து­மா­றும் பள்­ளி­கள் கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்டு உள்­ள­தாக அவர் கூறி­னார். சுகா­தார அமைச்­சின் நடைமு­றை­கள் கணி­ச­மாக எளி­மைப்­ப­டுத்­தப்­பட்டுள்­ள­தால் தொடர்­புத் தட­யம் அறி­வது தொடர்­பான பணிச்­சுமை தற்­போது குறைந்­தி­ருப்­ப­தா­க­வும் திரு சான் தெரி­வித்­தார்.

கொள்­ளை­நோய் பர­வ­லுக்கு முன்பு வரை ஆண்­டு­தோ­றும் சரா­

ச­ரி­யாக 50 பள்ளி அலுவலர்கள் கல்வி அமைச்­சின் மனநல ஆலோ­ச­கர்­க­ளின் உத­வியை நாடி வந்த நிலை­யில் கடந்த ஆண்டு முதல் அந்த எண்­ணிக்கை 80க்கு உயர்ந்­தி­ருப்­ப­தா­க அவர் கூறினார்.