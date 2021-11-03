மத்திய சேம நிதி விதிகள் தொடர்ந்து எளிமையாக்கப்படும். அவை உறுப்பினர்களுக்கு சுமூகமாக செயல்படுத்தப்படுவதை மத்திய சேம நிதிக் கழகம் உறுதி செய்யும் என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், மத்திய சேம நிதியைத் திரும்பப் பெறும் வயதிலோ அல்லது பணம் செலுத்தும் வயதிலோ எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
"நாங்கள் தொடர்ந்து விதிகளை எளிதாக்குவோம் மற்றும் மசே நிதி உறுப்பினர்களுக்கான தகவல் தொடர்புகளை மேம்படுத்துவோம்.
"கொள்கைகளை எளிமையாக்குவதற்கும் செயல்முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் அப்பால், மத்திய சேம நிதிக் கழகம் அதன் பொதுக் கல்வி மற்றும் மக்களை அடையும் முயற்சிகளை தொடர்ந்து வலுப்படுத்தும்," என்றும் டாக்டர் கூறினார்.
உறுப்பினர்களுக்கு அவர்களின் சொந்தக் கணக்கை முதலிடுவதன் நன்மைகள் மற்றும் அவர்களின் அன்புக்குரியவர்களின் நன்மைகள் மற்றும் உறுப்பினர்களின் மரணத்தின்போது மத்திய சேம நிதி பணத்தின் வழங்கீட்டைத் தெளிவுபடுத்துதல் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
மத்திய சேம நிதி உறுப்பினர்கள் பயனாளிகளை பரிந்துரைக்க ஊக்கப்படுத்தப்படுவார்கள். அதே நேரத்தில் திருமணத்தின்போது அத்தகைய நியமனங்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன என்பதையும் அது தெளிவுபடுத்தும்.
விவாகரத்து பெற்றவர்கள் தங்கள் பரிந்துரைகளை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான அறிவிப்பை அனுப்ப மார்சிலிங்-யூ டீ குழுத்தொகுதி உறுப்பினர் ஹேனி சோ பரிந்துரைத்த யோசனையை அரசாங்கம் ஆராயும் என்றும் அவர் கூறினார்.
மத்திய சேம நிதி சட்டத்தின் மாற்றங்கள் மத்திய சேம நிதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறுதல் அல்லது மூத்தோர் ஆதரவுத் திட்டம் போன்ற பிற சமூக ஆதரவு திட்டங்களுக்கான விதிகளை பாதிக்காது என்றும் டாக்டர் டான் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.
"பணம் செலுத்துவதற்கான தகுதி பெறும் வயதை மாற்ற அரசாங்கம் பரிந்துரைக்கவில்லை. பணம் செலுத்துவதற்கான தகுதி பெறும் வயது ஓய்வூதியம் அல்லது மறுவேலைவாய்ப்பு வயதுடன் இணைக்கப்படவில்லை," என்று டாக்டர் டான் கூறினார்.