'மத்திய சேம நிதி விதிகள் எளிமையாக்கப்படும்'

மத்­திய சேம நிதி விதி­கள் தொடர்ந்து எளி­மையாக்கப்படும். அவை உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு சுமூ­க­மாக செயல்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வதை மத்­திய சேம நிதிக் கழ­கம் உறுதி செய்­யும் என்று மனி­த­வள அமைச்­சர் டான் சீ லெங் நேற்று நாடாளு­மன்­றத்­தில் தெரி­வித்­தார்.

உறுப்­பி­னர்­க­ளின் கேள்­வி­க­ளுக்கு பதி­ல­ளித்த அவர், மத்­திய சேம நிதி­யைத் திரும்­பப் பெறும் வய­திலோ அல்­லது பணம் செலுத்­தும் வய­திலோ எந்த மாற்­ற­மும் இல்லை என்று மீண்­டும் வலி­யு­றுத்­தி­னார்.

"நாங்­கள் தொடர்ந்து விதி­களை எளி­தாக்­கு­வோம் மற்­றும் மசே நிதி உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்­கான தக­வல் தொடர்­பு­களை மேம்­படுத்து­வோம்.

"கொள்­கை­களை எளி­மை­யாக்கு­வ­தற்­கும் செயல்­மு­றை­களை ஒழுங்­கு­ப­டுத்­து­வ­தற்­கும் அப்­பால், மத்­திய சேம நிதிக் கழ­கம் அதன் பொதுக் கல்வி மற்­றும் மக்­களை அடை­யும் முயற்­சி­களை தொடர்ந்து வலுப்­ப­டுத்­தும்," என்­றும் டாக்­டர் கூறி­னார்.

உறுப்­பி­னர்­க­ளுக்கு அவர்­க­ளின் சொந்­தக் கணக்கை முத­லி­டு­வ­தன் நன்­மை­கள் மற்­றும் அவர்­க­ளின் அன்­புக்­கு­ரி­ய­வர்­க­ளின் நன்­மை­கள் மற்­றும் உறுப்­பி­னர்­க­ளின் மர­ணத்­தின்­போது மத்­திய சேம நிதி பணத்­தின் வழங்­கீட்­டைத் தெளி­வு­ப­டுத்­து­தல் ஆகி­யவை இதில் அடங்­கும்.

மத்­திய சேம நிதி உறுப்­பி­னர்­கள் பய­னா­ளி­களை பரிந்­து­ரைக்­க ஊக்­கப்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­வார்­கள். அதே நேரத்­தில் திரு­ம­ணத்­தின்­போது அத்­த­கைய நிய­ம­னங்­கள் ரத்து செய்­யப்­ப­டு­கின்­றன என்­ப­தை­யும் அது தெளி­வு­ப­டுத்­தும்.

விவா­க­ரத்து பெற்­ற­வர்­கள் தங்­கள் பரிந்­து­ரை­களை மறு­ப­ரி­சீலனை செய்­வ­தற்­கான அறி­விப்பை அனுப்ப மார்­சி­லிங்-யூ டீ குழுத்­தொ­குதி உறுப்­பி­னர் ஹேனி சோ பரிந்­து­ரைத்த யோச­னையை அர­சாங்­கம் ஆரா­யும் என்­றும் அவர் கூறி­னார்.

மத்­திய சேம நிதி சட்டத்தின் மாற்றங்கள் மத்­திய சேம நிதித் தொகையைத் திரும்பப் பெறுதல் அல்லது மூத்தோர் ஆதரவுத் திட்டம் போன்ற பிற சமூக ஆதரவு திட்டங்களுக்கான விதிகளை பாதிக்காது என்றும் டாக்டர் டான் மீண்டும் வலியுறுத்தினார்.

"பணம் செலுத்துவதற்கான தகுதி பெறும் வயதை மாற்ற அரசாங்கம் பரிந்துரைக்கவில்லை. பணம் செலுத்துவதற்கான தகுதி பெறும் வயது ஓய்வூதியம் அல்லது மறுவேலைவாய்ப்பு வயதுடன் இணைக்கப்படவில்லை," என்று டாக்டர் டான் கூறினார்.