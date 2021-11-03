வீட்டுக் காவலில் மெகபூபா முஃப்தி
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் பயங்கரவாத அமைப்புகளின் தாக்குதல் நடவடிக்கைகள் அண்மைய சில வாரங்களாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், அம்மாநில முன்னாள் முதல்வர் மெகபூபா முஃப்தி வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அண்மையில் பாதுகாப்புப் படையினரால் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் அனந்தநாக் பகுதியைச் சேர்ந்த இளையர் பலியானார். இதையடுத்து அவரது குடும்பத்தாரை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு கூற இருப்பதாக மக்கள் ஜனநாயக கட்சித் தலைவரான மெகபூபா முஃப்தி தெரிவித்திருந்தார்.இதையடுத்து, அவரைத் தடுக்கும் விதமாக வீட்டுக்காவலில் வைத்துள்ளதாக ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.அண்மைக்காலமாக மத்திய அரசையும் காஷ்மீர் பாதுகாப்புப் படையினரையும் மெகபூபா கடுமையாகச் சாடி வருகிறார்.
போதைப்பொருள் வழக்கு: ஆர்யன் கான் வழக்கில் மேலும் ஐவருக்கு பிணை
மும்பை: போதைப் பொருள் வழக்கில் ஆர்யன் கான் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அதே வழக்கில் சிக்கியுள்ள மேலும் ஐந்து பேருக்கு மும்பை சிறப்பு நீதிமன்றம் பிணை வழங்கியது. சொகுசு கப்பலில் வைத்து கைது செய்யப்பட்ட நடிகர் ஷாருக் கானின் மகனான ஆர்யன் கானுக்கு போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலுடன் தொடர்பு இருப்பதாகவும் மத்திய போதைப் பொருள் தடுப்புப்பிரிவு குற்றம்சாட்டி உள்ளது. இந்த வழக்கில் மூன்று முறை பிணை மனுக்கள் தாக்கல் செய்த பிறகே ஆர்யன் உள்ளிட்ட மூன்று பேருக்கு பிணை கிடைத்தது. இந்நிலையில், இதே வழக்கில் சிக்கியுள்ள மேலும் ஐந்து பேர் தற்போது பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
2.2 மில்லியன் 'வாட்ஸ் அப்' கணக்குகள் ஒரே மாதத்தில் முடக்கம்
புதுடெல்லி: கடந்த செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் இந்தியாவில் 2.2 மில்லியன் 'வாட்ஸ் அப்' கணக்குகள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக செப்டம்பர் மாதம் 560 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. முடக்கப்பட்ட கணக்குகளில் 95 விழுக்காடு போலியானவை என 'வாட்ஸ் அப்' நிர்வாகத் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கேரளா: ஸ்வப்னாவுக்குப் பிணை
திருவனந்தபுரம்: கேரள தங்கக் கடத்தில் வழக்கில் குற்றம்சாட் டப்பட்டுள்ள ஸ்வப்னா சுரேஷுக்கு கேரள உயர் நீதிமன்றம் நேற்று பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டது. முன்னதாக சுங்கத்துறை யும் அமலாக்கத்துறையும் இவர் மீது தொடுத்துள்ள வழக்குகளில் பிணை கிடைத்துவிட்டது. இதையடுத்து ஸ்வப்னா சிறையிலிருந்து ஓரிரு நாளில் வெளிவரவுள்ளார்.
குண்டுவெடிப்பு: நால்வருக்கு தூக்கு
பாட்னா: பாட்னா குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்ட நால்வருக்கும் தேசிய புலனாய்வு முகவை நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்துள்ளது. கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு பாட்னாவில் உள்ள பெரிய திடலில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பாஜக பிரதமர் வேட்பாளராக பங்கேற்றார் மோடி. அப்போது ஆறு வெடிகுண்டுகள் வெடித்ததில் ஆறு பேர் பலியாகினர். ஏராளமானோர் படுகாயம் அடைந்தனர். இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஒன்பது பேர் குற்றவாளிகள் என கடந்த வாரம் நீதிபதி அறிவித்தார். இந்நிலையில், நால்வருக்குத் தூக்குத் தண்டனையும் மூவருக்கு பத்தாண்டு சிறைத்தண்டனையும் இருவருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரசார் போராட்டம்: எதிர்ப்பு தெரிவித்த நடிகரின் கார் மீது தாக்கு
திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பெட்ரோல், டீசல் விலையைக் கண்டித்து காங்கிரசார் நடத்திய போராட்டத்தின்போது முன்னணி மலையாள நடிகர் ஜோஜு ஜார்ஜின் கார் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் எர்ணாகுளம் பகுதியில் தேசிய நெடுஞ்சாலையை மறித்து காங்கிரசார் போராட்டம் நடத்தினர். இதனால் ஆறு கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு வாகனங்கள் வரிசையாக நின்றதால் போக்குவரத்து நிலைகுத்தியது. அப்போது அவ்வழியே சென்ற ஜோஜு ஜார்ஜ், அங்கிருந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகிகளிடம் முறையிட்டார். மறியல் காரணமாக மக்களுக்கு இடையூறு நேர்வதாக அவர் கூறியதைக் கேட்டு ஆவேசமடைந்த காங்கிரசார், அவரது காரின் கண்ணாடிகளை அடித்து நொறுக்கியதாக ஊடகச் செய்தி தெரிவிக்கிறது. ஜோஜு ஜார்ஜ் மது அருந்திவிட்டு ரகளை செய்ததாக காங்கிரசார் குற்றம்சாட்டினர். எனினும், மருத்துவப் பரிசோதனையில் அவர் மது அருந்தவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது.