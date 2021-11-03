நியூசிலாந்தில் மேலும் ஒரு பகுதி முடக்கம்
வெலிங்டன்: நியூசிலாந்தின் வடக்குப் பகுதியில் உள்ள நார்த்லாந்து நகரம் முடக்கப்படுகிறது. அப்பகுதியில் தொடர்பு தடமறியாத இரண்டு கிருமிப் பரவல் சம்பவங்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அங்கு மூன்றாம் கட்ட முடக்கநிலை கொண்டு வரப்படுகிறது. இப்பகுதியில்
64 விழுக்காட்டினர் மட்டுமே தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டுள்ளனர்.
நஜிப், முகைதீன் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களுக்கு அபராதம்
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவின் முன்னாள் பிரதமர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சிகளில் கொவிட்-19 கட்டுப்பாடுகள் கடைப்பிடிக்கப்படாததால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
முகைதீன் யாசின் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த மலாக்கா பெரிக்கத்தான் நேஷனலுக்கு
20,000 ரிங்கிட்டும் நஜிப்பின் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த ஒருவருக்கு 4,000 ரிங்கிட் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது.
அதேசமயம், முகைதீனோ, நஜிப்போ மலாக்காவிற்குச் சென்றிருந்தபோது அரசியல் கூட்டங்களுக்கு எதிரான தடை எதையும் மீறவில்லை என்றும் சுகாதார அமைச்சு கூறியது.
தாய்லாந்து முன்னாள் பிரதமரின் மகள் பிரதமர் பதவிக்குப் போட்டியிடக்கூடும்
பேங்காக்: தாய்லாந்து முன்னாள் பிரதமர் தக்சின் ஷினவத்ராவின் இளைய மகள் தாய்லாந்தின் மிகப்பெரிய எதிர்க்கட்சியான பியூ தாய் கட்சி ஆலோசனைக் குழுத் தலைவராகப் பதவி ஏற்றுள்ளார். இது ஷினவத்ரா குடும்பம் மீண்டும் அரசியலுக்கு வருவது குறித்த வதந்தியைக் கிளப்பியுள்ளது. தாய்லாந்து பிரதமர் பதவிக்கு அவர் போட்டியிடக்கூடும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
சிட்னி நகரில் முன்னதாகவே கூடுதல் தளர்வுகள் அறிவிப்பு
சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டவர்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் குறிப்பிட்ட தேதிக்கு முன்னதாக அடுத்த வாரமே தளர்த்தப்படவுள்ளன.
முன்பு இந்தத் தளர்வுகள் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி கொண்டு வரப்படும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. நவம்பர் 8ஆம் தேதி முதல் அவர்கள், விருந்தினர்களை வரவேற்பதற்கான எண்ணிக்கை கட்டுப்பாடு கிடையாது.
மாறாக, தடுப்பூசி போடாதவர்களுக்கான தடை தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 15ஆம் தேதி வரை அல்லது நியூ சவூத் வேல்ஸில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டோர் விகிதம் 95 விழுக்காட்டை எட்டும் வரையில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளாதோர் உணவகங்கள், உடற்பயிற்சிக் கூடங்கள், மதுக்கூடங்கள் போன்ற இடங்களுக்குச் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்படும்.
மக்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதை அதிகரிக்கும் நோக்கில் ஆஸ்திரேலிய அதிகாரிகள் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்துள்ளனர்.