புத்தாடை, பலகாரம், பட்டாசு என மகிழ்ச்சித் திருநாளாகக் கொண்டாடப்படும் தீபாவளித் திருநாள் நாளை கொண்டாடப்பட உள்ளது.
இந்த நன்னாளில் அதிகாலை யில் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப் பதை இந்திய மக்கள் ஒரு பாரம்பரியச் சடங்காகப் பின்பற்றி வருகின்றனர்.
தீபாவளி அன்று நீராடுவதை 'புனித நீராடல்' என்று முன்ேனார் கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
'புனித நீராடல்' என்று சொல் வதற்கு முக்கிய காரணம், அன்றைய தினம் அதிகாலையில் அனைத்து இடங்களிலும் உள்ள தண்ணீரில் கங்கையும் காவிரித் தாயும் இருப்பதாக ஓர் ஐதீகம்.
அதேபோல் எண்ணெய்யில் லட்சுமியும் அரப்புப் பொடியில் சரஸ்வதியும் குங்குமத்தில் கௌரியும் சந்தனத்தில் பூமாதேவியும் புத்தாடைகளில் மஹா விஷ்ணுவும் வசிப்பதாகவும் நம்பிக்கை உள்ளது.
விடியற்காலையில் மூத்தோர் எண்ணெய் வைத்தவுடன் 15 முதல் 30 நிமிடத்திற்குள் மிதமான வெந்நீரில் குளித்துவிட வேண்டும்.
தலைகுளிப்பதற்கு ஷாம்புவை தவிர்த்து சீயக்காய் பயன்படுத்த லாம். குளித்தபிறகு குளிர்ச்சியான உணவுகளைத் தவிர்க்கவேண்டும். இந்த எண்ணெய்க் குளியலினால் கிடைக்கும் நன்மைகளும் ஏராளம்.
உடல் உஷ்ணம் தணியும்.
சருமம் வறண்டு போகாமல் மென்மையாக இருக்கும்.
உடல் சோர்வு, உடல் வலி நீங்கும்.
நல்ல உறக்கத்தைத் தூண்டும்.
கண்களுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்படுவதால் தெளிவான கண்பார்வைக்கும் பயனளிக்கிறது.
உடல் வெப்பத்தினால் ஏற்படும் நோய்களையும் தடுக்கும்.
எண்ணெய்க் குளியல் என்றாலே நல்லெண்ணெய்தான். அதிலும் சுத்தமான மரச்செக்கு நல்லெண் ணெய்யைப் பயன்படுத்துவது சிறந்தது. எனவே, நன்மைகளின் சுரங்கமாக விளங்கும் இந்த எண்ணெய்க் குளியலை இந்த தீபாவளி முதல் வாரந்ேதாறும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்கின்றனர் தமிழக சித்த மருத்துவர்களான விக்ரம்குமார், பேச்சி ஆகியோர்.
அரசு சித்த மருத்துவரான பேச்சி தமிழக ஊடகங்களுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில், "நல்லெண் ெய்க் குளிலால் நரம்புகளின் செயல்பாடு அதிகரிக்கும். சரும அழுக்குகள் நீங்கும். உடல்சூடு தணிந்து உடலுக்கு உற்சாகமும் சருமத்துக்கு பொலிவும் தரும்.
"நல்லெண்ணெய்யைக் காய்ச்சத் துவங்கி சிறிது சூடானவுடன், சிறிதளவு சின்னவெங்காயம், சீரகம், மிளகு ஆகியவற்றை அதில் இடித்து சேர்த்து வெங்காயம் நன்றாக முறுவலான நிலைக்கு வரும் வரை சூடேற்றி, ஆறிய பின்பு ஒரு அரை கையளவு எண்ணெய்யை எடுத்து உச்சந்தலையில் வைத்து சூடு பறக்க தேய்த்தும் உடல்முழுவதும் இந்த எண்ணெய்யை மசாஜ் செய்தும் வாரம் ஒருமுறையாவது குளிக்கவேண்டும்.
"வெதுவெதுப்பான நல்லெண்ணெய்யை உச்சந்தலையில் முதலில் வைத்து, உடலில் தேய்த்துவிட்டு உள்ளங்கால்களில் கடைசியாக தேய்க்கவேண்டும். அரைமணிநேரம் ஊறிய பிறகே வெதுவெதுப்பான நீரில் குளிக்கவேண்டும். குளிப்பதற்கு அரப்பு, சீயக்காய்தான் பயன்படுத்தவேண்டும்.
"இந்த எண்ணெய்க் குளியல் அழகு, ஆரோக்கியம், ஐஸ்வர்யம் மூன்றுடனும் தொடர்புள்ளது," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.