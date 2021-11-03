தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

உடல்நலம் காக்கும் நல்லெண்ணெய்க் குளியல்

2 mins read
6eecfd3a-5aff-4244-8fca-2ddc65f8863e
சிறார்களின் தலை முதல் பாதம் வரை நல்லெண்ணெய் தேய்த்துவிட்டு, வெந்நீரில் சிறிதளவு சந்தனம், மஞ்சள் கலந்து குளிப்பாட்டுவதை பாரம்பரியமாக பின்பற்றி வருகின்றனர் பெற்றோர். இப்படி சந்தனம், மஞ்சள் தூள் போடுவதால் அந்த நீரில் கங்கை எழுந்தருளு வதாக ஐதீகம்.படம்: ஊடகம் -

புத்­தாடை, பல­கா­ரம், பட்­டாசு என மகிழ்ச்­சித் திரு­நா­ளா­கக் கொண்­டா­டப்­படும் தீபா­வ­ளித் திரு­நாள் நாளை கொண்­டா­டப்­பட உள்­ளது.

இந்த நன்­னா­ளில் அதி­காலை யில் எண்­ணெய் தேய்த்­துக் குளிப் பதை இந்திய மக்கள் ஒரு பாரம்­ப­ரி­யச் சடங்­கா­கப் பின்­பற்றி வருகின்றனர்.

தீபா­வளி அன்று நீரா­டு­வதை 'புனித நீரா­டல்' என்று முன்ேனார் கள் குறிப்­பிட்­டுள்­ள­னர்.

'புனித நீரா­டல்' என்று சொல் வதற்­கு முக்கிய கார­ணம், அன்­றைய தினம் அதி­கா­லை­யில் அனைத்து இடங்­க­ளி­லும் உள்ள தண்­ணீ­ரில் கங்­கை­யும் காவி­ரித் தாயும் இருப்­ப­தாக ஓர் ஐதீ­கம்.

அதே­போல் எண்­ணெய்­யில் லட்­சு­மி­யும் அரப்­புப் பொடி­யில் சரஸ்­வதி­யும் குங்­கு­மத்­தில் கௌரி­யும் சந்­த­னத்­தில் பூமாதேவி­யும் புத்­தா­டை­களில் மஹா விஷ்­ணு­வும் வசிப்­ப­தா­க­வும் நம்­பிக்கை உள்­ளது.

விடியற்காலையில் மூத்தோர் எண்­ணெய் வைத்தவுடன் 15 முதல் 30 நிமி­டத்­திற்­குள் மிதமான வெந்நீரில் குளித்­து­விட வேண்­டும்.

தலைகுளிப்பதற்கு ஷாம்­புவை தவிர்த்து சீயக்­காய் பயன்­படுத்த லாம். குளித்தபிறகு குளிர்ச்­சி­யான உண­வு­க­ளைத் தவிர்க்­க­வேண்­டும். இந்த எண்­ணெய்க் குளி­ய­லி­னால் கிடைக்­கும் நன்­மை­களும் ஏரா­ளம்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ உடல் உஷ்­ணம் தணி­யும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சரு­மம் வறண்டு போகா­மல் மென்­மை­யாக இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ உடல் சோர்வு, உடல் வலி நீங்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ நல்ல உறக்­கத்தைத் தூண்­டும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ கண்­க­ளுக்கு குளிர்ச்சி ஏற்­ப­டு­வ­தால் தெளிவான கண்­பார்­வைக்­கும் பயனளிக்கிறது.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ உடல் வெப்­பத்­தி­னால் ஏற்­படும் நோய்­க­ளையும் தடுக்­கும்.

எண்­ணெய்க் குளி­யல் என்­றாலே நல்­லெண்­ணெய்­தான். அதி­லும் சுத்­த­மான மரச்­செக்கு நல்­லெண் ணெய்யைப் பயன்­ப­டுத்­து­வது சிறந்­தது. எனவே, நன்­மை­க­ளின் சுரங்­க­மாக விளங்கும் இந்த எண்­ணெய்க் குளி­யலை இந்த தீபா­வ­ளி முதல் வாரந்ே­தா­றும் பழக்­கப்படுத்திக் கொள்­ளுங்­கள் என்­கின்­ற­னர் தமி­ழக சித்த மருத்­து­வர்­களான விக்­ரம்­கு­மார், பேச்சி ஆகி­யோர்.

அரசு சித்த மருத்­து­வரான பேச்சி தமிழக ஊடகங்களுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில், "நல்லெண் ெய்க் குளிலால் நரம்­பு­க­ளின் செயல்­பாடு அதி­க­ரிக்­கும். சரும அழுக்­கு­கள் நீங்­கும். உடல்­சூடு தணிந்து உட­லுக்கு உற்­சாகமும் சரு­மத்­துக்கு பொலிவும் தரும்.

"நல்­லெண்­ணெய்யைக் காய்ச்சத் துவங்கி சிறிது சூடா­ன­வு­டன், சிறி­த­ளவு சின்­ன­வெங்­கா­யம், சீர­கம், மிளகு ஆகியவற்றை அதில் இடித்து சேர்த்து வெங்­கா­யம் நன்­றாக முறு­வ­லான நிலைக்கு வரும் வரை சூடேற்றி, ஆறிய பின்பு ஒரு அரை கைய­ளவு எண்­ணெய்யை எடுத்து உச்­சந்­தலை­யில் வைத்து சூடு பறக்க தேய்த்­தும் உடல்­மு­ழு­வ­தும் இந்த எண்­ணெய்யை மசாஜ் செய்­தும் வாரம் ஒரு­முறையாவது குளிக்­க­வேண்­டும்.

"வெதுவெதுப்­பான நல்­லெண்­ணெய்யை உச்­சந்­த­லை­யில் முத­லில் வைத்து, உடலில் தேய்த்துவிட்டு உள்­ளங்­கால்­களில் கடை­சி­யாக தேய்க்கவேண்­டும். அரை­மணி­நேரம் ஊறிய பிறகே வெதுவெதுப்­பான நீரில் குளிக்கவேண்­டும். குளிப்­ப­தற்கு அரப்பு, சீயக்­காய்­தான் பயன்­படுத்தவேண்­டும்.

"இந்த எண்­ணெய்க் குளி­ய­ல் அழகு, ஆரோக்­கி­யம், ஐஸ்­வர்­யம் மூன்­று­ட­னும் தொடர்புள்­ளது," என்று அவர் கூறியுள்ளார்.