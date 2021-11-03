தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

சிறார்களின் மனதைப் புரிந்து கலைப்படைப்பை செய்பவர்

2 mins read
6f242462-11e0-46a4-86e1-f9648430d759
-

கி.ஜனார்த்­த­னன்

சிறார்­களை உல­கத்­திற்கு அறி­மு­கப்­ப­டுத்­து­வ­தில் கலைப்­படைப்பு­க­ளுக்­குப் பெரும் பங்கு உண்டு. கேலிச்­சித்­தி­ரங்­கள், பாடல்­கள் எனப் பல்­வேறு கலைப்­ப­டைப்­பு­களையும் ரசிக்­கும் சிறார்­க­ளுக்­கு பொறுப்­பான முறை­யில் தர­மான கலைப்படைப்­பு­க­ளைத் தயா­ரித்து அறிமுகம் செய்­து வைப்பது சமூ­கத்­தின் கட­மை­யா­கும் என்று சிங்­கப்­பூ­ரில் தளம் கொண்­டுள்ள ஓவி­யர் எம். நந்­திதா, 46, (படம்) தெரி­வித்­தார்.

சிங்­கப்­பூர் தேசிய கலைக்­கூ­டத்­தில் சிறார்­க­ளுக்­கென ஈராண்­டுக்கு ஒரு­முறை நடத்­தப்­படும் கண்­காட்சி நவம்­பர் 6ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

பிள்­ளை­கள் தொட்டு விளை­யாடி மகி­ழும் கலைப்­ப­டைப்­பு­களை உரு­வாக்­கும் கலை­ஞர்­களில் இங்கு பதி­னெட்டு ஆண்­டு­களாக கலைத்­து­றைக்­குப் பங்­காற்றி வரும் திரு­வாட்டி நந்­தி­தா­வும் ஒரு­வர். இந்­தக் கண்­காட்சி இணைய வடி­வி­லும் சேர்ந்து இடம்­பெ­றும்.

சிற்­பக்­க­லை­யி­லும் ஓவி­யக்­கலை­யி­லும் கைதேர்ந்­த­வ­ரான திரு­வாட்டி நந்­திதா, நக­ரங்­களு­டன் தொடர்புடைய பொருள் ­க­ளைக் கொண்டு இயற்­கைச் சூழல்­களில் காணப்படும் மலை­கள், கடல்­கள் போன்ற அம்­சங்­களை உரு­வாக்­கு­வ­தா­கத் தெரி­வித்­தார்.

இயற்­கைச் சூழலை நக­ர­ம­ய­மா­தல் பாதித்து வரும் நேரத்­தில் எப்­படி மனித மனம் மாறு­கிறது என்­ப­தைக் காட்­டு­வ­து தமது முக்­கிய நோக்­கங்­களில் ஒன்று என்று இந்த பொறி­யி­யல் பட்­ட­தாரி கூறு­கி­றார்.

சிறார்­க­ளுக்காக உரு­வாக்­கும் கலைப்­ப­டைப்­பு­களில் சம்­பந்­தப்­பட்ட ஒவ்­வொரு அசை­வும் சிறார்­க­ளுக்குரிய விளை­யாட்­டுத் தனத்தைக் கொண்டுவர முயல்­வ­தாக திரு­வாட்டி நந்­திதா கூறி­னார்.

"ஒவ்­வொரு கலைப்­ப­டைப்­பை­யும் உரு­வாக்­கும்­போது அதில் ஏதோ ஒரு உணர்வு சார்ந்த பிம்­பத்தை சேர்த்­து­விடு­கி­றோம் என்­பது என் நம்­பிக்கை.

"பிள்­ளை­க­ளுக்­காக செய்­யப்­படும் கலைப்­ப­டைப்­பு­களில் குறும்­புத்­தனம், புத்­து­ணர்வு உள்­ளிட்ட நல்ல உணர்­வு­களை ஏற்­படுத்த குறிக்­கோ­ளா­க எடுத்துக் கொண்­டேன்," என்று அவர் கூறி­னார்.

'பிக்­காஸ் இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் (Because It Makes Me Feel) என்ற தமது படைப்­பின் மூல­மாக பல்­வேறு வீடு­க­ளுக்­குள் நுழை­யும் அனு­ப­வத்தை ஏற்­ப­டுத்­தித் தரு­வது தம் நோக்­க­மாக இருப்­ப­தாக திரு­வாட்டி நந்­திதா தெரி­வித்­தார்.

"வீடு­க­ளைப் பற்­றிய கற்­ப­னை­கள் சிறார்­க­ளி­டையே வள­மாக இருக்­கிறது. சிறு வய­தில் நாம் கூட வீடு­க­ளைப் பற்றி வரைந்­திருக்­கி­றோம், கற்­பனை செய்­தி­ருக்­கி­றோம். இந்­தக் கற்­ப­னை­யாற்­ற­லுக்கு இதுபோன்ற கலைப்­ப­டைப்­பு­கள் உர­மாக இருக்­கும்.

"தொட்டுப்பார்க்­கக் கூடிய பெரிய வடிவமைப்புடன் கூடிய கலைப்­படைப்­பு­கள் பிள்­ளை­க­ளுக்­காக செய்­யப்­படும்போது அவர்­களது முக­மலர்ச்­சியே தனி­தான்," என்று அவர் கூறி­னார்.

தற்­போ­தைய கொவிட்-19 கிரு­மிப்­ப­ர­வல் பல்­வேறு கட்­டுப்­பா­டு­களை ஏற்­ப­டுத்­தி­னா­லும் அது பிள்­ளை­க­ளின் கலைக்­கண்­களை மாறு­பட்ட வித­மாக வளர்த்­தி­ருப்­ப­தா­கத் திரு­வாட்டி நந்­திதா தெரி­வித்­தார்.

"விளை­யாட்­டுப் பொருட்­க­ளைப் பயன்­ப­டுத்­து­வது, கலைப்­ப­டைப்­பு­களை உரு­வாக்­கு­வது, அக்­கம்­பக்­கத்­தி­லுள்ள பூங்­கா­விற்­குச் சென்று இயற்­கையை ரசிப்­பது போன்ற எளிய, ஆனால் கலா­ர­ச­னை­யைத் தூண்­டக்­கூடிய நட­வ­டிக்­கை­களில் குழந்தைகள் ஈடு­ப­டு­வ­தைக் காண்­கி­றேன். இதனை நான் ரசித்து எனது கலைப்­ப­டைப்­பு­களை உரு­வாக்­கு­கி­றேன்," என்றார் அவர்.

பங்­கேற்பு வழி­யா­கத்­தான் ரசனை மேம்­படும் என்­ப­தால் பிள்­ளை­களைக் கலை­களில் அதி­கம் ஈடு­படவும் அழைக்­கி­றார் இவர்.