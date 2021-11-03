கி.ஜனார்த்தனன்
சிறார்களை உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் கலைப்படைப்புகளுக்குப் பெரும் பங்கு உண்டு. கேலிச்சித்திரங்கள், பாடல்கள் எனப் பல்வேறு கலைப்படைப்புகளையும் ரசிக்கும் சிறார்களுக்கு பொறுப்பான முறையில் தரமான கலைப்படைப்புகளைத் தயாரித்து அறிமுகம் செய்து வைப்பது சமூகத்தின் கடமையாகும் என்று சிங்கப்பூரில் தளம் கொண்டுள்ள ஓவியர் எம். நந்திதா, 46, (படம்) தெரிவித்தார்.
சிங்கப்பூர் தேசிய கலைக்கூடத்தில் சிறார்களுக்கென ஈராண்டுக்கு ஒருமுறை நடத்தப்படும் கண்காட்சி நவம்பர் 6ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.
பிள்ளைகள் தொட்டு விளையாடி மகிழும் கலைப்படைப்புகளை உருவாக்கும் கலைஞர்களில் இங்கு பதினெட்டு ஆண்டுகளாக கலைத்துறைக்குப் பங்காற்றி வரும் திருவாட்டி நந்திதாவும் ஒருவர். இந்தக் கண்காட்சி இணைய வடிவிலும் சேர்ந்து இடம்பெறும்.
சிற்பக்கலையிலும் ஓவியக்கலையிலும் கைதேர்ந்தவரான திருவாட்டி நந்திதா, நகரங்களுடன் தொடர்புடைய பொருள் களைக் கொண்டு இயற்கைச் சூழல்களில் காணப்படும் மலைகள், கடல்கள் போன்ற அம்சங்களை உருவாக்குவதாகத் தெரிவித்தார்.
இயற்கைச் சூழலை நகரமயமாதல் பாதித்து வரும் நேரத்தில் எப்படி மனித மனம் மாறுகிறது என்பதைக் காட்டுவது தமது முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று என்று இந்த பொறியியல் பட்டதாரி கூறுகிறார்.
சிறார்களுக்காக உருவாக்கும் கலைப்படைப்புகளில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு அசைவும் சிறார்களுக்குரிய விளையாட்டுத் தனத்தைக் கொண்டுவர முயல்வதாக திருவாட்டி நந்திதா கூறினார்.
"ஒவ்வொரு கலைப்படைப்பையும் உருவாக்கும்போது அதில் ஏதோ ஒரு உணர்வு சார்ந்த பிம்பத்தை சேர்த்துவிடுகிறோம் என்பது என் நம்பிக்கை.
"பிள்ளைகளுக்காக செய்யப்படும் கலைப்படைப்புகளில் குறும்புத்தனம், புத்துணர்வு உள்ளிட்ட நல்ல உணர்வுகளை ஏற்படுத்த குறிக்கோளாக எடுத்துக் கொண்டேன்," என்று அவர் கூறினார்.
'பிக்காஸ் இட் மேக்ஸ் மீ ஃபீல் (Because It Makes Me Feel) என்ற தமது படைப்பின் மூலமாக பல்வேறு வீடுகளுக்குள் நுழையும் அனுபவத்தை ஏற்படுத்தித் தருவது தம் நோக்கமாக இருப்பதாக திருவாட்டி நந்திதா தெரிவித்தார்.
"வீடுகளைப் பற்றிய கற்பனைகள் சிறார்களிடையே வளமாக இருக்கிறது. சிறு வயதில் நாம் கூட வீடுகளைப் பற்றி வரைந்திருக்கிறோம், கற்பனை செய்திருக்கிறோம். இந்தக் கற்பனையாற்றலுக்கு இதுபோன்ற கலைப்படைப்புகள் உரமாக இருக்கும்.
"தொட்டுப்பார்க்கக் கூடிய பெரிய வடிவமைப்புடன் கூடிய கலைப்படைப்புகள் பிள்ளைகளுக்காக செய்யப்படும்போது அவர்களது முகமலர்ச்சியே தனிதான்," என்று அவர் கூறினார்.
தற்போதைய கொவிட்-19 கிருமிப்பரவல் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தினாலும் அது பிள்ளைகளின் கலைக்கண்களை மாறுபட்ட விதமாக வளர்த்திருப்பதாகத் திருவாட்டி நந்திதா தெரிவித்தார்.
"விளையாட்டுப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவது, கலைப்படைப்புகளை உருவாக்குவது, அக்கம்பக்கத்திலுள்ள பூங்காவிற்குச் சென்று இயற்கையை ரசிப்பது போன்ற எளிய, ஆனால் கலாரசனையைத் தூண்டக்கூடிய நடவடிக்கைகளில் குழந்தைகள் ஈடுபடுவதைக் காண்கிறேன். இதனை நான் ரசித்து எனது கலைப்படைப்புகளை உருவாக்குகிறேன்," என்றார் அவர்.
பங்கேற்பு வழியாகத்தான் ரசனை மேம்படும் என்பதால் பிள்ளைகளைக் கலைகளில் அதிகம் ஈடுபடவும் அழைக்கிறார் இவர்.