சமைப்பதற்கு அரை மணி நேரம் முன்னதாக அரிசி, பருப்பு வகைகளை ஊறவைத்து வேக வைத்தால் அவை சீக்கிரம் வெந்துவிடும்.
இஞ்சி பூண்டு கலவை தயாரிப்பதற்கு இஞ்சியை விட பூண்டை சிறிது அதிகமாக சேர்த்து அரைத்தால் நல்ல சுவையாக இருக்கும்.
பூரிக்கு மாவு பிசையும்போது மிதமான வெந்நீருடன் சிறிது பாலும் சேர்த்து பிசைந்தால் பூரி மிருதுவாகவும் நன்கு உப்பியும் வரும்.
வெண்டைக்காயைப் பொடிதாக நறுக்கி வெய்யிலில் அரை மணி நேரம் வைத்து பின்னர் பொரியல் செய்தால் வெண்டைக்காயில் உள்ள வழுவழுப்புத் தன்மை நீங்கிவிடும்.
பூண்டின் தோலை சுலபமாக உரிக்க அடுப்பில் கடாயை வைத்து சூடானவுடன் அடுப்பை அணைத்து விட்டு தேவையான பூண்டு பற்களைப் போட்டு கிளறி மூடிவைத்து விடவும். 10 நிமிடம் ஆனதும் எடுத்து உரித்தால் சுலபமாக தோல் உரியும்.
ரவா தோசை சுடும்போது மாவில் இரண்டு தேக்கரண்டி கடலைமாவைச் சேர்த்து செய்தால் தோசை நல்ல மொறுகலாக வரும்.
சப்பாத்திக்கு மாவு பிசையும் போது இரண்டு மேசைக்கரண்டி தயிரும் வெந்நீரும் சேர்த்து பிசைந்து செய்தால் சப்பாத்தி மென்மையாக இருக்கும்.
தோசை ஊற்றுவதற்கு முன்பு தோசைக் கல்லில் எண்ணெய் தேய்ப்பதற்கு பதிலாக தண்ணீர் தெளித்து துடைத்துவிட்டு ஊற்றினால் தோசை நன்றாக வரும்.
ஒரு கைப்பிடி சாதத்தை மிக்சியில் அரைத்து இட்லி மாவுடன் கலந்து அவித்தால் இட்லி பஞ்சுபோல இருக்கும்.
பிரியாணி சமைப்பதற்கு எப்போதும் புதிதாக அரைத்த இஞ்சி பூண்டு விழுதை உபயோகித்தால் மணம், சுவை நன்றாக இருக்கும்.
மோர்க்குழம்பு செய்யும்போது ஒரு தேக்கரண்டி வெந்தயத்தை வறுத்து பொடியாக்கி குழம்பில் சேர்த்தால் நல்ல வாசனையாகவும் ருசியாகவும் இருக்கும்.
முட்டையை வேகவைக்கும்போது தண்ணீருடன் இரு சொட்டு வினிகர் சேர்த்து வேக வைத்தால் முட்டை உடையாமல் இருக்கும்.
பால் இளஞ்சூட்டோடு இருக்கும்போது உறை ஊற்றினால் தயிர் கெட்டியாக இருக்கும்.
ஆப்பத்துக்கு மாவு அரைக்கும்போது தேங்காய் தண்ணீர் சேர்த்து அரைத்தால் ஆப்பம் மிருதுவாக இருக்கும்.