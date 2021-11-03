தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
தீபாவளி தொடர்பான செய்திகள், காணொளிகளுக்கு!
Home

அன்றாட கைப்பக்குவம் மேம்பட குறிப்புகள்

2 mins read

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சமைப்­ப­தற்கு அரை மணி நேரம் முன்­ன­தாக அரிசி, பருப்பு வகை­களை ஊற­வைத்து வேக வைத்­தால் அவை சீக்­கி­ரம் வெந்­து­வி­டும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ இஞ்சி பூண்டு கலவை தயா­ரிப்­ப­தற்கு இஞ்­சியை விட பூண்டை சிறிது அதி­க­மாக சேர்த்து அரைத்தால் நல்ல சுவை­யாக இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ பூரிக்கு மாவு பிசை­யும்­போது மித­மான வெந்­நீ­ரு­டன் சிறிது பாலும் சேர்த்து பிசைந்­தால் பூரி மிரு­து­வா­க­வும் நன்கு உப்­பி­யும் வரும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ வெண்­டைக்­கா­யைப் பொடி­தாக நறுக்கி வெய்யி­லில் அரை மணி நேரம் வைத்து பின்­னர் பொரி­யல் செய்­தால் வெண்­டைக்­கா­யில் உள்ள வழு­வ­ழுப்புத் தன்மை நீங்­கி­வி­டும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ பூண்­டின் தோலை சுல­ப­மாக உரிக்க அடுப்­பில் கடாயை வைத்து சூடா­ன­வு­டன் அடுப்பை அணைத்து விட்டு தேவை­யான பூண்டு பற்­க­ளைப் போட்டு கிளறி மூடி­வைத்து விட­வும். 10 நிமி­டம் ஆன­தும் எடுத்து உரித்­தால் சுல­ப­மாக தோல் உரியும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ரவா தோசை சுடும்­போது மாவில் இரண்டு தேக்­க­ரண்டி கட­லை­மா­வைச் சேர்த்து செய்­தால் தோசை நல்ல மொறு­க­லாக வரும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சப்­பாத்­திக்கு மாவு பிசை­யும் போது இரண்டு மேசைக்­க­ரண்டி தயி­ரும் வெந்­நீ­ரும் சேர்த்து பிசைந்து செய்­தால் சப்­பாத்தி மென்­மை­யாக இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ தோசை ஊற்­று­வ­தற்கு முன்பு தோசைக் கல்­லில் எண்­ணெய் தேய்ப்­ப­தற்கு பதி­லாக தண்­ணீர் தெளித்து துடைத்­து­விட்டு ஊற்­றி­னால் தோசை நன்­றாக வரும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ஒரு கைப்­பிடி சாதத்தை மிக்­சி­யில் அரைத்து இட்லி மாவு­டன் கலந்து அவித்­தால் இட்லி பஞ்­சு­போல இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ பிரி­யாணி சமைப்­ப­தற்கு எப்­போ­தும் புதி­தாக அரைத்த இஞ்சி பூண்டு விழுதை உப­யோ­கித்­தால் மண­ம், சுவை நன்­றாக இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ மோர்க்­கு­ழம்பு செய்­யும்­போது ஒரு தேக்­க­ரண்டி வெந்­த­யத்தை வறுத்து பொடி­யாக்கி குழம்­பில் சேர்த்­தால் நல்ல வாச­னை­யா­க­வும் ருசி­யா­க­வும் இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ முட்­டையை வேக­வைக்­கும்­போது தண்­ணீ­ரு­டன் இரு சொட்டு வினி­கர் சேர்த்து வேக வைத்­தால் முட்டை உடை­யா­மல் இருக்­கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ பால் இளஞ்­சூட்­டோடு இருக்­கும்­போது உறை ஊற்­றி­னால் தயிர் கெட்­டி­யாக இருக்கும்.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ஆப்­பத்­துக்கு மாவு அரைக்­கும்­போது தேங்­காய் தண்­ணீர் சேர்த்து அரைத்­தால் ஆப்­பம் மிருது­வாக இருக்­கும்.