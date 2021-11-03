பொதுவாக தீபாவளியைக் கொண்டாடும் அனைவரது வீட்டிலும் சாத் திரத்துக்காக எண்ணெய் சட்டி வைக்கவேண்டும் என்பதற்காக, முறுக்கு, அதிரசம் ஆகிய பலகாரங் களை நிச்சயம் தயார் செய்வார்கள்.
இன்னும் சிலர், சீடை, ரவா-நெய் லட்டு, வடை, ஜிலேப்பி, அல்வா, எள் உருண்டை, கட்லட் என ஏராள பதார்த்தங்களைச் செய்வர்.
இப்படி பலதரப்பட்ட பதார்த்தங் களுடன் அவரவருக்கும் பிடிக்கும் நல்ல சுவையான உணவும் தயாராகும் தீபாவளியை எல்லோருக்குமே பிடிக்கும்.
இந்த திருநாளுக்காக ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே பெரும்பாலானவர்கள் முறுக்கு, அதிரசம், சீடைக்கு என தனித்தனியாக மாவு அரைத்து, பலகாரங்களைத் தயாரித்து வைப்பார்கள். நாளை காலையில் வடை, பஜ்ஜி, இனிப்பு-கார சுழியன், பால் பணியாரம், வெள்ளை அப்பம், போளி என அப்போது தயார் செய்யப்பட வேண்டிய பலகாரங்கள்தான் சுடுவார்கள்.
அந்தப் பலகாரங்களில் சிலவற்றின் தயாரிப்புக் குறிப்புகள்:
ெமதுவடை தயாரிக்கத் தேவையான பொருள்கள்:
வெள்ளை உளுந்து - 250 கிராம்
சின்ன வெங்காயம் - 50 கிராம்
பச்சை மிளகாய் - 6
கறிவேப்பிலை-தேவைக்கேற்ப
உப்பு-தேவையான அளவு
மல்லி இலை- 3 கொத்து
இஞ்சி- சிறிதளவு
எண்ணெய்- தேவைக்கேற்ப
செய்முறை:
முதலில் உளுந்தை ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து கெட்டியாக அரைத்துக்கொள்ளவும். மாவில் தேவையான உப்பு, நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கறிவேப்பிலை, மல்லி இலை ஆகியவற்றை சேர்த்து பிசையவும். வாணலியை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி காயந்ததும் வடையை சுட்டு எடுக்கவும்.
சுழியத்துக்குத் தேவையானவை:
மைதா - 1 கப்
தண்ணீர் - தேவையான அளவு
வெல்லம் - 1 கப்
கடலைப்பருப்பு - 1 கப்
துருவிய தேங்காய் - 1 கப்
ஏலக்காய்ப்பொடி - 1 தேக்கரண்டி
நெய் - 1 தேக்கரண்டி
செய்முறை:
கடலைப்பருப்பை நன்றாகக் கழுவி குக்கரில் போட்டு அதற்குத் தேவையான தண்ணீர் சேர்த்து வேகவிடவும். ஒரு கடாயில் வெல்லம் எடுத்து தண்ணீர்விட்டு வைக்கவும். வெல்லம் கரைந்ததும் அதை வடிகட்டி தனியாக எடுத்துவைக்கவும்.
அதே கடாயில் வேக வைத்த கடலைப்பருப்பு, வடிகட்டிய வெல்லப் பாகு, துருவிய தேங்காய், சிறிது உப்பு சேர்த்து நன்றாக வேகவிடவும். அது கெட்டியாக வரும்போது ஏலக்காய்ப் பொடி, நெய் சேர்த்து நன்றாகக் கலந்து இறக்கி வைக்கவும். பின்னர், சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி வைக்கவும்.
ஒரு கிண்ணத்தில் மைதா மாவைப் போட்டு அதனுடன் கொஞ்சம்போல் உப்பு சேர்த்து, தேவையான அளவு தண்ணீர் விட்டு, பஜ்ஜி மாவு பதத்திற்கு கலந்துவைக்கவும். மற்றொரு கடாயை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் அதில் உருட்டி வைத்த உருண்டையை மாவில் முக்கி எண்ணெய்யில் போட்டுப் பொரித்து எடுக்கவும்.
சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு போளிக்குத் தேவையானவை:
பூரணம் செய்ய:
வேகவைத்து உதிர்த்த சர்க்கரைவள்ளிக்கிழங்கு - 2 கப், வெல்லத்துருவல் - ஒரு கப், ஏலக்காய்த்தூள் - சிறிதளவு, நெய் - தேவையான அளவு, பொட்டுக்கடலை மாவு (தேவையெனில்) - ஒன்றரை டேபிள்ஸ்பூன்.
மேல் மாவுக்கு:
மைதா-ஒன்றரை கப், உப்பு - 2 சிட்டிகை, நெய் - ஒரு டீஸ்பூன்.
செய்முறை:
கிழங்குடன் நெய், எண்ணெய் தவிர மற்ற எல்லாப் பொருள்களையும் சேர்த்து அரைக்கவும். அந்தக் கலவையை கடாயில் சேர்த்து எண்ணெய், நெய் எதுவும் சேர்க்காமல் அடுப்பில்வைத்து ஒரு நிமிடத்துக்குக் கிளறினால் பூரணம் ரெடி. கலவை கையில் ஒட்டுவதுபோல் தெரிந்தால் அதில் ஒன்றரை மேசைக்கரண்டி பொட்டுக்கடலை மாவு சேர்த்துக்கொள்ளலாம். உருண்டை பிடிக்கும்போது கையில் ஒட்டாமலிருக்க கையில் சிறிது நெய் தடவிக்கொள்ளலாம். மைதா மாவுடன் உப்பு, நெய் கலந்து பிசறிவிடவும். அத்துடன் தேவையான அளவு தண்ணீர்விட்டுப் பிசைந்து மூடிவைக்கவும். அரை மணி நேரம் கழித்து மறுபடியும் எண்ணெய் சேர்த்து பிசையவும். உருண்டைகளாக உருட்டி, பூரணம் வைத்து மெல்லிய போளிகளாகத் தட்டவும். சூடான தோசைக் கல்லில் நெய்விட்டு சுடவும்.