தித்திக்கும் தீபாவளி பலகாரங்கள்

தீபாவளி காலையில் இட்லி, தோசையுடன் பரிமாறப்படும் வடை, சுளியம், பலகாரங்கள், போலி. -
பொது­வாக தீபா­வளியைக் கொண்­டா­டும் அனை­வ­ரது வீட்­டி­லும் சாத் திரத்துக்காக எண்ணெய் சட்டி வைக்கவேண்டும் என்பதற்காக, முறுக்கு, அதி­ர­சம் ஆகிய பலகாரங் களை நிச்சயம் தயார் செய்வார்கள்.

இன்­னும் சிலர், சீடை, ரவா-நெய் லட்டு, வடை, ஜிலேப்பி, அல்வா, எள் உருண்டை, கட்லட் என ஏராள பதார்த்தங்களைச் செய்வர்.

இப்­படி பலதரப்பட்ட பதார்த்தங் களுடன் அவரவருக்கும் பிடிக்கும் நல்ல சுவை­யான உண­வும் தயாராகும் தீபா­வ­ளியை எல்லோருக்குமே பிடிக்கும்.

இந்த திரு­நா­ளுக்­காக ஒரு வாரத்­திற்கு முன்பே பெரும்­பா­லானவர்­கள் முறுக்கு, அதி­ர­சம், சீடைக்கு என தனித்தனி­யாக மாவு அரைத்து, பல­கா­ரங்­க­ளைத் தயா­ரித்து வைப்பார்­கள். நாளை காலை­யில் வடை, பஜ்ஜி, இனிப்பு-கார சுழி­யன், பால் பணியாரம், வெள்ளை அப்­பம், போளி என அப்போது தயார் செய்யப்பட வேண்டிய பலகாரங்கள்தான் சுடுவார்கள்.

அந்தப் பலகாரங்களில் சிலவற்றின் தயாரிப்புக் குறிப்புகள்:

ெமதுவடை தயாரிக்கத் தேவை­யான பொருள்­கள்:

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ வெள்ளை உளுந்து - 250 கிராம்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ சின்ன வெங்­கா­யம் - 50 கிராம்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ பச்சை மிள­காய் - 6

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ கறி­வேப்­பிலை-தேவைக்­கேற்ப

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ உப்பு-தேவை­யான அளவு

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ மல்லி இலை- 3 கொத்து

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ இஞ்சி- சிறிதளவு

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ எண்­ணெய்- தேவை­க்கேற்ப

செய்­முறை:

முத­லில் உளுந்தை ஒரு மணி நேரம் ஊற வைத்து கெட்­டி­யாக அரைத்­துக்­கொள்­ள­வும். மாவில் தேவை­யான உப்பு, நறுக்­கிய சின்ன வெங்­கா­யம், பச்சை மிள­காய், இஞ்சி, கறி­வேப்­பிலை, மல்லி இலை ஆகி­ய­வற்றை சேர்த்து பிசையவும். வாண­லியை அடுப்­பில் வைத்து எண்­ணெய் ஊற்றி காயந்­த­தும் வடையை சுட்டு எடுக்­க­வும்.

சுழியத்துக்குத் தேவை­யானவை:

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ மைதா - 1 கப்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ தண்­ணீர் - தேவை­யான அளவு

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ வெல்­லம் - 1 கப்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ கட­லை­ப்ப­ருப்பு - 1 கப்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ துரு­விய தேங்­காய் - 1 கப்

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ ஏலக்­காய்ப்பொடி - 1 தேக்­க­ரண்டி

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ நெய் - 1 தேக்­க­ரண்டி

செய்­முறை:

கட­லைப்­ப­ருப்பை நன்­றாகக் கழுவி குக்­க­ரில் போட்டு அதற்குத் தேவை­யான தண்­ணீர் சேர்த்து வேக­வி­ட­வும். ஒரு கடா­யில் வெல்­லம் எடுத்து தண்­ணீர்விட்டு வைக்கவும். வெல்­லம் கரைந்ததும் அதை வடி­கட்டி தனி­யாக எடுத்து­வைக்­க­வும்.

அதே கடா­யில் வேக வைத்த கட­லைப்பருப்பு, வடி­கட்­டிய வெல்­லப் பாகு, துரு­விய தேங்­காய், சிறிது உப்பு சேர்த்து நன்­றாக வேகவிடவும். அது கெட்­டி­யாக வரும்­போது ஏலக்­காய்ப் பொடி, நெய் சேர்த்து நன்­றாகக் கலந்து இறக்கி வைக்­க­வும். பின்­னர், சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி வைக்­க­வும்.

ஒரு கிண்­ணத்­தில் மைதா மாவைப் போட்டு அத­னு­டன் கொஞ்­சம்­போல் உப்பு சேர்த்து, தேவை­யான அளவு தண்­ணீர் விட்டு, பஜ்ஜி மாவு பதத்­திற்கு கலந்துவைக்­க­வும். மற்­றொரு கடாயை அடுப்­பில் வைத்து எண்­ணெய் ஊற்றி சூடா­ன­தும் அதில் உருட்டி வைத்த உருண்­டையை மாவில் முக்கி எண்­ணெய்­யில் போட்டுப் பொரித்து எடுக்­க­வும்.

சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு போளிக்குத் தேவை­யானவை:

பூர­ணம் செய்ய:

வேக­வைத்து உதிர்த்த சர்க்­கரை­வள்­ளிக்­கி­ழங்கு - 2 கப், வெல்­லத்­து­ரு­வல் - ஒரு கப், ஏலக்­காய்த்­தூள் - சிறி­த­ளவு, நெய் - தேவை­யான அளவு, பொட்­டுக்­க­டலை மாவு (தேவை­யெ­னில்) - ஒன்­றரை டேபிள்ஸ்­பூன்.

மேல் மாவுக்கு:

மைதா-ஒன்­றரை கப், உப்பு - 2 சிட்­டிகை, நெய் - ஒரு டீஸ்­பூன்.

செய்­முறை:

கிழங்­கு­டன் நெய், எண்­ணெய் தவிர மற்ற எல்­லாப் பொருள்­க­ளை­யும் சேர்த்து அரைக்­க­வும். அந்­தக் கல­வையை கடா­யில் சேர்த்து எண்­ணெய், நெய் எது­வும் சேர்க்­கா­மல் அடுப்­பில்­வைத்து ஒரு நிமி­டத்­துக்­குக் கிள­றி­னால் பூர­ணம் ரெடி. கலவை கையில் ஒட்­டுவதுபோல் தெரிந்­தால் அதில் ஒன்­றரை மேசைக்கரண்டி பொட்­டுக்­கடலை மாவு சேர்த்­துக்கொள்­ள­லாம். உருண்டை பிடிக்­கும்­போது கையில் ஒட்­டா­ம­லி­ருக்க கையில் சிறிது நெய் தட­விக்­கொள்­ள­லாம். மைதா மாவு­டன் உப்பு, நெய் கலந்து பிச­றி­வி­ட­வும். அத்­து­டன் தேவை­யான அளவு தண்­ணீர்­விட்­டுப் பிசைந்து மூடிவைக்­க­வும். அரை மணி நேரம் கழித்து மறு­ப­டி­யும் எண்­ணெய் சேர்த்து பிசை­ய­வும். உருண்­டை­க­ளாக உருட்டி, பூர­ணம் வைத்து மெல்லிய போளி­க­ளா­கத் தட்டவும். சூடான தோசைக் கல்­லில் நெய்­விட்டு சுட­வும்.