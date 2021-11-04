தமிழ் முரசின் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துகள்!
மீண்டும் மூவாயிரத்தைத் தாண்டிய கொவிட்-19 பாதிப்பு

சிங்­கப்­பூ­ரில் நேற்று முன்­தி­ன நில­வ­ரப்­படி மேலும் 3,496 பேருக்கு கொவிட்-19 கிரு­மித்­தொற்று ஏற்­பட்­டுள்­ளது.

இது, அதற்கு முந்­திய நாளை­விட 1,026 அதி­கம். கடந்த திங்­கட்­கி­ழமை 2,470 பாதிப்­பு­கள் பதி­வா­கி­யி­ருந்­தன.

கடந்த திங்­கட்­கி­ழ­மை­யன்று 1.05ஆக இருந்த வாராந்­திர கிரு­மித்­தொற்று உயர்வு விகி­தம் நேற்று முன்­தி­னம் 1.09 ஆனது.

இது, சமூ­கத்­தில் கடந்த வாரத்­திற்­கும் அதற்கு முந்­திய வாரத்­திற்­கும் இடை­யி­லான கிரு­மித்­தொற்று விகி­தத்­தைக் காட்­டு­கிறது.

புதி­தா­கத் கிருமி தொற்­றி­யோ­ரில் 3,352 பேர் சமூ­கத்­தில் இருப்­ப­வர்­கள், 141 பேர் விடு­தி­களில் வசிக்­கும் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள், மூவர் வெளி­நாட்­டில் இருந்து வந்­த­வர்­கள்.

இத­னை­ய­டுத்து, சிங்­கப்­பூ­ரில் கொரோனா மொத்த பாதிப்பு 204,340 ஆனது.

இதற்­கி­டையே, 53 முதல் 93 வய­திற்­குட்­பட்ட மேலும் ஒன்­பது பேர் கொரோ­னா­வால் மாண்­டு­விட்­ட­னர்.

அவர்­களில் தடுப்­பூசி போட்­டி­ராத இரு­வ­ரைத் தவிர மற்ற அனை­வ­ருக்­கும் வேறு உடல்­ந­லக் கோளா­று­களும் இருந்­த­தா­கச் சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

இத­னால், கிரு­மித்­தொற்­றால் உயி­ரி­ழந்­தோர் எண்­ணிக்கை 430 ஆனது.

இப்­போ­தைக்கு 1,710 பேர் கொரோனா தொற்­றுக்­காக மருத்­து­வ­ம­னை­களில் சிகிச்சை பெற்று வரு­கின்­ற­னர்.

அவர்­களில் 308 பேருக்­குச் உயிர்­வாயுக் கருவி பொருத்­தப்

­பட்­டுள்­ளது.

தீவிர சிகிச்­சைப் பிரி­வில் உள்ள 396 படுக்­கை­களில் 138 கொவிட்-19 நோயா­ளி­கள் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டுள்­ள­னர்.

மேலும், 150 பேர் வேறு உடல்

ந­லப் பிரச்­சி­னை­க­ளுக்­காக அனு­

ம­திக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தால், தீவிர சிகிச்­சைப் பிரி­வில் இப்­போ­தைக்கு 108 படுக்­கை­கள் காலி­யாக இருக்­கின்­றன.