ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் உத்தரவு
சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். அதில், "ஒருங்கிணைந்த வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் கடந்த 1ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. பெயர் சேர்த்தல், நீக்கம், திருத்தம் ஆகியவற்றுக்காக வருகிற 13, 14 மற்றும் 27, 28 ஆகிய தினங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் நடைபெறுகிறது. மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பணியில் அ.தி.மு.க. நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும், வாக்குச்சாவடி நிலைய முகவர்களும் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும். 18 வயது பூர்த்தியான வர்களையும், பட்டியலில் இடம் பெறாதவர்களையும் புதியதாக குடிவந்தவர்களின் பெயர்களையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும். பட்டியலில் உள்ள தவறுகளையும் சரி செய்ய வேண்டும்.
இதற்காக முகாம்களுக்குச் சென்று இந்தப் பணியை முழுமையாகச் செய்ய வேண்டும். முகவர்கள் நியமிக்கப்படாத வாக்குச் சாவடியில் உடனடியாக முகவர்கள் நியமித்து அந்தந்த மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரிகளுக்குப் பட்டியல் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதற்கான பணிகளை முடித்து அதன் விவரங்களை தலைமை கழகத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம்," என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
'பட்டாசுக்குத் தடை கூடாது'
கோவை: தீபாவளி பண்டிகையின்போது பட்டாசு வெடிக்க தடை விதிக்கக் கூடாது என்று ஈஷா அறக்கட்டளை நிறுவனர் சத்குரு கூறியுள்ளார்.
"குழந்தைகளுக்குப் பட்டாசுகள் அளித்திடும் சந்தோஷத்தை மறுக்க காற்றுமாசு ஒரு காரணமல்ல. நீங்கள் அவர்களுக்காகச் செய்யும் தியாகமாக மூன்று நாட்களுக்கு அலுவலகத்திற்கு நடந்து செல்லுங்கள். குழந்தைகள் பட்டாசு வெடித்து மகிழட்டும்," என்று டுவிட்டர் பதிவில் சத்குரு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பாராலிம்பிக் வீரரான
மாரியப்பனுக்கு அரசு வேலை
சென்னை: பாராலிம்பிக்கில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று தமிழகத்துக்குப் பெருமை சேர்த்த மாரியப்பன் தங்கவேலுக்கு அரசு வேலைக்கான பணி ஆணையை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் வழங்கினார். தமிழ்நாடு காகித ஆலையின் சந்தைமயப்படுத்தும் பிரிவில் மாரியப்பனுக்கு துணை மேலாளர் (குரூப் 1 பிரிவு) பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.